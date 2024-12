Điểm tin Công nghệ 23/12: Mỹ trừng phạt công ty tuồn chip TSMC cho Huawei

Các trung tâm dữ liệu siêu lớn sẽ làm thay đổi nhu cầu điện năng toàn cầu; Apple lại thay đổi hướng giới thiệu sản phẩm mới - Mỹ trừng phạt công ty tuồn chip TSMC cho Huawei Công ty thiết kế chip Sophgo, trụ sở tại Trung Quốc, sắp bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại với cáo buộc đặt cùng model chip được tìm thấy trên chip Ascend 910B của Huawei. Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang có kế hoạch đưa một công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại với cáo buộc tuồn chip của Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) cho bộ xử lý trí tuệ nhân tạo của Huawei. Cụ thể, nguồn tin tiết lộ công ty thiết kế chip Sophgo trụ sở tại Trung Quốc sẽ bị đưa vào "Danh sách thực thể" vì các hoạt động trái với an ninh quốc gia và lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ. Việc nằm trong danh sách này yêu cầu các nhà cung cấp Mỹ phải có giấy phép đặc biệt nếu muốn giao dịch với các công ty này. Tuy nhiên, thông thường các công ty muốn xin giấy phép để giao dịch với các doanh nghiệp nằm trong Danh sách thực thể sẽ bị từ chối. Vụ việc bắt nguồn từ tháng 10 khi công ty nghiên cứu TechInsights (Canada) phát hiện một số linh kiện trong chip Huawei Ascend 910B sử dụng khuôn đúc từ TSMC. Ngay sau tuyên bố trên, các bên liên quan nhanh chóng tìm lời giải thích. TSMC đã dừng cung ứng chip cho một khách hàng do nghi ngờ chip gửi đến doanh nghiệp này xuất hiện trên sản phẩm Huawei. Trong tuyên bố được Reuters dẫn lời ngày 26/10, TSMC cho biết khách hàng bị chặn nguồn cung là công ty thiết kế chip Sophgo, trụ sở tại Trung Quốc. Công ty này bị cáo buộc đặt cùng model chip được tìm thấy trên Ascend 910B, dù chưa rõ con chip này xuất hiện trên sản phẩm Huawei như thế nào. - Trải nghiệm nhiều sản phẩm công nghệ cao tại gian hàng của Viettel trong triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 Tại gian trưng bày thuộc khu công nghiệp quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đem đến hệ thống mô phỏng bắn súng trong không gian 3D. Trong môi trường giả lập, người tham gia sẽ sử dụng súng thật, được hướng dẫn cách cầm súng, ngắm bắn vào bia. Khách tham quan còn được trải nghiệm robot tuần tra giám sát thế hệ mới, tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất như trí tuệ nhân tạo (AI). Với khả năng định vị chính xác cao, mang vác tải trọng lớn và tự động sạc pin, robot có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết và môi trường, kể cả những khu vực khắc nghiệt như đường hầm, môi trường độc hại hay địa hình tự nhiên phức tạp. Sản phẩm được sử dụng để kiểm tra an ninh an toàn như tuần tra giám sát, phát hiện cháy nổ; thăm dò khảo sát địa hình; tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trong các điều kiện khắc nghiệt. Tại sự kiện năm nay, Viettel lần đầu giới thiệu rộng rãi tới công chúng nhiều sản phẩm phục vụ tác chiến hiện đại như máy bay không người lái (UAV), tổ hợp trinh sát và gây nhiễu chống UAV, thiết bị trinh sát ảnh nhiệt, radar điều khiển hỏa lực… Nhiều vũ khí trang bị công nghệ cao do Viettel tự nghiên cứu, làm chủ về thiết kế đã được thử nghiệm thành công và sản xuất để đưa vào trang bị cho quân đội. - Các trung tâm dữ liệu siêu lớn sẽ làm thay đổi nhu cầu điện năng toàn cầu Theo tạp chí Forbes, số lượng trung tâm dữ liệu ngày càng tăng và xu thế ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng rộng rãi có thể ảnh hưởng đến hệ thống năng lượng toàn cầu ở nửa sau thập kỷ hiện tại. Lúc trước khi công cụ AI chưa phát triển mạnh mẽ, trung tâm dữ liệu tiêu tốn khoảng 5 megawatt điện. Tuy nhiên tình hình thay đổi nhanh chóng vì hàng loạt trung tâm cỡ lớn thậm chí siêu lớn ra đời. Cơ sở quy mô