Điểm tin công nghệ 24/12: Apple Watch Ultra MicroLED sẽ ra mắt vào năm 2026

Cung cấp sức mạnh cho Honor 90 GT 5G là bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) tương tự như Samsung Galaxy S23 Ultra. Vi xử lý này có 8 nhân với tốc độ cao nhất 3,2 GHz, GPU Adreno 740. Tuy nhiên, dung lượng RAM cao gấp đôi (tối đa 24 GB so với 12 GB của S23 Ultra). Máy không có khay cắm thẻ microSD, cài sẵn hệ điều hành Android 13, tuỳ biến trên giao diện MagicOS 7.2.

Honor 90 GT 5G được trang bị màn hình AMOLED kích cỡ 6,7 inch, độ phân giải 2.664x1.200 pixel cho mật độ điểm ảnh 436 ppi. Màn hình này tích hợp công nghệ HDR, tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa lên tới 2.600 nit. So với iPhone 15 Plus, màn hình của máy có độ phân giải thấp hơn đôi chút nhưng độ sáng cao hơn 600 nit.

Phiên bản cao cấp nhất với RAM 24 GB/ROM 1 TB là 3.699 Nhân dân tệ (12,03 triệu đồng). Như vậy, mức giá khởi điểm của 90 GT 5G rẻ gấp 2,7 lần con số thấp nhất 6.999 Nhân dân tệ (22,77 triệu đồng) của iPhone 15 Plus.

Chung tay cùng các cơ quan, tổ chức để giảm thiểu nguy cơ lừa đảo trực tuyến, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia dự kiến sẽ cho ra mắt phần mềm chống lừa đảo vào khoảng giữa năm 2024.

Nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và ra mắt phần mềm chống lừa đảo để giảm thiểu nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng là một nội dung hoạt động trong kế hoạch năm 2024 của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Nhiệm vụ này đã được Ban chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia giao Ban Thư ký Hiệp hội phụ trách, với các đơn vị trực tiếp thực hiện là Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ & Hợp tác quốc tế và Văn phòng Hiệp hội.

Những năm trở lại đây, khi Việt Nam đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đưa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân chuyển dịch hoạt động lên môi trường mạng, các thách thức an toàn, an ninh mạng, trong đó có lừa đảo trực tuyến cũng đã và đang gia tăng mạnh.

Thống kê của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho thấy, chỉ tính trong 11 tháng đầu năm nay, hệ thống tiếp nhận thông tin cảnh báo do Cục quản lý, vận hành đã nhận được hơn 15.900 phản ánh về trường hợp lừa đảo do người dùng Internet Việt Nam gửi đến; trong đó có tới trên 91% cảnh báo liên quan đến giả mạo, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính.

- Tấn công mã độc khiến lĩnh vực hành chính công Italia bị gián đoạn nghiêm trọng

Vụ tấn công mã độc nhằm vào nhà cung cấp dịch vụ đám mây Westpole đã gây ra vụ gián đoạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử đối với các dịch vụ hành chính công của chính quyền Italia.

Mới đây, cuộc tấn công mạng đã xảy ra đối với công ty dịch vụ đám mây Westpole (Italia). Vụ việc đã ảnh hưởng đến một công ty khách hàng của Westpole có tên PA Digitale, đơn vị cung cấp dịch vụ cho hơn 1,300 cơ quan hành chính công trung ương và địa phương khác nhau tại 540 tỉnh, thành phố trên nền tảng Urbi.

Westpole đã nhanh chóng thông báo vụ việc cho cơ quan quản lý quyền riêng tư Garante della Privacy và cảnh sát Italia để tiến hành điều tra.

Theo những thông tin ban đầu, Westpole là nạn nhân của một cuộc tấn công bằng mã độc (ransomware). Tin tặc đã sử dụng biến thể mã độc Lockbit 3.0 để tiến hành vụ tấn công.

Sự cố bảo mật đã làm tê liệt dịch vụ trực tuyến của nhiều cơ quan hành chính công và thành phố trực thuộc trung ương. Một số thành phố đã buộc phải quay lại với phương thức thủ công để cung cấp cho người dân những dịch vụ thiết yếu nhất.