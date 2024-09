Điểm tin Công nghệ 18/9: Nút mới trên iPhone 16 đã bị sao chép?

Cảnh báo loạt lỗ hổng bảo mật cao và nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft đang bị hacker khai thác; Giá các mẫu iPhone tiền nhiệm giảm sâu sau khi iPhone 16 trình làng - Nút mới trên iPhone 16 đã bị sao chép? Hãng Realme của Trung Quốc hé lộ nút ở cạnh điện thoại, với chức năng tương tự Camera Control trên iPhone 16, chỉ vài ngày sau khi những mẫu iPhone mới được tiết lộ. Camera Control là thay đổi thiết kế mới nhất của Apple trên iPhone 16. Nút bấm cảm ứng lực này giúp mở nhanh ứng dụng máy ảnh và điều chỉnh các thông số khi chụp. Tác giả Abdullah Asim của PhoneArena thậm chí cho rằng nút bấm mới đem lại lý do để người dùng mua những chiếc điện thoại mới nhất của Apple Nút chụp ảnh không phải chi tiết chưa từng có trên smartphone, nhưng giờ đây chỉ còn Sony vẫn kiên định giữ chi tiết này trên các dòng sản phẩm mới. Những điểm nhấn thiết kế trên các dòng iPhone trước từng tạo ra xu hướng, và với iPhone 16, dường như Apple đang khơi lại một điểm nhấn thiết kế trong ngành smartphone, khiến các hãng khác phải học hỏi. Realme là hãng tiếp theo úp mở về một nút riêng cho camera trên điện thoại. Chase Xu,Phó Chủ tịch và Giám đốc Marketing của Realme, đã chia sẻ một video ngắn trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Chiếc điện thoại được hiển thị có vẻ là một mẫu mới chưa được công bố, đang trong quá trình phát triển. Nút camera được hiển thị trong video ở cùng vị trí dễ tiếp cận như trên iPhone 16. Thậm chí chức năng cũng hoàn toàn giống nhau: mở ứng dụng camera, phóng to và thu nhỏ và chụp ảnh. Tuy nhiên, đây có thể là nút bấm vật lý chứ không phải loại cảm ứng và có bộ rung như iPhone 16. - Cảnh báo loạt lỗ hổng bảo mật cao và nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft đang bị hacker khai thác Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia vừa lưu ý 13 lỗ hổng an toàn thông tin có mức ảnh hưởng cao vào nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft, trong đó có thể cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa; thực hiện tấn công giả mạo; tấn công thực hiện leo thang đặc quyền; có thể vượt qua cơ chế bảo vệ... Microsoft vừa phát hành danh sách bản vá tháng 9/2024 với 79 lỗ hổng an toàn thông tin trong các sản phẩm của mình; trong đó có 7 lỗ hổng mức nghiêm trọng và 71 lỗ hổng mức độ cao. Ngoài ra, Microsoft cũng đã khắc phục được 4 lỗ hổng zero-day đang bị khai thác trong thực tế. Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin đánh giá, các lỗ hổng này có mức độ ảnh hưởng cao và nghiêm trọng, có thể bị đối tượng tấn công khai thác để thực hiện các hành vi trái phép, gây ra nguy cơ mất an toàn thông tin và ảnh hưởng đến các hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Lỗ hổng an toàn thông tin tồn tại trên một số sản phẩm của Microsoft như: Microsoft Office and Components, Windows Hyper-V, Windows DHCP Server, Microsoft Streaming Service, Microsoft Management Console, Windows MSHTML Platform, Microsoft Dynamics 365 (on-premise),… - Giá các mẫu iPhone tiền nhiệm giảm sâu sau khi iPhone 16 trình làng Ngay sau khi iPhone 16 ra mắt, thị trường đã chứng kiến một làn sóng giảm giá mạnh mẽ của các mẫu iPhone đời cũ, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn khi muốn sở hữu một chiếc iPhone với mức giá hợp lý hơn… Khi iPhone 16 chính thức ra mắt, giá của các mẫu iPhone đời trước đã giảm mạnh, từ vài triệu đồng đến cả chục triệu đồng, tùy theo thế hệ của sản phẩm. Các mẫu iPhone càng cũ, mức giảm giá càng lớn, với mẫu iPhone 12 hiện đang dẫn đầu về mức giảm sâu. Thông thường, sau khi Apple ra mắt iPhone mới, giá của mẫu iPhone tiền nhiệm sẽ giảm khoảng 100 USD, tương đương khoảng 2,5 triệu đồng so với thế hệ liền kề. Theo khảo sát, tại thị trường Việt, hiện các mẫu máy thuộc dòng iPhone 15 đang có mức giảm từ 10 đến 15%, vì iPhone 15 series chỉ mới ra mắt được 1 năm. Trong khi đó, các mẫu máy iPhone 14 có mức giá giảm khoảng 15 đến 20%, bởi iPhone 14 series đang trở nên cũ hơn sau khi iPhone 16 ra mắt. Còn, iPhone 13 Series giảm giá nằm trong khoảng 20 đến 30% hoặc hơn. Vì iPhone 13 Series đã ra mắt được hai năm, do đó, mức giảm giá cho dòng này khá cao. Các dòng iPhone khác có mức giảm giá khoảng 30% hoặc hơn. Dòng iPhone đời cũ hơn như iPhone 12 Series, iPhone 11 Series đang giảm giá mạnh. Tại hệ thống Thế giới di động, iPhone 15 Pro Max giảm 15% so với giá niêm yết, từ 34,99 triệu đồng xuống còn 29,59 triệu đồng đối với bản 256GB. Trong khi đó, iPhone 15 Pro được Shopee Mall giảm giá lên tới 28% so với giá niêm yết, chỉ còn 25,99 triệu đồng với bản 128GB. Đáng chú ý, các mẫu iPhone đời càng cũ giá càng giảm sâu khi tại cửa hàng Di động Việt, iPhone 14 bản 128GB giảm đến 34% so với giá niêm yết, chỉ còn 16,49 triệu đồng. Trong khi, iPhone 13 bản 128GB tại hãng này giảm hơn tới 44%, từ 23,99 triệu đồng xuống còn 13,49 triệu đồng. Mẫu iPhone 12 hiện đang có mức giảm sâu nhất, tại FPT Shop, giá giảm sâu nhất phải kể đến iPhone 12 bản 64GB khi giảm tới 39%, chỉ còn 10,99 triệu đồng; iPhone 13 128GB giảm 27%, còn 13,79 triệu đồng. iPhone 14 Plus tại FPT shop giảm 5,2 triệu đồng xuống còn 19,79 triệu đồng và iPhone 15 Pro Max 256GB giảm tới 5,6 triệu đồng so với giá niêm yết, chỉ còn 29,390 triệu đồng. - Apple chính thức phát hành iOS 18: Những tính năng mới đầy hứa hẹn Vào lúc 0 giờ ngày 17/9 (giờ Việt Nam), Apple đã chính thức phát hành hệ điều hành iOS 18, mở ra một chương mới với nhiều cải tiến đáng chú ý cho người dùng iPhone. Bản cập nhật này không chỉ mang lại những tính năng mới mà còn làm phong phú thêm trải nghiệm sử dụng iPhone, dù Apple Intelligence dự kiến sẽ được giới thiệu trong bản cập nhật iOS 18.1 sắp tới. iOS 18 tương thích với iPhone SE thế hệ thứ 2 và thứ 3, iPhone XR trở lên. Các mẫu iPhone 16, bao gồm iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max, sẽ được cài sẵn iOS 18 khi đến tay người dùng trong tuần tới. Để nâng cấp, người dùng chỉ cần vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm trên thiết bị của mình. iOS 18 cho phép người dùng tùy chỉnh bố cục màn hình chính với khả năng thay đổi màu sắc và sắp xếp các ứng dụng và tiện ích theo ý muốn. Trung tâm điều khiển (Control Center) được mở rộng với 88 công cụ khác nhau, có thể điều chỉnh và thay đổi kích thước linh hoạt. Một trong những tính năng đáng chú ý của iOS 18 là khả năng khóa hoặc ẩn ứng dụng bằng mật khẩu hoặc Face ID. Nếu không muốn ai biết bạn cài đặt ứng dụng gì, bạn có thể di chuyển nó vào thư mục "Hidden" trong App Library. Ứng dụng Photos được thiết kế lại để cải thiện khả năng tìm kiếm và tổ chức hình ảnh. Ứng dụng Passwords mới giúp lưu trữ và đồng bộ hóa mật khẩu giữa các thiết bị Apple một cách an toàn. Người dùng AirPods Pro 2 giờ đây có thể tương tác với Siri chỉ bằng cách gật hoặc lắc đầu, mang lại trải nghiệm sử dụng tiện lợi hơn. Trong ứng dụng Messages, người dùng có thể lên lịch gửi tin nhắn, tương tác với tin nhắn và định dạng văn bản với các hiệu ứng mới như in đậm, gạch chân. Chế độ Game Mode mới giúp giảm thiểu hoạt động nền và độ trễ khi sử dụng tay cầm Bluetooth hoặc AirPods, nâng cao trải nghiệm chơi game. Chế độ này tự động kích hoạt khi bạn bắt đầu chơi game, mặc dù không có tùy chọn tùy chỉnh như trên các thiết bị Android. iOS 18 cũng hỗ trợ chia sẻ mật khẩu Wi-Fi dưới dạng mã QR, một tính năng đã có trên Android từ lâu. Mặc dù iOS 18 mang đến nhiều cải tiến, nhưng không phải tất cả các dòng iPhone đều được hỗ trợ. Các thế hệ iPhone X, iPhone 8 và iPhone 8 Plus sẽ không nhận được bản cập nhật này. iOS 18 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng trên iPhone với nhiều tính năng mới và cải tiến. Người dùng iPhone tương thích nên nhanh chóng cập nhật để tận hưởng những tiện ích mà hệ điều hành mới này mang lại. Những cải tiến này không chỉ làm mới giao diện mà còn nâng cao hiệu suất và khả năng tương tác của thiết bị, phản ánh sự đổi mới liên tục của Apple trong việc đáp ứng nhu cầu của người dùng. - Nguyễn Hà Đông đã bị lấy mất thương hiệu Flappy Bird? Công ty Mỹ có bản quyền nhãn hiệu Flappy Bird sau khi phía Nguyễn Hà Đông không có phản hồi trong vụ tranh chấp. Hôm 12/9, GameTech, một công ty có trụ sở New York, Mỹ bất ngờ tuyên bố sở hữu bản quyền với Flappy Bird, trò chơi vốn xuất phát từ nhà phát triển Việt Nam Nguyễn Hà Đông. Sau đó, họ cung cấp giấy phép cho tổ chức có tên Flappy Bird Foundation Group, phát triển phiên bản mới của “chú chim gật gù” và công bố sự ra mắt vào năm sau. Tuy nhiên, quá trình GameTech lấy được nhãn hiệu Flappy Bird có nhiều uẩn khúc. Hôm 16/9, Nguyễn Hà Đông cũng đăng bài trên X (Twitter) cho biết bản thân không liên quan đến dự án mới được giới thiệu. Ngoài ra, nhà phát triển người Việt phủ nhận việc bán đi thương hiệu Flappy Bird.