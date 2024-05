Điểm tin công nghệ 23/5: Mẫu iPhone gập sẽ có màn hình tự phục hồi

Chuyển sang Dell Latitude 7455, sản phẩm sẽ đi kèm chip Snapdragon X Elite. Máy tính cung cấp RAM lên đến 32 GB với dung lượng lưu trữ 1 TB. Với các tùy chọn màn hình, nó chỉ mang đến tùy chọn IPS kích thước 14 inch với độ phân giải 2650 x 1600 pixel.

Một sản phẩm quan trọng khác cũng cần đề cập là Inspiron 14 Plus được trang bị chip Snapdragon X Plus. Theo The Verge, nó sẽ có RAM 16 GB và một tùy chọn màn hình IPS 14 inch duy nhất cho độ phân giải 2560 x 1600. Máy cũng có 2 cổng USB4 Type-C, 1 cổng USB-A 3.2, đầu đọc thẻ nhớ microSD và một hốc để kết nối tai nghe. Inspiron 14 Plus có độ mỏng khoảng 14,7 mm.

Câu hỏi mà người hâm mộ mong muốn được giải đáp lúc này là khi nào những chiếc máy tính này sẽ được Dell phát hành? Theo kế hoạch, chúng dự kiến sẽ lên kệ trong năm 2024. Trong số này, XPS 13 và Inspiron 14 Plus đã được đặt hàng với giá khởi điểm 1195 EUR (33 triệu đồng) và 1010 EUR (27,9 triệu đồng). Chúng đều được kỳ vọng sẽ có khả năng tuyệt vời cho các nhiệm vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

- Hơn 90% camera giám sát nhập khẩu từ nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin

Ngày 22/5, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Báo điện tử VietNamNet phối hợp tổ chức tọa đàm “Tiêu chuẩn an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát”.

Theo thống kê của các doanh nghiệp trong lĩnh vực camera giám sát, 90% sản phẩm camera giám sát tại Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc theo đường chính ngạch và tiểu ngạch. Camera là sản phẩm rất nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lộ lọt thông tin. Đặc biệt, khi các camera đang có xu thế tương tác trực tiếp với người dùng qua ứng dụng di động, thông tin được đẩy lưu trữ trên đám mây (cloud).

Thậm chí, một số dòng camera hoạt động theo cơ chế cloud, kết nối về server đặt tại Trung Quốc và người dùng ở Việt Nam phải "vòng" qua server này trước khi kết nối vào camera của mình. Việc thông tin đi vòng qua cloud mà máy chủ (server) đặt ngoài Việt Nam có khả năng dẫn tới rủi ro về lộ lọt thông tin do không có cơ chế về bảo mật. Thông tin cá nhân và các hành vi riêng tư có thể bị công khai, khai thác khi kênh truyền bị chặn hoặc server bị tấn công.

- iPhone 15 có dùng được cáp của máy Android?