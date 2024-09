Điểm tin Công nghệ 20/9: Đặc ân chỉ có trên bộ đôi iPhone 17 Pro xịn sò

Mạng xã hội X 'lách luật' để hoạt động trở lại ở Brazil; ần làm việc bao lâu để mua được iPhone 16 Pro? - Đặc ân chỉ có trên bộ đôi iPhone 17 Pro xịn sò Theo báo cáo mới nhất, Apple sẽ ra mắt chip siêu mạnh vào năm 2025 nhưng chỉ dành cho dòng iPhone 17 Pro. Apple dự kiến ​​giới thiệu chip 2nm vào năm tới, đúng thời điểm ra mắt dòng iPhone 17. Các báo cáo mới nhất tiết lộ, chúng có thể được sản xuất bởi TSMC. Đáng tiếc, nhà sản xuất chip Đài Loan này đang gặp vấn đề về sản xuất nên SoC này sẽ chỉ được ra mắt trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Theo báo cáo từ Đài Loan, công ty chip đã trình diễn sản phẩm mới nhưng vẫn cần sự trợ giúp của các nhà cung cấp khác để lắp đặt trong điện thoại thông minh. Theo hãng thông tấn Chou News Agency, các đối tác cung cấp vật liệu, thiết bị, trí thông minh silicon (IP) và tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) cho chip này đang cạnh tranh khá khốc liệt. Dây chuyền 2nm hiện đã được lắp đặt tại nhà máy Baoshan (Trung Quốc) và sẽ bắt đầu sản xuất thử nghiệm vào quý 3/2024, sớm hơn 3 tháng so với dự kiến. TSMC ​​sẽ cung cấp quy trình N2 cho Apple và Nvidia, giúp công ty này vượt lên trước Samsung và Intel trên thị trường sản xuất chip. Khi chip 2nm được tích hợp trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, cặp smartphone cao cấp này sẽ có hiệu năng bứt phá hơn so với thế hệ iPhone 16 Pro năm nay. - Cần làm việc bao lâu để mua được iPhone 16 Pro? Theo báo cáo mới đây của nền tảng thương mại điện tử quốc tế Picodi, người tiêu dùng Việt Nam vẫn phải "cày cuốc" khá nhiều để sở hữu chiếc iPhone 16 Pro mới nhất. Cụ thể, trung bình một người Việt cần làm việc hơn 53 ngày để mua được phiên bản 128GB của mẫu điện thoại cao cấp này. iPhone Index 2024, một bảng xếp hạng so sánh khả năng tiếp cận iPhone của người tiêu dùng ở các quốc gia khác nhau, cho thấy Việt Nam nằm trong top 5 thị trường cần nhiều ngày làm việc nhất để mua iPhone 16 Pro. Mặc dù có sự cải thiện so với năm 2023 (55,6 ngày), nhưng vị trí của Việt Nam vẫn chưa có nhiều thay đổi. Nguyên nhân chính đến từ sự chênh lệch giữa giá bán của iPhone 16 Pro tại thị trường Việt Nam và thu nhập bình quân của người lao động. Mặc dù thu nhập đã có sự tăng trưởng trong thời gian gần đây, nhưng giá của các sản phẩm công nghệ cao như iPhone vẫn còn khá cao so với mức sống trung bình của người dân. Trong khi người Việt phải làm việc hơn 53 ngày, thì người dân ở các quốc gia như Thụy Sĩ chỉ cần 4 ngày, Mỹ cần 5,1 ngày để mua iPhone 16 Pro. Điều này cho thấy sự khác biệt lớn về khả năng tiếp cận sản phẩm công nghệ cao giữa các quốc gia. - Mạng xã hội X 'lách luật' để hoạt động trở lại ở Brazil Nền tảng mạng xã hội X đã bất ngờ trở lại với nhiều người dùng ở Brazil vào thứ Tư sau một bản cập nhật mạng. Trước đó, Tòa án đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet và di động tại Brazil chặn X sau cuộc tranh cãi kéo dài giữa chủ sở hữu Elon Musk và thẩm phán Alexandre de Moraes. Tuy nhiên, vào ngày thứ Tư, nhiều người dùng Brazil đã có thể truy cập lại nền tảng này, và một số người ca ngợi Musk vì đã "lách luật". Sau đó, X giải thích rằng việc người dùng Brazil truy cập được là do thay đổi nhà cung cấp mạng, dẫn đến "việc khôi phục dịch vụ tạm thời và không cố ý". Tuy nhiên, X cũng cảnh báo rằng quyền truy cập của người dùng Brazil sẽ sớm bị chặn lại. Hiệp hội các Nhà cung cấp Internet và Viễn thông Brazil (Abrint) giải thích rằng bản cập nhật của X đã vô tình định tuyến người dùng qua các dịch vụ đám mây bên ngoài Brazil, cho phép họ truy cập mà