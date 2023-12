Điểm tin công nghệ 2/12: Giá iPhone 13 mới nhất: Giảm giá rẻ như cho, có loại chỉ trên 10 triệu vẫn xịn ngang iPhone 15

Như vậy, giá iPhone 13 Pro Max đang được ưu đãi giảm từ 6 – 8 triệu đồng, chỉ ngang giá Galaxy S23 Ultra nhưng vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ Samsung.

Hiện tại, iPhone 13 mini là chiếc iPhone mini duy nhất còn được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Sau khi bị Apple "khai tử" để tập trung vào dòng sản phẩm iPhone Plus hút khách hơn, số lượng iPhone mini được bán tại thị trường Việt Nam còn rất ít. Tuy nhiên, chiếc iPhone 13 mini 128GB duy nhất còn sót lại đang được bán với giá chỉ 12.990.000 đồng, rẻ hơn nhiều so với thời điểm ra mắt.

Với giá bán hấp dẫn, iPhone 13 mini hiện tại còn rẻ hơn cả người anh em iPhone 12 mà lại có hiệu năng mạnh mẽ và nhiều tính năng thú vị hơn, "chặt đẹp" cả đối thủ Galaxy S22.

- VNPT cung cấp hạ tầng viễn thông và dịch vụ số phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là đơn vị cung cấp toàn bộ hạ tầng viễn thông, các giải pháp số hóa và dịch vụ số phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Cụ thể, Tập đoàn VNPT trang bị đường truyền số liệu, mạng WiFi chuyên dụng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong suốt các ngày diễn ra Đại hội. Các các hạng mục cụ thể gồm: Kênh Internet trực tiếp trong nước/quốc tế 300 Mbps, kênh truyền dự phòng; hệ thống wifi cho phòng họp báo; Domain Name; Khảo sát và khởi tạo, thiết lập dịch vụ; Nhân sự trực vận hành và hỗ trợ người dùng…

Bên cạnh đó, Tập đoàn VNPT cũng cung cấp các giải pháp số hóa tại Đại hội gồm: Điểm danh gương mặt qua mã QR Code bằng giải pháp công nghệ nhận điện khuôn mặt VnFace của VNPT.

Dịch vụ VnFace sử dụng các công nghệ Deep Learning trên dữ liệu lớn và AI đạt độ chính xác cao, chống giả mạo và gian lận, tránh các hành vi sử dụng ảnh hay video để thực hiện điểm danh; cùng với hàng loạt công nghệ hiện đại khác như Similarity Search, nhận dạng lời nói tự động, Text to Speech, Edge Computing cho phép tính toán, xử lý dữ liệu giúp tăng tốc độ và giảm thiểu tối đa chi phí cũng như mã hóa an ninh SHA giúp đảm bảo an toàn dữ liệu.