Điểm tin Công nghệ 21/12: Những thiết bị công nghệ ấn tượng nhất năm 2024

Google Photos ra mắt tính năng 'Chỉnh sửa nhanh' trước khi chia sẻ ảnh; ROG Day chính thức trở lại - Những thiết bị công nghệ ấn tượng nhất năm 2024 Năm 2024 tiếp tục chứng kiến nhiều thiết bị ấn tượng ra mắt công chúng, từ điện thoại, đồng hồ thông minh đến máy tính xách tay, máy chơi game. Những thiết bị này không chỉ nổi bật vì tính năng tiên tiến mà còn vì tác động của chúng đến thế giới công nghệ. Trang Analytics Insight tổng hợp những thiết bị đã định hình bối cảnh công nghệ năm nay do cả độc giả lẫn chuyên gia bình chọn. Điện thoại thông minh Điện thoại thông minh phát triển nhanh hơn cả, các nhà sản xuất liên tục nâng cấp chúng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Năm nay, hai mẫu điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra và Google Pixel Pro 9 là nổi bật nhất. Samsung Galaxy S24 Ultra được khen vì loạt tính năng mạnh mẽ cùng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Thiết bị sở hữu hệ thống camera đáng kinh ngạc cộng thêm thiết kế vượt qua mọi giới hạn. Google Pixel 9 Pro cũng ghi điểm nhờ thiết kế tuyệt vời kèm camera chụp ảnh đẹp ở hầu hết mọi điều kiện. Hiệu năng máy tốt không kém thiết kế. Đồng hồ thông minh Ở mảng đồng hồ thông minh, Apple Watch Ultra 2 và Samsung Galaxy Watch 5 cùng đứng vị trí số một. Apple Watch Ultra 2 vượt trội cả về độ bền lẫn hiệu năng. Loạt tính năng theo dõi sức khỏe kết hợp với thiết kế chắc chắn đủ sức chống chịu điều kiện khắc nghiệt. Còn Samsung Galaxy Watch 5 đẹp như một phụ kiện thời trang nhưng hiệu năng tốt không kém. Thiết bị cũng có tính năng theo dõi sức khỏe, thiết kế thanh lịch. Máy tính xách tay Máy tính xách tay ra mắt năm nay tập trung vào hiệu năng và tính di động. Microsoft Surface 2024 với thiết kế đẹp mắt cùng hiệu năng cao nên được cả người dùng thông thường lẫn người dùng chuyên nghiệp ưa chuộng. Thời lượng pin dài cùng trải nghiệm tuyệt vời khiến thiết bị này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một máy tính đáng tin cậy. Dell XPS 13 cũng ghi điểm nhờ mỏng nhẹ mà hiệu năng lại mạnh mẽ. Thiết bị phù hợp cho người dùng ưu tiên tính di động nhưng không muốn đánh đổi khả năng xử lý tác vụ. Máy tính bảng Máy tính bảng là sự thay thế cực kỳ mạnh mẽ cho máy tính xách tay. Năm nay Apple iPad Pro 2024 đem đến hiệu năng lẫn màn hình tốt nhất, vô cùng lý tưởng cho nhà sáng tạo lẫn dân đồ họa. Samsung Galaxy Tab S8 với tính đa nhiệm, màn hình rực rỡ cũng đem lại trải nghiệm người dùng ấn tượng. Máy chơi game PlayStation 5 của Sony là một trong những máy chơi game phổ biến nhất trên thế giới. Đồ họa cao, số lượng game lớn, trải nghiệm nhập vai tốt đủ sức chinh phục game thủ khó tính nhất. Xbox Series X của Microsoft cũng mạnh mẽ không kém. Với thiết bị này mọi người có thể chơi game thế hệ trước trong khi vẫn có thể trải nghiệm game mới phát hành. Các thiết bị ngày nay hầu hết đều được tích hợp AI, chip xử lý mạnh hơn, màn hình tốt hơn đem đến tính năng đột phá định nghĩa lại những gì thiết bị di động có thể làm, tạo nền tảng cho làn sóng đổi mới sau này. - Google ra mắt tính năng nhận diện ứng dụng chính thức của Chính phủ tại Việt Nam Khi người dùng truy cập Google Play, các ứng dụng chính thức của cơ quan Nhà nước sẽ hiển thị nhận diện “Chính phủ” giúp người dùng yên tâm về tính xác thực của ứng dụng. Ngày 20/12, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp Google ra