này tiêu thụ hơn 100 megawatt, mức tiêu thụ hàng năm tương đương 350.000 - 400.000 xe điện. Chỉ riêng một truy vấn ChatGPT đã cần đến 2,9 watt giờ. Trong khi một tìm kiếm Google thông thường chỉ tốn 0,3 watt giờ. Đây là lý do tại sao nhiều nhà dự báo tin rằng thế giới sẽ thấy nhiều trung tâm cỡ lớn đến siêu lớn phục vụ việc sử dụng AI mọc lên nữa. Goldman Sachs ước tính trong giai đoạn 2023 - 2030 mức tiêu thụ điện của trung tâm dữ liệu do dùng công cụ trí tuệ nhân tạo vào khoảng 200 terawatt giờ. Phần lớn trung tâm siêu lớn tập trung ở Mỹ. Trung Quốc cùng Liên minh châu Âu (EU) cũng đẩy mạnh xây dựng. Năm 2023, số vốn đầu tư vào AI và xây dựng trung tâm dữ liệu từ các công ty hàng đầu Thung lũng Silicon - Google, Microsoft, Amazon - cao hơn tổng số vốn đầu dành cho toàn ngành dầu khí Mỹ (chiếm khoảng 0,5% GDP). Tổ chức nghiên cứu S&P Global nhận định số lượng trung tâm dữ liệu ngày càng tăng và xu thế ứng dụng AI ngày càng rộng rãi sẽ khiến quỹ đạo nhu cầu điện toàn cầu thay đổi đáng kể. Từ nay đến năm 2030 nhu cầu điện của trung tâm dữ liệu tăng 10 - 15% mỗi năm. Đến năm 2030 trung tâm dữ liệu chiếm đến 5% tổng nhu cầu điện toàn cầu. Tại các nền kinh tế phát triển ở Bắc Mỹ, châu Âu cùng châu Á, nhu cầu chuyển từ giảm hoặc không đổi sang tăng 2 - 3%. Các nền kinh tế đang phát triển tiếp tục ghi nhận nhu cầu điện tăng cao. Cả hai trường hợp đều đem lại áp lực lớn cho hệ thống năng lượng hiện tại. - Microsoft cảnh báo hàng triệu người dùng Windows Microsoft vừa lên tiếng cảnh báo và khuyến khích người dùng Windows chuyển sang trình duyệt Edge với lý do bảo mật, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc tấn công email và web gia tăng. Microsoft cho rằng Edge sẽ bảo vệ người dùng tốt hơn khi duyệt web bằng cách chặn các cuộc tấn công lừa đảo và phần mềm độc hại. Tuy nhiên, động thái này gây tranh cãi vì Microsoft sử dụng các thông báo hệ thống để quảng bá sản phẩm của mình. Trang Windows Latest phát hiện ra rằng Microsoft đang thử nghiệm các cửa sổ bật lên mới trong Edge để thuyết phục người dùng chuyển đổi trình duyệt mặc định. Mặc dù Edge đang dần phổ biến hơn, nhưng trình duyệt Chrome của Google vẫn chiếm ưu thế trên thị trường với lượng người dùng gấp 4 lần. Microsoft đã nhiều lần thúc đẩy Edge bằng các chiến dịch quảng bá về bảo mật, nhưng người dùng Chrome vẫn trung thành. Tuy nhiên, Chrome đang đối mặt với áp lực pháp lý từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, có thể buộc Google phải tách Chrome thành một công ty độc lập. Điều này có thể tạo cơ hội cho Edge tăng thị phần. Dù vậy, người dùng Windows có thể cảm thấy phiền phức với các cửa sổ bật lên quảng cáo Edge mới nhất. Microsoft thường sử dụng chủ đề bảo mật để thúc đẩy Edge, tương tự như cách Google làm với Chrome. - Apple lại thay đổi hướng giới thiệu sản phẩm mới Apple thường có truyền thống giới thiệu các chip xử lý mới nhất của mình qua dòng sản phẩm cao cấp, nhưng điều này có vẻ sẽ không áp dụng với iPad Pro M5. Trong bài phân tích mới nhất, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết iPad Pro M5 dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2025. Ông viết: “iPad Pro trang bị bộ xử lý M5 dự kiến sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt trong nửa cuối năm 2025. Động lực kinh doanh của Apple trong nửa cuối năm 2025 dự kiến sẽ được thúc đẩy đáng kể nhờ những sản phẩm mới”. Dựa trên phân tích này, có thể thấy rằng iPad Pro M5 sẽ không phải là sản phẩm tiên phong giới thiệu dòng chip M5. Thay vào đó, các mẫu MacBook Pro sử dụng chip M5 Pro và M5 Max có thể sẽ là những sản phẩm đầu tiên được trang bị chip này. Tiếp theo đó là iMac, Mac mini và các dòng sản phẩm khác. Với lịch trình dự kiến, các sản phẩm đầu tiên sử dụng chip M5 sẽ được ra mắt vào cuối năm 2025, trong khi đó, phiên bản iPad Pro với chip M5 sẽ ra mắt vào cuối năm đó hoặc đầu năm 2026.