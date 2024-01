Điểm tin công nghệ 21/1: Tiết lộ thông tin mới nhất về iPhone 16 Pro

Con số này lớn hơn rất nhiều so với giai đoạn từ tháng 10/2021 - tháng 9/2022 với tổng doanh thu 5,9 tỷ USD và lợi nhuận là 91,3 triệu USD.

Apple đã tạo ra lợi nhuận gấp hơn 5 lần từ Hàn Quốc trong năm tài chính 2023 so với năm trước. Nguồn tin The Elec cho rằng, lợi nhuận tăng lên là do mức độ phổ biến của dòng iPhone 15. Ước tính, doanh thu từ tháng 10/2022 - 9/2023 của Apple tại Hàn Quốc là 7,52 nghìn tỷ won (5,625 tỷ USD). Trong giai đoạn này, lợi nhuận hoạt động của Apple ước tính 559,9 tỷ won (417,8 triệu USD).

Với 3.499 USD cho phiên bản thấp nhất, Apple Vision Pro khiến nhiều người dùng kinh ngạc với giá bán “trên trời”. Tuy nhiên, đó chưa phải tất cả. Điều đáng nói là ngay cả chi phí bảo hành sửa chữa của bộ kính thông minh này cũng không hề rẻ.

Nếu không trả thêm 24,99 USD/tháng hoặc 499 USD cho 2 năm bảo hiểm AppleCare Plus, người dùng sẽ phải trả 799 USD - tương đương giá một chiếc iPhone - chỉ để sửa chữa mặt kính bị nứt của Vision Pro. Còn nếu đã mua AppleCare Plus, việc sửa mặt kính hoặc hư hỏng do tai nạn sẽ chỉ có giá 299 USD.

Với mức giá này, tổng số tiền phải trả cho hai năm mua AppleCare Plus và phí sửa chữa mặt kính là 798 USD - thấp hơn 1 USD so với chi phí sửa chữa nếu không có gói bảo hiểm.

Để thấy được mức độ đắt đỏ, hãy so sánh với gói AppleCare Plus 3 năm cho MacBook Air 15 inch có giá 229 USD, cho MacBook Pro là 499 USD. Trong khi đó, mua iPhone 13, 14 kèm AppleCare Plus 2 năm, người dùng chỉ tốn 149 USD.

- Apple chia sẻ công nghệ thanh toán không tiếp xúc cho các đối thủ tại EU

Apple đang chuẩn bị mở khả năng “chạm để thanh toán” của iPhone cho các đối thủ tại Liên minh châu Âu (EU), sau khi bị chỉ trích vì giữ người dùng trong hệ sinh thái của riêng mình.

Thông tin trên được Ủy ban châu Âu (EC) và Apple công bố hôm 19/1. EC, cơ quan quản lý thị trường của Liên minh Châu Âu (EC), cho biết họ đang cân nhắc đề xuất của Apple, được đưa ra sau khi EC xác định rằng “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ có vị trí thống trị trong các giao dịch ví di động trên hệ điều hành iOS bằng cách loại bỏ các đối thủ cạnh tranh.

Các giao dịch như vậy dựa trên công nghệ giao tiếp trường gần (NFC), sử dụng cảm ứng từ trường để kết nối các thiết bị khi chúng tiếp xúc trực tiếp hoặc gần nhau. Công nghệ NFC cho phép người dùng chạm vào điện thoại thông minh trên thiết bị đầu cuối thanh toán của nhà cung cấp thay vì thẻ tín dụng có vi mạch.

Một phát ngôn viên của Apple nói với AFP: "Chúng tôi đã đưa ra các cam kết cung cấp cho các nhà phát triển bên thứ ba ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) một tùy chọn cho phép người dùng của họ thực hiện thanh toán không tiếp xúc từ bên trong ứng dụng iOS, tách biệt với Apple Pay và ví Apple.

Tùy chọn này sẽ được cung cấp ở 27 quốc gia EU cùng với các quốc gia liên quan như Iceland, Liechtenstein và Na Uy, cùng tạo nên EEA.