Điểm tin Công nghệ 19/9: Apple chính thức phát hành macOS Sequoia

Apple chính thức phát hành macOS Sequoia Apple đã chính thức phát hành phiên bản mới nhất của hệ điều hành máy tính để bàn, macOS Sequoia hứa hẹn mang đến cho người dùng những tính năng đột phá và cải tiến đáng kể. Sau nhiều tháng thử nghiệm, bản cập nhật này được kỳ vọng sẽ nâng cao trải nghiệm sử dụng cho các thiết bị Mac. Một trong những tính năng đáng chú ý nhất trong macOS Sequoia là iPhone Mirroring. Tính năng này cho phép người dùng phản chiếu màn hình iPhone lên máy Mac, đồng thời có thể điều khiển iPhone bằng chuột và bàn phím. Điều này giúp việc sử dụng iPhone trên máy Mac trở nên tự nhiên hơn, đặc biệt với các cử chỉ trackpad và chế độ ngang, hỗ trợ người dùng trong công việc, giải trí. Bên cạnh đó, ứng dụng Passwords đã được giới thiệu, giúp người dùng dễ dàng truy cập và quản lý mật khẩu lưu trữ trong iCloud. Đây là một cải tiến quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh bảo mật ngày càng được chú trọng. MacOS Sequoia cũng đặc biệt chú trọng đến trải nghiệm chơi game. Hệ điều hành mới này giúp giảm độ trễ âm thanh khi sử dụng AirPods 2, đồng thời hỗ trợ các nhà phát triển dễ dàng chuyển đổi game từ Windows sang Mac. Điều này mở ra cơ hội cho các game thủ tận hưởng trải nghiệm chơi game mượt mà hơn trên máy Mac. Ngoài những tính năng chính, macOS Sequoia còn bổ sung nhiều cải tiến đáng giá khác. Người dùng có thể xếp các cửa sổ ứng dụng cạnh nhau, trải nghiệm hình nền mới và bản xem trước cho các ứng dụng họp trực tuyến. Safari cũng được cải tiến với tính năng Safari Highlights, cùng nhiều hiệu ứng văn bản mới. Apple Maps được cập nhật với bản đồ địa hình và các tuyến đường đi bộ đường dài, trong khi ứng dụng Ghi chú giờ đây hỗ trợ ghi âm phiên âm trực tiếp và các biểu thức toán học. Tính năng bảo mật, quyền riêng tư cũng được củng cố, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng máy tính của mình. MacOS Sequoia hiện tương thích với nhiều dòng máy Mac, bao gồm iMac (từ 2029 trở lên), Mac Studio (từ 2022 trở lên), Mac mini (từ 2018 trở lên), Mac Pro (từ 2019 trở lên), iMac Pro (2017), MacBook Air (từ 2020 trở lên) và MacBook Pro (từ 2018 trở lên). Điều này cho phép nhiều người dùng có thể nâng cấp và tận hưởng các tính năng mới nhất từ Apple. - Rò rỉ thiết kế Galaxy S25: Viền dày trên S25 Plus gây chú ý Trong khi giới công nghệ toàn cầu đang hồi hộp chờ đợi những chiếc flagship mới nhất từ Samsung, cộng đồng yêu thích Android hiện đang được chiêm ngưỡng một loạt các bản kết xuất bị rò rỉ của dòng Galaxy S25. Các thông tin này được cung cấp bởi những nguồn tin rò rỉ nổi tiếng và cực kỳ chính xác, cho thấy một số chi tiết đáng chú ý về các mẫu điện thoại sắp ra mắt. Theo những thông tin mới nhất, Galaxy S25 Plus sẽ nổi bật với viền dày hơn so với các mẫu khác trong dòng S25, trong khi các phiên bản khác sẽ hướng đến sự mỏng manh và thanh thoát hơn. Các bản kết xuất rò rỉ của Galaxy S25 Ultra đã cho thấy rằng chiếc điện thoại này sẽ quay trở lại với thiết kế các cạnh bo tròn, mỏng hơn nữa, trong khi phiên bản cơ bản của S25 cũng không có nhiều thay đổi lớn ngoài việc thiết kế mỏng hơn. Một trong những điểm đáng chú ý từ các bản kết xuất là sự khác biệt về thiết kế camera của S25 và S25 Plus. Mặc dù S25 Plus tiếp tục duy trì thiết kế mỏng hơn, sự khác biệt về viền dày có thể là yếu tố quyết định đối với nhiều người dùng khi lựa chọn giữa các phiên bản. Dù viền dày của S25 Plus có thể chỉ là một sự khác biệt nhỏ, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của một số khách hàng. Cá nhân tôi cảm thấy rằng viền dày có thể gây khó chịu hơn so với sự mỏng manh của điện thoại, đặc biệt khi sự khác biệt này không rõ rệt như sự khác biệt giữa S25 Ultra và iPhone 16 Pro Max. Dù vậy, nếu bạn ưu tiên tính năng hơn hình thức, S25 Plus vẫn sẽ là một sự lựa chọn flagship đầy ấn tượng. - Dropbox ra mắt thêm một ứng dụng biên tập video Đó là Dropbox Replay - một công cụ biên tập video giúp đơn giản hóa quá trình làm