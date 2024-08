Điểm tin Công nghệ 23/8: Né ‘thứ sáu ngày 13’, iPhone 16 ra mắt sớm hơn?

Động thái này không chỉ nâng cao khả năng của Gmail mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong các tác vụ hàng ngày.

Một trong hai tính năng nổi bật là tùy chọn "Polish" trong công cụ Help me write. Tính năng này cho phép người dùng dễ dàng tinh chỉnh các bản nháp email, biến những ghi chú thô sơ thành các văn bản mượt mà và chuyên nghiệp hơn. Với sự hỗ trợ của AI Gemini, tính năng Polish có khả năng phân tích và tối ưu hóa nội dung, giúp email trở nên rõ ràng, súc tích và chính xác hơn mà không cần tốn nhiều thời gian.

Bên cạnh Polish, Google cũng giới thiệu các phím tắt mới cho Help me write và Refine my draft trên thiết bị Android và iOS. Khi người dùng bắt đầu soạn thảo email và bản nháp còn trống, phím tắt Help me write sẽ xuất hiện, mở ra toàn bộ tính năng hỗ trợ viết email từ Google. Điều này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các công cụ AI để tạo ra những email hoàn hảo chỉ trong vài giây.

Tính năng Refine my draft sẽ tự động xuất hiện khi bản nháp email có ít nhất 12 từ. Phím tắt này cung cấp nhiều lựa chọn tùy biến, từ việc chỉnh sửa nội dung với Polish, Formalize (chính thức hóa), Elaborate (mở rộng chi tiết), đến việc rút gọn hay tạo mới hoàn toàn nội dung. Để truy cập tất cả các tùy chọn này, người dùng chỉ cần vuốt sang phải trên Refine my draft.

