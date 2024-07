Điểm tin Công nghệ 20/7: Apple gặp khó trong việc tạo ra iPhone 17 siêu mỏng

Trước đó, đã có nhiều tin đồn rằng công nghệ RCC sẽ được áp dụng cho iPhone 16 nhưng sau đó đã bị dời sang iPhone 17. Mục tiêu ban đầu của Apple là sử dụng RCC để thay thế dòng iPhone Plus không đạt doanh số như mong đợi bằng iPhone 17 Slim. Tuy nhiên, với sự trì hoãn này, người dùng sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để có thể trải nghiệm một chiếc iPhone siêu mỏng.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Apple sẽ tiếp tục kế hoạch sử dụng thành phần RCC trong các dòng iPhone ra mắt vào năm 2026, tức iPhone 18, hay việc trì hoãn sẽ kéo dài hơn. Apple từng gặp vấn đề với sự cố iPhone 6 Plus dễ bị uốn cong do thiết kế mỏng. Vì vậy, họ sẽ cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho các mẫu iPhone siêu mỏng trong tương lai.

- VinaPhone hỗ trợ khách hàng nâng cấp điện thoại 4G miễn phí

Thực hiện chủ trương tắt sóng 2G của Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 9/2024 tới đây, VinaPhone triển khai loạt ưu đãi khách hàng nâng cấp lên điện thoại 4G miễn phí và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác để duy trì liên lạc mà không phải lo lắng về chi phí.

Để thuận tiện cho khách hàng khi nâng cấp lên điện thoại 4G, VinaPhone thiết kế các gói cước hấp dẫn kèm theo điện thoại 4G miễn phí cho khách hàng. Khách hàng có thể lựa chọn các gói cước khác nhau phù hợp với nhu cầu và các dòng điện thoại khác nhau. Bên cạnh đó, VinaPhone cũng triển khai các chương trình hợp tác liên kết với chuỗi cửa hàng như Thế giới Di động, Điện máy Xanh,… để hỗ trợ khách hàng nâng cấp máy.

Bên cạnh chương trình ưu đãi tặng máy, các khách hàng nâng cấp điện thoại 4G còn được tặng 30GB data, được quyền đăng ký các gói cước ưu đãi với giá hấp dẫn, được tặng gói truyền hình MyTV dùng cho điện thoại di động SmartPhone với 125 kênh truyền hình, miễn phí data khi truy cập và xem ứng dụng MyTV…

VinaPhone còn tặng thêm dịch vụ Chữ ký số điện tử để sử dụng trong các giao dịch trực tuyến như kê khai giao dịch cá nhân, giao dịch qua mobile banking,…

Ông Lê Đắc Kiên – Phó Tổng Giám đốc VNPT VinaPhone cho biết: “Khi tắt sóng 2G, một số người dân sẽ bị ảnh hưởng, là những người chỉ có nhu cầu nhắn tin, gọi điện là chủ yếu. Vì vậy, chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị về mạng lưới và mua sắm máy điện thoại hỗ trợ 4G để phục vụ nhu cầu chuyển đổi máy điện thoại của người dân. Bên cạnh các thiết bị Smartphone 4G, VinaPhone cũng cung cấp các máy 4G cơ bản (Featured-phone) với giá 0đ để các khách hàng chỉ có nhu cầu sử dụng các dịch vụ cơ bản trên mạng 4G dễ dàng sử dụng máy, đảm bảo liên lạc thông suốt”.