Điểm tin Công nghệ 22/12: iPhone không còn là 'ông vua' về hỗ trợ phần mềm

iPhone 14 Plus màn to pin khủng giá rẻ nhất tháng 12, rẻ như iPhone 15 bản thường, làm khó Galaxy S24; Huawei dẫn đầu thị trường thiết bị đeo toàn cầu - iPhone 14 Plus màn to pin khủng giá rẻ nhất tháng 12, rẻ như iPhone 15 bản thường, làm khó Galaxy S24 Phiên bản iPhone 14 Plus đang là mẫu iPhone Plus có giá bán rẻ nhất Việt Nam hiện nay, trang bị khủng, tính năng xịn sò 'chặt đẹp' Galaxy S24. iPhone 14 là dòng iPhone đầu tiên được Apple tung ra phiên bản Plus nâng cấp với màn hình lớn và dung lượng pin cao hơn bản thường. Mặc dù có kích thước ngang ngửa phiên bản Pro Max nhưng giá bán của nó lại dễ chịu hơn nhiều. Cuối tháng 12, giá iPhone 14 Plus đang được ưu đãi rất hấp dẫn, chỉ từ 19.590.000 đồng cho bản 128GB, tăng lên 22.390.000 đồng cho bản 256GB. Như vậy, giá iPhone 14 Plus còn rẻ hơn iPhone 15 bản thường mà lại có màn to pin khỏe mang đến trải nghiệm giải trí mãn nhãn hơn. iPhone 14 Plus giống như iPhone 14 nhưng có màn hình lớn không thua gì Galaxy S24 Ultra. Đó là màn hình với kích thước 6.7 inch tấm nền OLED đã thành tiêu chuẩn trên smartphone của Apple. Màn hình này cũng có độ tới tới 1200 nits. - Viettel hoàn thành tổ hợp nghiên cứu, chế thử, sản xuất sản phẩm công nghiệp công nghệ cao tại Hòa Lạc Vừa qua tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố hoàn thành xây dựng tổ hợp nghiên cứu, chế thử, sản xuất sản phẩm quốc phòng công nghệ cao trên diện tích 9,1ha. Công trình hoàn thành sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch. Quy mô công trình gồm 05 Xưởng, 01 nhà điều hành và các công trình phụ trợ, là tổ hợp hạ tầng phục vụ công tác nghiên cứu, chế thử, sản xuất các thiết bị công nghệ cao trong lĩnh vực quân sự. Việc hoàn thành xây dựng toàn bộ các hạng mục nhà xưởng thuộc dự án 9,1ha Hoà Lạc cùng một số khu vực nhà xưởng khác, đánh dấu Viettel đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho quá trình trở thành hạt nhân của tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, hiện đại hóa quân đội và tự chủ trong sản xuất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới. Thiếu tướng Tào Đức Thắng – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết: “Việc xây dựng những trung tâm nghiên cứu, nhà xưởng hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế là điều kiện tiên quyết để Viettel tự tin nghiên cứu, sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, lưỡng dụng, hiện đại, phục vụ Quân đội và đất nước”. - iPhone không còn là 'ông vua' về hỗ trợ phần mềm iPhone đã lỡ mất ngôi vương về khả năng hỗ trợ phần mềm vào tay điện thoại Android?. Người dùng iPhone từng tự hào về sự hỗ trợ phần mềm lâu dài và ổn định, nhưng điều đó dường như đã thay đổi. Trong khi Apple ngày càng ít hỗ trợ và "bỏ rơi" những iPhone đời cũ, thì Google và Samsung lại đang vươn lên mạnh mẽ với các bản cập nhật chất lượng và hỗ trợ dài hạn. Một chuyên gia của Phone Arena, một người dùng trung thành của iPhone, chia sẻ trải nghiệm "thất vọng" với iOS 17 và 18 trên iPhone 13 và iPhone 15 Pro Max của anh. Khi hệ điều hành ngày càng gặp nhiều lỗi, thiếu tính năng mới và kém ổn định so với Android 14 và 15 trên Google Pixel 9 Pro Fold. Trong khi đó, Google hiện cam kết hỗ trợ Pixel đến 7 năm, cùng với bản cập nhật "Feature Drops" hàng quý mang đến những tính năng mới mẻ. Samsung cũng không kém cạnh khi "ưu ái" các flagship cũ với những bản cập nhật đầy đủ tính năng. Sự sa sút của Apple trong lĩnh vực hỗ trợ phần mềm khiến người dùng cảm thấy hụt hẫng. Liệu gã khổng lồ công nghệ xứ Cupertino có nhanh chóng lấy lại phong độ hay sẽ tiếp tục thất thế trước các đối thủ Android vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn. Để giành lại ngôi vương, Apple cần cải thiện chất lượng cập nhật, hỗ trợ iPhone cũ tốt hơn, cập nhật tính năng thường xuyên hơn và nâng cấp Apple Intelligence. Nếu không, iPhone có thể sẽ mất dần lợi thế cạnh tranh trước sự vươn lên mạnh mẽ của Google và Samsung. - Năm 2025, các