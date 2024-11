Điểm tin Công nghệ 18/11: Điều Apple không nói khi ra mắt MacBook Pro M4

iPhone SE 4 giá rẻ dự kiến ra mắt vào tháng 3/2025; Vua Android phân khúc cận cao cấp được hé lộ - Điều Apple không nói khi ra mắt MacBook Pro M4 Apple âm thầm trang bị màn hình chấm lượng tử cho MacBook Pro M4, giúp cải thiện gam màu và tốc độ phản hồi. Trong bài đăng ngày 15/11, nhà phân tích Ross Young cho biết Apple đã âm thầm trang bị màn hình chấm lượng tử (quantum dot - QD) trên MacBook Pro M4, dòng laptop vừa được ra mắt cuối tháng 10. "Tin tức mới về màn hình Apple, họ đã lần đầu áp dụng màn hình chấm lượng tử. Dòng MacBook Pro mới nhất (chip M4) dùng film chấm lượng tử (QD) thay cho film photpho KSF màu đỏ", Young viết. Màn hình của MacBook vẫn trang bị tấm nền IPS LCD, dù chất lượng cao hơn hầu hết laptop khác. Trên MacBook Pro chip M, Apple sử dụng thuật ngữ Mini LED, đèn nền có kích thước rất nhỏ. Dù công nghệ cơ bản không thay đổi, giải pháp này giúp tăng đáng kể độ sáng và tương phản. Trước đây, các dòng MacBook Pro chip M sử dụng film photpho KSF màu đỏ, giúp đèn nền tạo gam màu rộng, hoạt động hiệu quả hơn thông thường. Tuy nhiên, các thử nghiệm cho thấy film chấm lượng tử hoạt động tốt hơn. "Loại film QD đời mới không chứa cadmi (Cd) có hiệu quả rất cao, cho gam màu tương đương (hoặc tốt hơn) và phản hồi chuyển động nhanh hơn", nhà phân tích nhấn mạnh. Bình luận từ người dùng @BlurBusters cũng xác nhận màn hình trên MacBook Pro M4 có tốc độ phản hồi nhanh hơn so với MacBook Pro M1, dù cùng tần số quét 120 Hz. "Tốc độ phản hồi từng điểm ảnh nhanh hơn đáng kể khi thử nghiệm song song bằng TestUFO. Bạn có thể đến Apple Store, truy cập trang web testufo.com rồi so với M1. Màn hình LCD trên M4 nhanh hơn rõ rệt", người này cho biết. - 'Đồng hồ ngón tay' đầu tiên của Casio Nhẫn đồng hồ của hãng sở hữu thiết kế cổ điển, được tích hợp màn hình LCD hiển thị giờ, báo thức, bấm giờ nhưng hạn chế về kích thước. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm gia nhập ngành công nghiệp đồng hồ kỹ thuật số, Casio trình làng nhẫn thông minh tích hợp đồng hồ điện tử CRW-001-1JR. Với kích thước nhỏ gọn chỉ gần 2,5 cm, CRW-001-1JR gây ấn tượng bởi thiết kế đậm chất cổ điển. - Bảng giá Samsung Galaxy S24 chính hãng mới nhất: Galaxy S24 Ultra giảm sâu 6 triệu, Galaxy S24 nhỏ gọn cực hot Giữa tháng 11, giá bán iPhone 16 bắt đầu giảm mạnh sau thời gian cháy hàng, kéo giá dòng Galaxy S24 giảm sâu, tạo nên cuộc đua ngày càng gay cấn giữa hai đối thủ “cân tài cân sức”. Cùng ra mắt trong năm 2024, Galaxy S24 được coi là đối thủ xứng tầm với dòng iPhone 16. Sau gần 2 tháng mở bán, giá iPhone 16 đang có xu hướng giảm mạnh giữa tháng 11, kéo giá Galaxy S24 giảm mạnh hơn nữa để cạnh tranh. Cả ba phiên bản Galaxy S24 đều được giảm sâu đến 6 triệu đồng. So với đối thủ iPhone 16, giá Galaxy S24 đang rẻ hơn cả chục triệu đồng mà vẫn có thiết kế phẳng hiện đại, hiệu năng khủng, camera cao cấp và Galaxy AI thông minh chẳng kém. Phiên bản Galaxy S24 Ultra cao cấp nhất được ưa chuộng nhờ màn hình AMOLED 6,8 inch siêu lớn, độ phân giải QHD+ hàng đầu cho chất lượng hiển thị đỉnh cao. Điện thoại được trang bị chipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy mạnh mẽ, mang lại hiệu suất cao và quản lý nhiệt hiệu quả. Không những vậy, điện thoại còn có camera 200MP chụp ảnh cực ấn tượng và bút S Pen ghi chú thông minh.Hãng đã khéo léo tích hợp màn hình LCD 6 lớp hiển thị giờ, phút, giây, thậm chí còn có đèn nền và chức năng báo thức bằng cách nhấp nháy. Ngoài ra, chiếc nhẫn còn được trang bị 3 nút bấm điều khiển các tính năng bổ sung như hiển thị ngày, giờ ở các múi giờ khác nhau và đồng hồ bấm giờ. - Vua Android phân khúc cận cao cấp được hé lộ: Pin ăn đứt iPhone và Samsung, trang bị vi xử lý mạnh mẽ Thiết bị này đã được công bố rộng rãi ở Trung Quốc cách đây 1 tuần nhưng vẫn chưa chính thức trình làng trên thế giới. Realme là nhà sản xuất điện thoại thông minh Android Trung Quốc có trụ sở tại Thâm Quyến. Thương hiệu này được chính thức thành lập vào ngày 6 tháng 5 năm 2018, sau khi tách ra khỏi OPPO. Realme được cho là đang phát triển dòng điện thoại GT 7 Series cho thị trường Trung Quốc. Chúng bao gồm hai phiên bản là Realme GT 7 và Realme GT 7 Pro. Thiết bị này đã được công bố rộng rãi ở Trung Quốc cách đây 1 tuần nhưng vẫn chưa chính thức trình làng trên thế giới. Vào ngày 18/11, Realme đã tung ra ưu đãi đặt hàng trước cho người tiêu dùng trước khoảng 1 tuần trước ngày ra mắt chính thức. Trang web chính thức của Realme sẽ mở đơn đặt hàng trước vào ngày 25/11. Việc đặt hàng trước sẽ có sẵn trên Amazon.in và tại các cửa hàng thực tế. Bên trong Realme GT 7 Pro là con chip Snapdragon 8 Gen 4, RAM 16GB và bộ nhớ trong tối đa lên đến 1TB. Thiết bị này dự sẽ được trang bị viên pin silicon-anode kích thước lớn, cho mật độ năng lượng và khả năng sạc nhanh tốt hơn so với pin lithium-ion thông thường. Để nhắc lại, GT 5 Pro có viên pin 5.400 mAh, và rất có thể GT 7 Pro sẽ có viên pin khoảng 6.000 mAh. - iPhone SE 4 giá rẻ dự kiến ra mắt vào tháng 3/2025 Apple đang chuẩn bị ra mắt iPhone SE 4, dòng sản phẩm giá rẻ tiếp theo, với những nâng cấp đáng kể về thiết kế và hiệu năng. