Điểm tin Công nghệ 19/11: Lộ diện thông số của RTX 5090, giá bán có thể từ 1800 USD

Từ 25/12/2024, những trường hợp bị khóa tài khoản mạng xã hội vĩnh viễn; Cảnh báo tình trạng lừa đảo mua vé máy bay Tết để chiếm đoạt tài sản - Từ 25/12/2024, những trường hợp bị khóa tài khoản mạng xã hội vĩnh viễn Khi Nghị định 147/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, người dùng sẽ bị khóa tài khoản mạng xã hội vĩnh viễn nếu đăng tải nội dung xâm phạm an ninh quốc gia. Khóa tài khoản mạng xã hội vĩnh viễn từ ngày 25/12/2024 nếu vi phạm các điều sau: - Thực hiện việc khóa tạm thời các tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung thường xuyên đăng tải nội dung vi phạm pháp luật (trong 30 ngày có ít nhất 5 lần cung cấp nội dung vi phạm pháp luật hoặc trong 90 ngày có ít nhất 10 lần cung cấp nội dung vi phạm bị Bộ TT&TT, Bộ Công an yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ) chậm nhất là 24 giờ khi có yêu cầu bằng điện thoại, văn bản hoặc qua phương tiện điện tử. Thời gian khóa tạm thời từ 7 ngày đến 30 ngày, tùy thuộc vào mức độ và số lần vi phạm. - Thực hiện việc khóa vĩnh viễn các tài khoản mạng xã hội, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung đăng tải nội dung xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung đã bị tạm khóa từ 3 lần trở lên khi có yêu cầu bằng điện thoại, văn bản hoặc qua phương tiện điện tử theo pháp luật chuyên ngành. - Trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội không xử lý nội dung, dịch vụ vi phạm pháp luật, không tạm khóa hoặc khóa vĩnh viễn hoạt động các tài khoản vi phạm pháp luật theo yêu cầu, Bộ TT&TT sẽ đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội hoặc thu hồi Giấy phép/Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội đã cấp cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định tại Điều 33 Nghị định 147/2024/NĐ-CP. Như vậy, người dùng sẽ bị khóa tài khoản mạng xã hội vĩnh viễn nếu đăng tải các nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, hoặc đã bị tạm khóa từ 3 lần trở lên. - Lộ diện thông số của RTX 5090, giá bán có thể từ 1800 USD GeForce RTX 5090 được kỳ vọng sẽ là “con át chủ bài” trong dòng sản phẩm RTX 50 “Blackwell” của NVIDIA. Gần đây, khi NVIDIA tập trung mạnh vào lĩnh vực AI, nhiều người lo ngại rằng hãng sẽ “lơ là” thị trường GPU tiêu dùng. Tuy nhiên, RTX 5090 chính là minh chứng cho thấy NVIDIA vẫn cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất cho game thủ và người dùng chuyên nghiệp. Thông số kỹ thuật của RTX 5090: Nhân GPU: GB202-300-A1 với 170 SM (trong tổng số 192 SM), 21760 nhân CUDA. Bộ nhớ: 32GB GDDR7, giao tiếp 512-bit, tốc độ 28 Gbps, băng thông 1792 GB/s. TDP: 600W, sử dụng nguồn phụ 12V-2×6. Dựa trên các thông số kỹ thuật, RTX 5090 được dự đoán sẽ mang đến hiệu năng vượt trội so với RTX 4090, ít nhất là 10%. Xung nhịp cao (2900 MHz), dung lượng VRAM lớn, cùng các công nghệ tiên tiến như DisplayPort 2.1 và DLSS, RTX 5090 sẽ mang đến trải nghiệm chơi game 4K và 8K mượt mà, đáp ứng nhu cầu đồ họa khắt khe nhất. RTX 5090 dự kiến sẽ có giá bán cao hơn RTX 4090, có thể rơi vào khoảng 1.800 – 2.000 USD. Dòng RTX 50 Blackwell dự kiến sẽ được ra mắt tại CES 2025, với RTX 5090 và RTX 5080 là những sản phẩm đầu tiên được giới thiệu. Nguồn cung dự kiến sẽ ổn định vào cuối quý I năm 2025. - VinBigdata lọt top 10 thế giới về công nghệ nhận diện khuôn mặt Công ty CP VinBigdata (Tập đoàn Vingroup) vừa lọt top 10 thế giới ở hạng mục nhận diện khuôn mặt Mugshot Webcam, bảng xếp hạng đánh giá công nghệ nhận diện khuôn mặt mới nhất, do Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ công bố. Đây là lần đầu tiên, một doanh nghiệp Việt Nam hiện diện trong top 10 danh giá của hạng mục này. VinBigdata đã vượt qua 144/153 giải pháp nhận diện khuôn mặt trên thế giới ở một hạng mục của bài kiểm tra FRTE 1:N Identification (so sánh và tìm kiếm một khuôn mặt cụ thể trong cơ sở dữ liệu nhiều hình ảnh đa dạng màu da và sắc tộc), cạnh tranh với những tên tuổi lớn như Canon (Nhật Bản), CloudWalk (Trung Quốc)... Chung cuộc, VinBigdata đã lọt vào top 10 của một trong những hạng mục khó nhất bảng xếp hạng - Mugshot Webcam (nhận diện khuôn mặt từ ảnh chụp bằng các thiết bị điện tử, chất lượng ảnh kém, ảnh bị mờ, nhoè….). FRTE 1:N Identification còn được coi là “tiêu chuẩn vàng” để đánh giá độ chính xác và hiệu suất của công nghệ nhận diện khuôn mặt. Tiến sĩ Nguyễn Quý Hà - Giám đốc Khối Công nghệ Phân tích hình ảnh, VinBigdata (Tập đoàn Vingroup) cho biết:“ Để đạt được kết quả này, đội ngũ kỹ sư thuộc Phòng Công nghệ lõi của chúng tôi đã dành 6 tháng nghiên cứu và không ngừng cải tiến, tối ưu các yếu tố như độ chính xác, tốc độ nhận diện, cũng như khả năng tìm kiếm nhanh và đúng khuôn mặt trong kho dữ liệu khổng lồ lên tới gần 200 triệu hình ảnh, với đủ các sắc tộc trên thế giới. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến và tối ưu công nghệ để đảm bảo doanh nghiệp và các cơ quan tại Việt Nam có thể sử dụng sản phẩm chất lượng chuẩn quốc tế”. - Cảnh báo tình trạng lừa đảo mua vé máy bay Tết để chiếm đoạt tài sản Gần Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nhiều đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò, thủ đoạn tinh vi bán vé máy bay giá rẻ để lừa khách hàng. Vì vậy, cơ quan chức năng và các hãng hàng không khuyến cáo người dân cần phải tỉnh táo, kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Theo hãng Vietnam Airlines và cơ quan chức năng ghi nhận thời gian gần đây một số trường hợp các website, tổ chức, cá nhân tự xưng là đại lý của hãng. Cụ thể, một số trang web có tên miền giống, dễ gây nhầm lẫn cho khách hàng như sau: vietnamairslines.com; vietnamaairlines.com; vietnamairlinesvn.com; vemaybayvietnam.com. Các website này có tên địa chỉ, giao diện, màu sắc, logo được thiết kế tương tự website chính hãng của VNA, vì vậy rất khó để phân biệt so với website chính hãng của Vietnam Airlines (https://www.vietnamairlines.co...). Thủ đoạn của đối tượng trên thường là mạo danh đại lý vé cấp 1 của Vietnam Airlines. Khi khách hàng làm các thủ tục mua vé bay sẽ nhận được gửi mã đặt chỗ để làm tin và khuyến cáo phải thanh toán tiền gấp nếu không sẽ bị hủy. Sau khi nhận được tiền, đối tượng không xuất vé và ngắt liên lạc. Các giao dịch được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, khách sau khi thanh toán chỉ nhận được mã đặt chỗ chứ đại lý không xuất vé. Do mã đặt chỗ chưa được xuất ra vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian và khách hàng chỉ biết được việc này khi đến sân bay làm thủ tục. Ngoài ra, một số đối tượng gửi email hoặc tin nhắn thông báo rằng khách hàng đã “trúng thưởng” hoặc nhận ưu đãi vé máy bay. Khi khách hàng truy cập vào đường link đính kèm và cung cấp thông tin, kẻ gian sẽ lấy cắp thông tin thẻ tín dụng hoặc yêu cầu thanh toán. Ngoài phương thức nêu trên, nhiều đối tượng lừa đảo sau khi nhận được tiền của khách vẫn tiến hành xuất vé nhưng sau đó lại hoàn vé (chịu mất phí hoàn vé) và chiếm phần lớn tiền vé người mua đã chi trả. - Chip AI mới của Nvidia gây quá nhiệt máy chủ Một số phản ánh từ khách hàng cho biết mẫu chip AI mới của Nvida đang gây ra lỗi quá nhiệt tại máy chủ khiến việc triển khai các dịch vụ gặp khó khăn. Nguồn tin từ Reuters cho biết mẫu chip Blackwell mới nhất của Nvidia đang gặp một số vấn đề về kết nối, gây ra lỗi quá nhiệt cho các máy chủ khiến khách hàng phàn nàn rằng họ có thể không đủ thời gian để đưa các trung tâm dữ liệu mới vào hoạt động. Các con chip Blackwell xuất hiện lỗi quá nhiệt khi kết nối với nhau trên tủ rack (loại tủ chứa 72 chip). Một nhân viên phụ trách kỹ thuật của Nvidia cho biết hãng này đã yêu cầu nhà cung cấp thay đổi thiết kế tủ rack một vài lần để khắc phục lỗi quá nhiệt, cũng như làm việc với các đối tác và khách hàng để tìm cách khắc phục vấn đề. "Nvidia đang hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu để trao đổi các vấn đề về kỹ thuật và quy trình", người phát ngôn Nvidia cho biết. Hồi tháng 3, Nvidia đã công bố chip Blackwell và cho biết mẫu chip này sẽ xuất xưởng vào quý 2, tuy nhiên sau đó đã trì hoãn vài lần, khiến cho một số khách hàng quan trọng như Meta, Google và Microsoft bị ảnh hưởng. Blackwell là chip đồ họa đầu tiên của NVIDIA sử dụng thiết kế MCM cho phép tích hợp hai GPU trên cùng một chip. GPU Blackwell B200 có tổng cộng 208 tỷ bóng bán dẫn và được chế tạo bằng quy trình 4NP TSMC do NVIDIA tự thiết kế. Đặc biệt, công nghệ NVLink thế hệ thứ năm của NVIDIA cung cấp tốc độ truyền dữ liệu hai chiều lên tới 1.8 TB/giây cho mỗi GPU, tăng hiệu suất cho các mô hình trí tuệ nhân tạo phức tạp. Blackwell B200 cũng tích hợp RAS Engine, công cụ giúp dự đoán và khắc phục sự cố, đảm bảo hoạt động liên tục và giảm chi phí vận hành các hệ thống AI có quy mô lớn.