việc, cũng như tăng tốc quy trình sản xuất nội dung của những người làm trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và sáng tạo. Bộ công cụ Dropbox Repaly chuyên hỗ trợ giải quyết những thách thức thường gặp trong quá trình sản xuất, chỉnh sửa video và âm thanh, mang đến một giải pháp toàn diện và liền mạch giúp nâng cao quy trình sản xuất video. Việc ra mắt và phát triển Replay tại thị trường Việt Nam của Dropbox hoàn toàn phù hợp với chiến lược mà Việt Nam đang tập trung vào phát triển, hỗ trợ các doanh nghiệp liên quan tới sáng tạo nội dung trong nước. Dropbox Replay được trang bị một loạt các tính năng đặc thù nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm người làm sáng tạo. Ứng dụng Replay cho phép các thành viên trong nhóm dễ dàng đánh giá và phản hồi trực tiếp trên video, hình ảnh và tập tin âm thanh ngay trên nền tảng Dropbox; các cộng tác viên có thể thêm bình luận, chú thích, cũng như đánh dấu trực tiếp lên nội dung, hỗ trợ giao tiếp và phản hồi tức thời. - Instagram thắt chặt quản lý người sử dụng dưới 18 tuổi Bắt đầu từ hôm nay (18/9), những người dưới 18 tuổi sử dụng Instagram tại Australia, Anh, Mỹ, Canada sẽ được tự động chuyển sang tài khoản dành riêng cho người dưới 18 tuổi, để hạn chế các nội dung được tiếp cận và kiểm soát các đối tượng có thể liên lạc với người sử dụng. Theo thông báo của Meta - công ty sở hữu nền tảng Instagram, bắt đầu từ hôm nay (18/9), những người mới sử dụng dưới 18 tuổi sẽ được chuyển sang tài khoản dành cho riêng cho đối tượng này. Những người đã có tài khoản thì việc chuyển đổi sang tài khoản dành cho người dưới 18 tuổi sẽ được tự động thực hiện trong thời gian 60 ngày. Theo thông tin từ Meta, nếu so với tài khoản của những người trưởng thành, tài khoản Instagram dành cho người dưới 18 tuổi sẽ bị hạn chế về nội dung. Các tài khoản này được tự động chuyển sang chế độ mặc định là riêng tư và không cho phép những người không theo dõi xem nội dung và liên lạc với chủ tài khoản. Các tài khoản này sử dụng việc lọc từ ngữ trong các bình luận và yêu cầu tin nhắn để chống bắt nạt. Đồng thời, những người sử dụng dưới 18 tuổi cũng sẽ nhận được thông báo yêu cầu rời khỏi ứng dụng sau 60 phút sử dụng mỗi ngày. Chế độ ngủ sẽ được tự động kích hoạt từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng để không cho phép tiếp nhận các thông báo vào ban đêm. - Intel đã mất hợp đồng PlayStation 6 vào tay AMD như thế nào? Năm 2024 đánh dấu một thất bại lớn đối với Intel khi hãng này chính thức mất hợp đồng sản xuất chip cho PlayStation 6 vào tay đối thủ truyền kiếp AMD, dẫn đến việc bỏ lỡ doanh thu ước tính lên đến 30 tỷ USD. Thông tin từ Reuters cho biết, cuộc đàm phán kéo dài giữa Intel và Sony không mang lại kết quả, chủ yếu do tranh cãi về lợi nhuận và khả năng tương thích ngược của các chip thế hệ mới. Cuộc đấu thầu này ban đầu thu hút sự tham gia của nhiều đối thủ lớn, bao gồm Broadcom, nhưng chỉ còn lại hai tên tuổi chính là Intel và AMD. Việc AMD, hiện đang sản xuất chip cho PlayStation 5, tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc đua này đã củng cố thêm vị thế của hãng trên thị trường chip chơi game. PlayStation của Sony đã trở thành một trong những hệ máy chơi game bán chạy nhất thế giới, với hơn 100 triệu máy tiêu thụ chỉ trong vòng 5 năm cho mỗi phiên bản. Điều này đồng nghĩa với việc nhà sản xuất chip có thể hưởng lợi từ nguồn thu nhập ổn định trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, Intel đã bỏ lỡ cơ hội này khi không thể đạt được thỏa thuận với Sony về mức lợi nhuận mong muốn từ mỗi con chip cung cấp. Một lý do quan trọng dẫn đến việc thất bại của Intel là khả năng tương thích ngược của các thế hệ máy chơi game, yếu tố sống còn đối với Sony. Chip của PlayStation 6 cần phải đảm bảo người dùng có thể chơi được các trò chơi từ những hệ máy cũ hơn trên phần cứng mới, điều mà AMD đã thành công khi sản xuất chip cho PlayStation 5. Intel, với những hạn chế kỹ thuật và chi phí lớn hơn, đã không thể đáp ứng yêu cầu này.