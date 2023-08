Điểm tin công nghệ 23/8: Chưa trình làng iPhone 15, Apple đã chuẩn bị cho iPhone 17

Chip A16 Bionic hiện có trên iPhone 14 Pro đi kèm 16 tỉ bóng bán dẫn và số lượng bóng bán dẫn sẽ tăng lên trên A17 Bionic có trên iPhone 15 Pro do được sản xuất trên quy trình 3nm.

- Tòa án Mỹ không công nhận bản quyền đối với tác phẩm do AI tạo ra

Một tòa án tại thủ đô Washington của Mỹ vừa phán quyết luật pháp nước này không công nhận bản quyền đối với một tác phẩm nghệ thuật do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Trong phán quyết, Thẩm phán Beryl Howell nêu rõ Văn phòng Bản quyền chỉ cấp chứng nhận bản quyền cho những tác phẩm do con người tạo ra, do đó từ chối cấp bản quyền do nhà khoa học máy tính Stephen Thaler thay mặt hệ thống DABUS (Thiết bị để khởi động tự động cho nhận thức hợp nhất) của ông đăng ký với cơ quan này.

Theo thẩm phán Howell, ngành tư pháp Mỹ đang tiếp cận những ranh giới mới trong lĩnh vực bản quyền khi các nghệ sĩ "đưa AI vào hộp dụng cụ của họ". Bà nhấn mạnh điều này sẽ đặt ra những thách thức đối với luật bản quyền.

Luật sư Ryan Abbott đại diện cho ông Thaler tuyên bố không nhất trí với phán quyết của tòa và sẽ kháng cáo. Trong khi đó, Văn phòng Bản quyền Mỹ tin tưởng rằng phán quyết của tòa là "chính xác."

Phán quyết mới nói trên không chỉ bác bỏ quyền sở hữu đối với cá nhân hay tổ chức sử dụng AI để tạo ra các tác phẩm mới mà còn là cơ sở cho các vụ kiện liên quan đến bản quyền đối với các tác phẩm khác do AI tạo ra.

- 15.000 điểm lưu động hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao miễn phí

15.000 điểm hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao lưu động được đặt tại các nhà văn hóa xã, phường, tổ, thôn, xóm hoặc địa điểm phù hợp tập trung đông người nhằm nhanh chóng hoàn thành việc chuẩn hóa thông tin.