mắt tính năng nhận diện ứng dụng chính thức của Chính phủ, nhằm bảo vệ người dùng trước những hành vi lừa đảo và đảm bảo an toàn trực tuyến tại Việt Nam. Theo thông tin từ Cục An toàn thông tin, Việt Nam là nước đầu tiên hợp tác với Google để triển khai sáng kiến này, nhằm xác minh tính hợp pháp của các ứng dụng cung cấp các dịch vụ thiết yếu như dịch vụ công, định danh cá nhân cho công dân Việt Nam. Mục tiêu là đảm bảo các ứng dụng này đại diện chính thức cho các cơ quan Nhà nước tại Việt Nam. Khi người dùng truy cập cửa hàng trực tuyến Google Play, các ứng dụng chính thức do cơ quan Nhà nước phát hành sẽ hiển thị nhận diện “Chính phủ” giúp người dùng yên tâm về tính xác thực của ứng dụng. Hiện hơn 80 ứng dụng thuộc cơ quan Nhà nước tại Việt Nam như VneID, VssID, i-SPEED by VNNIC… đã được cấp nhận diện ứng dụng chính thức của Chính phủ. Cục An toàn thông tin khuyến khích các cơ quan Nhà nước đăng ký ứng dụng để được cấp nhận diện nhằm mở rộng danh sách các ứng dụng thuộc cơ quan Nhà nước đáng tin cậy với người dùng. - ROG Day chính thức trở lại Hướng tới cột mốc 20 năm thành lập thương hiệu Republic of Gamers (ROG), ROG Day chính thức trở lại với Mùa thứ 3 vào ngày 28 tháng 12, 2024 tại AEON Mall Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh với chủ đề “Where TrueFans Rise” - khơi dậy niềm đam mê mãnh liệt và tinh thần For Those Who Dare (Dám Khác Biệt). ROG Day là sự kiện thường niên mang tính biểu tượng của Republic of Gamers (ROG), được tổ chức nhằm kết nối cộng đồng Fan ROG, truyền cảm hứng và tôn vinh cộng đồng game thủ. Với tinh thần Dám khác biệt, ROG Day Season 3 sẽ là nơi để những TrueFans cùng tập hợp và tỏa sáng, cùng nhau thể hiện niềm đam mê, khám phá những công nghệ gaming tiên tiến nhất và từng bước vượt qua giới hạn và hướng đến cột mốc 20 năm hình thành và phát triển. Tại ROG Day Season 3, người dùng sẽ được trực tiếp trải nghiệm toàn bộ hệ sinh thái mới nhất của ROG, từ laptop, màn hình, đến gaming gear và nhiều phụ kiện khác. Điểm nhấn của sự kiện là giải đấu Solo Liên Minh Huyền Thoại, nơi cộng đồng game thủ có cơ hội thể hiện kỹ năng để tranh giải thưởng cao nhất là Máy chơi game cầm tay ROG Ally trị giá 17,990,000 VND. GAM eSports - Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại số 1 Việt Nam và cũng là đối tác lâu năm của ROG, sẽ đồng hành tổ chức giải đấu và giao lưu trực tiếp cùng người hâm mộ. Thông tin giải đấu sẽ được cập nhật trên Fanpage ASUS Republic of Gamers. - Viettel mở rộng thị trường xuất khẩu cáp quang sang Bắc Mỹ và Châu Âu Tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2024, TCT Sản xuất thiết bị Viettel (VMC) và Network Cable Co., LTD (NWC) – Hàn Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác và hợp đồng khung, cam kết đồng hành phát triển trong lĩnh vực cáp quang và phụ kiện viễn thông. Trước đó, NWC trực tiếp làm việc nhiều lần cùng VMC, theo đánh giá của NWC, vị trí địa lý và năng lực hiện có của VMC là phù hợp trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều biến động, các thị trường như Bắc Mỹ và Châu Âu có yêu cầu cao về nguồn gốc xuất của sản phẩm khi được nhập khẩu. Đặc biệt, với xu hướng mạng viễn thông tại hiện nay đang chuyển đổi sang dùng 5G. Theo hợp đồng đã ký, VMC sẽ sản xuất và cung cấp từ 60.000 - 100.000km các loại cáp quang/năm (tương đương doanh thu từ 4 - 7 triệu USD/năm) phục vụ cho quốc phòng và dân sinh, “may đo” theo nhu cầu khách hàng tại Bắc Mỹ và Châu