Điểm tin công nghệ 19/8: Apple cảnh báo nguy hiểm sạc iPhone khi ngủ

Nhiều năm trở về trước, Samsung đã từng trở thành người dẫn đầu trên thị trường điện thoại thông minh tại Mỹ. Phải đến năm 2019, sau "cuộc chiến" cam go giữa iPhone 11 và Galaxy S10, công ty có trụ sở tại Cupertino mới vượt lên dẫn trước. Từ đó tới nay, Apple vẫn giữ vững vị thế này.

Khoản đầu tư 10 tỷ USD của Microsoft vào OpenAI đang giúp công ty tồn tại. OpenAI dự kiến doanh thu hàng năm là 200 triệu USD vào năm 2023 và 1 tỷ USD vào năm 2024, song kế hoạch này dường như quá tham vọng nếu xét tới các khoản lỗ ngày càng lớn của OpenAI. Tuy chi phí vận hành đều do Microsoft và các nhà đầu tư chi trả, song những người này cuối cùng có thể sẽ rỗng túi nếu không sớm thu được lợi nhuận.

Được biết, cơ sở người dùng của ChatGPT liên tục giảm trong vài tháng qua. Theo SimilarWeb, lượng người dùng trong tháng 7 vừa qua đã giảm 12% so với tháng 6 – từ 1,7 tỷ người xuống chỉ còn 1,5 tỷ.

Thực tế, hệ sinh thái đã đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của Apple. Nhờ sự phát triển của iOS, Samsung cũng đang cố gắng đẩy mạnh phát triển các tính năng và dịch vụ của mình.

iPhone có giao diện người dùng được thiết kế tốt. Giờ đây, Android cũng đang cải thiện điều đó dù vẫn chưa có độ liền mạch như iPhone.

Phóng đại tốc độ 5G, ba nhà mạng di động của Hàn Quốc bị phạt 25 triệu USD

Cơ quan quản lý chống độc quyền của Hàn Quốc đã phạt 3 nhà mạng di động nước này tổng cộng 33,6 tỷ won (25,06 triệu USD) vì đã phóng đại tốc độ mạng 5G của họ.

KFTC cho biết 3 công ty Hàn Quốc - SK Telecom Co Ltd, KT Corp và LG Uplus Corp - cũng đã đưa ra những quảng cáo, được xem là không hợp lý, rằng họ là những hãng có mạng tốc độ nhanh nhất so với các đối thủ cạnh tranh.

KFTC tuyên bố: "3 công ty viễn thông này đã quảng cáo rằng người tiêu dùng có thể sử dụng mạng 5G với tốc độ nhanh tới mức mà trong môi trường thực tế không thể đạt được... các công ty này đã quảng cáo tốc độ mạng 5G của họ nhanh hơn các đối thủ cạnh tranh mà không có bằng chứng".

Để hỗ trợ các vụ kiện dân sự do người tiêu dùng tiến hành đang diễn ra, các quảng cáo do 3 nhà mạng cung cấp dịch vụ di động này đưa ra đã được cơ quan quản lý trình lên tòa án địa phương.

SK Telecom và KT Corp từ chối đưa ra bình luận. Trong khi đó, người phát ngôn của LG Uplus cho biết công ty này đang nghiên cứu án phạt nêu trên.

KFTC đã áp đặt mức phạt 16,8 tỷ won đối với SK Telecom, 13,9 tỷ won đối với KT và 2,8 tỷ won đối với LG Uplus.