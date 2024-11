Điểm tin Công nghệ 2/11: Apple: iPhone 17 sẽ sản xuất ban đầu ở Ấn Độ

ChatGPT trên máy tính giờ đây đã có thể "nói chuyện" như người thật; Cảnh báo giả danh Cục Đăng kiểm Việt Nam để lừa đảo - Apple: iPhone 17 sẽ sản xuất ban đầu ở Ấn Độ Lần đầu tiên Apple sử dụng một nhà máy ở Ấn Độ để thực hiện giai đoạn sản xuất ban đầu cho một mẫu iPhone. Theo thông tin từ The Information, Apple đang mở rộng sự phụ thuộc vào Ấn Độ như một trung tâm sản xuất khi công ty đang sử dụng đây là nơi để thực hiện quá trình sản xuất ban đầu cho các mẫu iPhone 17. Giai đoạn sản xuất ban đầu một mẫu iPhone mới thường diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10, trong đó Apple tìm cách biến nguyên mẫu thiết kế mà họ thực hiện tại Cupertino thành sản phẩm có thể sản xuất hàng loạt. Điều đáng chú ý là trước đây, Apple chỉ tin tưởng vào Trung Quốc trong giai đoạn này. Mặc dù công ty đã sản xuất iPhone tại Ấn Độ trong một thời gian và bắt đầu sản xuất các mẫu Pro tại quốc gia này trong năm nay, nhưng việc giao phó giai đoạn sản xuất ban đầu này tại Ấn Độ cho thấy sự chuyển mình trong chiến lược của công ty. Sự gia tăng phụ thuộc vào Ấn Độ cũng phản ánh niềm tin của Apple vào khả năng của các kỹ sư địa phương khi họ được giao nhiệm vụ thực hiện các công việc phức tạp trong chu kỳ phát triển sản phẩm, bao gồm điều chỉnh thiết kế, vật liệu và thử nghiệm quy trình sản xuất. Ngoài việc sản xuất iPhone 17, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, Apple dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện công việc sản xuất ban đầu cho các mẫu máy khác tại Ấn Độ trong những năm tới. Thông tin này diễn ra không lâu sau một báo cáo từ Bloomberg cho biết kim ngạch xuất khẩu iPhone sản xuất tại Ấn Độ đã tăng 1/3 trong sáu tháng tính đến tháng 9/2024. Hiện tại, Apple có ba nhà cung cấp tại Ấn Độ, bao gồm Foxconn Technology Group, Pegatron Corp và Tata Electronics. Cần lưu ý rằng, mặc công việc sản xuất iPhone ban đầu thường được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 10, công ty sẽ mất nhiều tháng trước khi sản phẩm được đưa vào sản xuất hàng loạt để chính thức bán ra thị trường vào tháng 9 năm sau. - Ai dẫn đầu thị trường thanh toán không tiền mặt Việt Nam? Giao dịch thẻ và tài khoản vẫn chiếm phần lớn thị trường thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam, tuy nhiên, QR Code đang là loại hình thanh toán có mức tăng trưởng cao nhất. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam hiện có hơn 87% người trưởng thành đã có tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Nhiều nhà băng cũng đã có trên 95% lượng giao dịch được xử lý trên kênh số. Tại hầu hết điểm giao dịch từ chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng bán lẻ... đều đã trang bị QR Code tại quầy thu ngân. Với hình thức thanh toán này, khách hàng chỉ cần thao tác quét mã để thanh toán tiền mà không mất thời gian nhập thông tin chuyển tiền khi giao dịch. Theo số liệu của Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) năm 2023, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đạt khoảng 3,5 tỷ giao dịch, với tổng giá trị lên tới hơn 66 triệu tỷ đồng. Chiếm thị phần lớn nhất trong số này vẫn là các kênh thanh toán phổ biến như thẻ ngân hàng, chuyển khoản internet banking, mobile banking. Với gần 145,8 triệu thẻ đang lưu hành, tổng doanh số thanh toán thẻ năm 2023 đạt hơn 1,8 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 18%. Trong khi đó, số lượng giao dịch qua QR Code đạt khoảng 183 triệu giao dịch, tăng mạnh 170% so với năm trước; tổng giá trị giao dịch qua QR Code đạt khoảng 116.000 tỷ đồng, tăng 74%. Giao dịch thanh toán trực tuyến (Ecom) đạt khoảng 210 triệu giao dịch, tăng 15% và tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 150.000 tỷ đồng. Theo thống kê, số lượng giao dịch thanh toán qua QR Code bình quân giai đoạn 2017-2023 luôn duy trì mức tăng trưởng trên 100%/năm, thuộc nhóm cao nhất trong các hình thức thanh toán không tiền mặt. Trong đó, riêng năm 2023 được xem là năm bùng nổ của phương thức thanh toán này. - ChatGPT trên máy tính giờ đây đã có thể "nói chuyện" như người thật Tính năng rất được mong đợi đã có mặt trên ứng dụng ChatGPT dành cho máy tính. OpenAI vừa chính thức ra mắt chế độ Advanced Voice cho ứng dụng ChatGPT trên máy tính Windows và Mac, cho phép người dùng tương tác với chatbot bằng giọng nói một cách tự nhiên và liền mạch. Chế độ cao cấp này sẽ mang đến trải nghiệm tương tự như trên thiết bị di động. Người dùng có thể trò chuyện với ChatGPT bằng giọng nói thông qua một giao diện trực quan với quả cầu xanh lam nhấp nháy khi ChatGPT lắng nghe, hiện ChatGPT cung cấp 9 giọng nói khác nhau để người dùng lựa chọn, tạo sự đa dạng và cá nhân hóa trong trải nghiệm trò chuyện. Theo OpenAI, chế độ Advanced Voice sử dụng mô hình ChatGPT-4o, phiên bản dễ tiếp cận nhất của OpenAI, cho tất cả các tương tác. Một tính năng đáng chú ý là khả năng ngắt lời của ChatGPT. Người dùng có thể ngắt lời chatbot bất cứ lúc nào nếu cảm thấy câu trả lời quá dài dòng. Để sử dụng chế độ Advanced Voice, người dùng cần đăng ký gói ChatGPT Plus với mức phí 20 USD/tháng. Tuy nhiên, người dùng miễn phí vẫn có thể trải nghiệm tính năng này với giới hạn 10 phút thời gian nói chuyện mỗi tháng. - Apple đạt lợi nhuận 14.7 tỷ USD trong Quý III/2024 Thông tin từ Apple thì trong Quý III/2024 công ty đạt doanh thu là 94,9 tỷ USD và lợi nhuận là 14,7 tỷ USD. Theo đó, so với quý III/2023, doanh thu của Apple tăng 6% (từ 89,5 tỷ USD lên 94,9 tỷ USD) nhưng lợi nhuận lại giảm (từ 23 tỷ USD xuống 14,7 tỷ USD). Được biết, nguyên nhân của doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm là do Apple bị ảnh hưởng bởi khoản phí một lần là 10,2 tỷ USD do các vấn đề thuế tại Liên minh châu Âu. Nếu không có khoản phí một lần, lợi nhuận của công ty sẽ tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp trong quý là 46,2%, tăng so với quý cùng kỳ năm trước (45,2%). Tổng kết năm tài chính 2024 ghi nhận doanh thu 391 tỷ USD, lợi nhuận ròng 93,7 tỷ USD so với doanh thu 383,3 tỷ USD và lợi nhuận ròng 97 tỷ USD trong năm tài chính 2023. - Cảnh báo giả danh Cục Đăng kiểm Việt Nam để lừa đảo Thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng xấu giả mạo Cục Đăng kiểm Việt Nam nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người dân... Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an về việc mượn danh nghĩa của Cục Đăng kiểm Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng. Theo đó, thời gian vừa qua, tài khoản ngân hàng của Cục Đăng kiểm nhận được các khoản tiền từ 10 tới 23 nghìn đồng được chuyển khoản từ các tài khoản cá nhân. Điểm chung của hầu hết các giao dịch đều không ghi rõ nội dung chuyển tiền. Căn cứ thông tin về biển số xe được ghi tại nội dung chuyển tiền của một số chủ phương tiện, Cục Đăng kiểm đã liên hệ được với một số chủ phương tiện và được biết: Xuất hiện nhóm đối tượng gọi điện cho chủ phương tiện thông báo rằng kể từ 1/10/2024, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thay đổi mẫu tem kiểm định và đề nghị chủ phương tiện muốn được đổi tem mới thì thanh toán khoản tiền là 10.000 đồng/tem cùng tiền cước vận chuyển là 23.000 đồng về tài khoản của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Nguy hiểm hơn, nhóm đối tượng này hướng dẫn chủ phương tiện truy cập vào một đường link giả mạo Cục Đăng kiểm Việt Nam để khai báo thông tin cá nhân phục vụ cho việc đổi tem. Khi chủ phương tiện truy cập vào đường link giả mạo nói trên thì sẽ có nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tiền.