Âu. Hai bên cũng đã thảo luận để phát triển các sản phẩm mới trong lĩnh vực phụ kiện viễn thông, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hiện VMC là nhà sản xuất cáp quang hàng đầu Việt Nam, thị trường xuất khẩu rộng khắp 3 châu lục Á – Âu - Mỹ. Doanh thu từ các mặt hàng cáp quang và phụ kiện viễn thông đạt ~ 1000 tỷ đồng/năm. Với mục tiêu kinh doanh quốc tế, bên cạnh hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất điện tử; cơ khí chính xác VMC còn phát triển các sản phẩm lưỡng dụng, đồng thời đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dân sự. - Motorola ra mắt Moto G05 và E15: Điện thoại giá rẻ, hiệu suất ấn tượng Motorola vừa ra mắt Moto G05 và E15, hai chiếc điện thoại giá rẻ với màn hình 90Hz, camera ấn tượng và hiệu suất mạnh mẽ, lý tưởng cho người sáng tạo và đam mê giải trí. Sau khi công bố dòng sản phẩm Moto G15 và Moto G15 Power, Motorola tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm của mình với hai thiết bị giá rẻ mới: Moto G05 và Moto E15. Moto G05 được định vị là một công cụ lý tưởng cho những ai yêu thích tiêu thụ và sáng tạo nội dung. Điểm nhấn nổi bật của mẫu điện thoại này chính là màn hình với độ sáng cao nhất trong phân khúc và tần số làm mới 90Hz mượt mà. Bên trong, Moto G05 được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Helio G81 Extreme, một chip mạnh mẽ được tối ưu hóa để nâng cao hiệu suất. Công nghệ RAM boost sẽ giúp máy chạy mượt mà khi đa nhiệm, thậm chí khi xử lý các ứng dụng nặng hoặc chơi game. Moto E15 mang lại giải pháp tuyệt vời cho những ai coi trọng giải trí nhưng vẫn muốn tiết kiệm chi phí. Cũng giống như Moto G05, E15 sử dụng bộ xử lý MediaTek Helio G81 Extreme và có màn hình với tốc độ làm mới 90Hz. Màn hình của E15 có độ sáng lên tới 800 nits trong điều kiện bình thường và 1000 nits khi bật chế độ độ sáng cao, giúp hiển thị rõ nét ngay cả khi sử dụng dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp. Tuy nhiên, các sản phẩm này sẽ không có mặt tại thị trường Hoa Kỳ và chỉ được phân phối tại một số thị trường chọn lọc ở châu Âu, Trung Đông, châu Mỹ Latinh và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. - Google Photos ra mắt tính năng 'Chỉnh sửa nhanh' trước khi chia sẻ ảnh Google Photos giới thiệu tính năng "Chỉnh sửa nhanh", giúp người dùng cải thiện và cắt ảnh dễ dàng trước khi chia sẻ, chỉ với một cú nhấp chuột. Khi bạn muốn làm cho những bức ảnh của mình trông đẹp hơn trước khi chia sẻ với bạn bè hoặc gia đình, việc chỉnh sửa ảnh là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, không phải ai cũng quen thuộc với các công cụ chỉnh sửa ảnh phức tạp, đặc biệt khi sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên Android. Để giải quyết vấn đề này, Google Photos đã phát triển một tính năng mới giúp việc chỉnh sửa ảnh trở nên dễ dàng hơn với chỉ một cú nhấp chuột. Tính năng này có tên "Chỉnh sửa nhanh" và sẽ sớm có mặt trên ứng dụng dành cho Android, giúp người dùng cải thiện ảnh một cách nhanh chóng trước khi chia sẻ. Mới đây, một người dùng tên Alex đã phát hiện tính năng này và chia sẻ thông tin với chúng tôi. Theo Alex, màn hình "Chỉnh sửa nhanh" xuất hiện khi anh nhấn vào nút chia sẻ trên một bức ảnh duy nhất. Tuy nhiên, nếu anh chọn nhiều ảnh cùng lúc để chia sẻ, màn hình chia sẻ truyền thống sẽ xuất hiện thay vì màn hình "Chỉnh sửa nhanh". Điều này cho thấy tính năng mới này sẽ chỉ hoạt động khi bạn muốn chỉnh sửa một bức ảnh cụ thể.