cuộc tấn công mạng do AI hỗ trợ sẽ diễn ra phức tạp Năm 2025, các tác nhân đe dọa ngày càng phức tạp và hacker sẽ áp dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tấn công mạng. Fortinet vừa công bố báo cáo Dự báo các mối đe dọa mạng năm 2025 (2025 Cyberthreat Predictions Report), cung cấp những thông tin quan trọng về bối cảnh tổng quan của các nguy cơ an ninh mạng trong thời gian tới. Bên cạnh các chiến thuật cổ điển đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, báo cáo nhấn mạnh những sự thay đổi hướng tới các chiến lược tấn công đầy tham vọng, tinh vi và mang tính hủy diệt hơn. Các nhóm tội phạm cung cấp dịch vụ tấn công mạng đang ngày càng trở nên chuyên biệt hóa, những kẻ tấn công áp dụng chiến thuật kết hợp mối đe dọa vật lý và kỹ thuật số để thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu cao với tác động mạnh hơn. Hacker sẽ thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu cao với tác động mạnh hơn với công nghệ AI. Các mối đe dọa trong đời thực xuất hiện nhiều hơn ở các kịch bản tấn công: Tội phạm mạng liên tục cải tiến chiến lược của chúng, với các cuộc tấn công ngày càng quyết liệt và tàn phá hơn. Fortinet dự đoán chúng sẽ mở rộng chiến lược để kết hợp các cuộc tấn công mạng với các mối đe dọa vật lý trong đời thực. Một số trường hợp các nhóm tội phạm mạng đe dọa trực tiếp các lãnh đạo cấp cao và nhân viên của tổ chức. Ông Nguyễn Gia Đức, Giám đốc Quốc gia, Fortinet Việt Nam nhận định: “Những dự báo về các mối đe dọa năm 2025 của Fortinet nêu bật vai trò quan trọng của AI trong việc định hình tương lai của an ninh mạng”. - Huawei dẫn đầu thị trường thiết bị đeo toàn cầu Huawei vượt mặt Apple để dẫn đầu thị trường thiết bị đeo toàn cầu. Theo "Báo cáo theo dõi thiết bị đeo toàn cầu hàng quý" của IDC vừa được công bố thì Huawei đang đứng đầu về tổng lượng xuất xưởng trên thị trường thiết bị đeo toàn cầu với 23.6 triệu chiếc (tăng 44,3% so với cùng kỳ năm trước), chiếm 16.9% thị phần. Theo sát Huawei là Apple ở vị trí thứ hai với 22.5 triệu chiếc xuất xưởng (giảm 12.8% so với cùng kỳ năm trước). Vị trí thứ ba thuộc về Xiaomi với 20.5 triệu chiếc xuất xưởng, tăng trưởng 26.5%. Báo cáo cũng cho thấy Trung Quốc là thị trường dẫn đầu về thiết bị đeo với lượng xuất xưởng 45.76 triệu chiếc (tăng trưởng 20.1%). Thị trường đồng hồ thông minh toàn cầu đạt lượng xuất xưởng 110 triệu chiếc (giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước) và tại thị trường Trung Quốc là 32.86 triệu chiếc (tăng 23.3%). Thị trường vòng đeo tay thông minh toàn cầu đạt lượng xuất xưởng 26.82 triệu chiếc, tăng trưởng 12.7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Trung Quốc đạt 12.91 triệu chiếc, tăng trưởng 12.6%. - Xác minh danh tính người mua bằng AI để chống đánh cắp thông tin Sử dụng AI để xác định và xác minh danh tính của người mua khi họ thực hiện giao dịch trực tuyến. Liên quan tới xác minh danh tính người mua hàng để tránh lộ thông tin cá nhân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), cho rằng việc sử dụng công nghệ, cụ thể là ứng dụng AI có thể phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận, cũng như giúp bảo mật thông tin người dùng trong giao dịch TMĐT. Theo đó, khả năng xác minh danh tính AI được sử dụng để xác định và xác minh danh tính của người mua khi họ thực hiện giao dịch trực tuyến, bao gồm cả việc kiểm tra dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt, giọng nói… giúp ngăn chặn đánh cắp thông tin và gian lận tài khoản. Các công nghệ nhận dạng giúp đảm bảo rằng người thực hiện giao dịch là chủ sở hữu hợp pháp của tài khoản. Thêm vào đó, việc kiểm duyệt sản phẩm, nhận biết và loại bỏ hàng giả bằng AI giúp tự động hóa quy trình kiểm duyệt sản phẩm và nội dung đăng tải trên các nền tảng TMĐT. AI có thể giúp phát hiện hàng giả bằng cách phân tích và so sánh hình ảnh sản phẩm, mô tả và giá cả với dữ liệu của hàng hóa chính hãng. Quá trình này giúp bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng khỏi hàng giả, hàng nhái.