Điểm tin công nghệ 22/4: iPhone 17 Plus đi lùi

- iPhone 17 Plus đi lùi

Tin đồn tiết lộ rằng màn hình iPhone 17 Plus sẽ bé hơn những người tiền nhiệm.

Trong một bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), chuyên gia phân tích Ross Young của DSCC cho biết iPhone 17 Plus sẽ sử dụng màn hình nhỏ hơn so với iPhone 15 Plus 6,7 inch hiện tại.

Điều này đồng nghĩa với việc kích thước màn hình iPhone 17 Plus sẽ nằm giữa dòng cơ bản và dòng cao cấp nhất Pro Max. Tuy nhiên, Ross Young không tiết lộ kích thước màn hình chính xác của iPhone 17 Plus.

iPhone 15 Plus có kích thước màn hình tương đương iPhone 15 Pro Max. Nếu tin đồn này là chính xác, iPhone 17 Plus và 17 Pro Max sẽ tiếp tục bị phân cấp không chỉ bằng vi xử lý mà còn bằng kích thước màn hình.

Nhưng trước mắt, iPhone 16 vẫn sẽ đi theo truyền thống tăng dần kích thước màn hình. Dòng Pro và Pro Max năm nay được cho là sẽ có màn hình 6,3 inch và 6,9 inch, tăng 0,2 inch so với người tiền nhiệm.

Trước đó, 6,1 và 6,7 inch trên iPhone 15 và 15 Pro Max là những con số đã được duy trì kể từ năm 2020 khi ra mắt iPhone 12. Đến năm nay, chuyên gia Ross Young là người đầu tiên tiết lộ rằng các mẫu iPhone 16 Pro sẽ được trang bị màn hình lớn hơn. Tin đồn này sau đó đã được chứng thực bởi Mark Gurman của Bloomberg. Ông cho biết các mẫu iPhone 16 Pro/Pro Max có thể tăng "vài phần mười inch nếu đo theo đường chéo".