Điểm tin Công nghệ 19/10: Doanh số bán iPhone 16 tại Trung Quốc tăng 20%

Huawei sắp ra mắt HarmonyOS NEXT; 5 hãng smartphone dẫn đầu thị trường trong quý III năm 2024 - Doanh số bán iPhone 16 tại Trung Quốc tăng 20% Dòng iPhone 16 đã có khởi đầu mạnh mẽ tại Trung Quốc, với doanh số tăng 20% ​​trong ba tuần đầu tiên kể từ khi được bán ra so với dòng iPhone 15, theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu Counterpoint. Cả smartphone mới nhất của Apple và Huawei đều được bán tại Trung Quốc vào ngày 20.9. Điều này nhấn mạnh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt tại thị trường smartphone lớn nhất thế giới, nơi Apple mất thị phần vào tay các đối thủ trong nước những quý gần đây. "Chúng tôi đang chứng kiến ​​doanh số bán hàng mạnh mẽ của dòng iPhone 16 tại Trung Quốc", Counterpoint cho biết, đồng thời nói thêm rằng các mẫu iPhone 16 Pro và Pro Max đang được bán rất chạy với doanh số kết hợp tăng 44% so với phiên bản tương đương năm 2023 (iPhone 15 Pro và Pro Max). Tuy nhiên, báo cáo cho biết tổng doanh số iPhone tại Trung Quốc đã giảm 2% trong 3 tuần đó so với cùng kỳ năm trước, do doanh số các mẫu iPhone cũ giảm và sự cạnh tranh gia tăng với các dòng Mate và Pura của Huawei. Dù bán ra dòng iPhone 16 chưa được bao lâu, Apple chuẩn bị công bố điện thoại giá rẻ mới đầu năm sau cùng các mẫu iPad được nâng cấp, Bloomberg đưa tin. - 5 hãng smartphone dẫn đầu thị trường trong quý III năm 2024 Theo báo cáo mới nhất của Counterpoint Research, thị trường smartphone nói chung trong quý III năm 2024 đã tăng 2%, một tin vui sau khoảng thời gian dài ảm đạm khi nhu cầu của người tiêu dùng giảm sút. 5 hãng smartphone dẫn đầu thị trường toàn cầu vẫn là Samsung (19%), giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Apple giữ vị trí thứ hai với 16%, Xiaomi tăng lên 14%, OPPO và vivo chiếm giữ thị phần lần lượt là 9%. Google chưa bao giờ là một ông lớn trong thị trường smartphone, nhưng doanh số Pixel vẫn tiếp tục tăng trưởng. Doanh số quý III năm 2024 của Google Pixel đã đạt mức "cao nhất từ trước đến nay", ngay khi dòng Pixel 9 ra mắt thị trường. Counterpoint cho biết cả Motorola và Huawei đều chứng kiến mức tăng trưởng khoảng 30% so với năm ngoái trên toàn cầu. - Galaxy Z Fold 6 Special Edition sẽ ra mắt vào ngày 21/10 Một video rò rỉ vừa tiết lộ thông tin cho biết Samsung sẽ ra mắt Galaxy Z Fold 6 Special Edition vào ngày 21/10. Video là đoạn giới thiệu về chiếc điện thoại gập sắp ra mắt của Samsung. Nó cho thấy người đang đi bộ với một phong bì trên tay và trượt xuống dưới một cánh cửa. Mở phong bì ra sẽ thấy một chiếc điện thoại thông minh có thể gập lại với ngày 21/10/24 được viết trên màn hình và thông báo "Bạn được mời". Trước đó, có nguồn tin cho biết Galaxy Z Fold6 Special Edition có màn hình ngoài 6.5 ich và màn hình gập 8 inch. Khi đo theo chiều ngang, điện thoại có kích thước 10.6mm khi gập lại và 4.9 mm khi mở ra. Như vậy điện thoại sẽ mỏng hơn một chút so với Galaxy Z Fold6. - Huawei sắp ra mắt HarmonyOS NEXT Huawei sắp ra mắt HarmonyOS NEXT, hứa hẹn mang đến những cải tiến đáng chú ý cho hệ sinh thái của hãng Được biết, Huawei đang trong quá trình ngừng sử dụng Android trên các thiết bị để chuyển sang hệ điều hành của riêng mình. Thông tin từ Sourh China Morning Post cho biết Huawei đã sẵn sàng ra mắt HarmonyOS NEXT và bắt đầu đưa nó vào các thiết bị điện thoại hienejc ó trên thị trường vào tuần tới. HarmonyOS đã là nền tảng của các thiết bị Huawei trong một thời gian. Hệ điều hành này ban đầu chỉ là một giao diện Androoid với một vài điểm khác biệt. Vì thế mục tiêu phát triển HarmonyOS NEXT là không phụ thuộc vào Android nữa. Phiên bản HarmonyOS NEXT không chỉ nâng cao hiệu suất mà còn tích hợp nhiều tính năng mới, giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn. Hiện HarmonyOS chiếm 17% thị trường điện thoại thông minh của Trung Quốc vào Quý I/2024. Như vậy, nếu như Huawei tách các thiết bị ra khỏi Android thì con số cũng không hề nhỏ trong một thị trường đang có cả Android và iOS hoạt động. HarmonyOS NEXT được dự đoán sẽ tích hợp những tính năng như AI cho phép hệ thống tự động học hỏi và điều chỉnh theo thói quen sử dụng của người dùng. HarmonyOS NEXT ra mắt là bước đi đầy hứa hẹn của Huawei quyết khẳng định vị thế trong việc phát triển hệ điều hành. - OpenAI ra mắt ChatGPT phiên bản Windows OpenAI, công ty nổi tiếng với sản phẩm ChatGPT, vừa tiếp tục hành trình mở rộng bằng việc ra mắt ứng dụng ChatGPT cho máy tính chạy Windows. Thông báo này được công bố ngày 17/10, đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) của OpenAI vào cuộc sống hàng ngày của người dùng. Ứng dụng ChatGPT cho Windows hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẵn sàng cho những người dùng đã đăng ký các gói ChatGPT Plus, Enterprise, Team và Edu. Với thao tác đơn giản bằng tổ hợp phím (Alt + Space), người dùng có thể nhanh chóng tương tác với ChatGPT ở bất kỳ đâu trên PC, giúp tăng cường tính tiện lợi mà không cần mở trình duyệt.