không cần dùng mạng riêng ảo (VPN). - Hơn 12 triệu tin nhắn cảnh báo gửi tới người dân qua Zalo trước cơn bão số 4 Nhằm giúp người dân cập nhật về ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 4, Cục Quản lý đê điều & Phòng chống thiên tai và nhiều cơ quan ban ngành các tỉnh thành đã gửi đi 12 triệu tin nhắn qua ứng dụng Zalo. Sáng ngày 18/09, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện mưa nhỏ đến vừa, có nơi mưa rất to. Để người dân có thể chuẩn bị ứng phó với tình hình mưa lụt phức tạp, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã gửi ra hơn một triệu tin nhắn trên nền tảng Zalo OA (Official Account). Nội dung tin nhắn đưa ra những cảnh báo cho người dân về tình hình mưa ngập tại các quận huyện trên địa bàn Đà Nẵng. Bên cạnh đó, người dân cũng được hướng dẫn cách chủ động theo dõi lượng mưa, mức ngập nước tại Đà Nẵng trong những ngày tới. Thông báo về tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đi kèm những khuyến cáo cụ thể cho người dân, chủ các phương tiện tàu thuyền, nhằm hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra do bão gây ra. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 12 triệu tin nhắn được gửi tới người dân qua Zalo trước khi bão số 4 đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung. - VNPT khởi công lắp đặt trạm phát sóng di động tại địa điểm mới cho bà con tại Làng Nủ Để đồng bộ hạ tầng viễn thông, cung cấp kết nối thông tin thiết yếu cho người dân Làng Nủ tại khu vực tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con thôn Làng Nủ, ngày 19/9/2024, VNPT đã khởi công lắp đặt trạm phát sóng BTS tại địa điểm xây dựng bản mới cho bà con Làng Nủ. Trạm BTS sẽ được xây dựng tại mỏm đồi thuộc xã Lương Sơn, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai, cách 800m so với khu vực Tái định cư và 2km so với khu vực cứu hộ. VNPT cho biết sẽ hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất, giúp bà con tại khu vực có thể nhanh chóng kết nối, dễ dàng liên lạc và sử dụng các dịch vụ viễn thông hiện đại, đồng thời, tối đa hóa đường truyền liên lạc của đội ngũ cứu hộ, góp phần quan trọng trong công tác khắc phục và hỗ trợ khẩn cấp. VNPT sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là trước ngày 31/12/2024 phải xây dựng xong bản mới tại thôn Làng Nủ. - FBI kiểm soát mạng botnet do tin tặc Trung Quốc điều hành Tuần trước, FBI đã kiểm soát một mạng botnet bao gồm hàng trăm nghìn thiết bị kết nối Internet, như máy ảnh, máy quay video, thiết bị lưu trữ và bộ định tuyến, được điều hành bởi một nhóm hacker Trung Quốc. Nhóm tin tặc có tên Flax Typhoon đã "nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Hoa Kỳ và nước ngoài, từ các tập đoàn và tổ chức truyền thông đến các trường đại học và cơ quan chính phủ", Wray cho biết tại hội nghị an ninh mạng Aspen Cyber ​​Summit vào thứ Tư. "Nhưng khi hợp tác với các đối tác của mình, chúng tôi đã thực hiện các hoạt động được tòa án cho phép để kiểm soát cơ sở hạ tầng của mạng botnet", Wray cho biết, giải thích rằng sau khi các cơ quan chức năng thực hiện điều đó, FBI cũng đã xóa phần mềm độc hại khỏi các thiết bị bị xâm phạm. "Bây giờ, khi những kẻ xấu nhận ra điều gì đang xảy ra, chúng đã cố gắng di chuyển các bot của mình sang các máy chủ mới và thậm chí thực hiện một cuộc tấn công Từ chối dịch vụ phân tán chống lại chúng tôi". Đây là vụ phá hoại cơ sở hạ tầng mới nhất do Hoa Kỳ dẫn đầu có liên quan đến các nỗ lực tấn công mạng và tấn công mạng do hacker Trung Quốc hậu thuẫn, trong bối cảnh các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cảnh báo về các nỗ lực của Trung Quốc nhằm gây ra "tổn hại thực tế" cho người Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột trong tương lai với Trung Quốc.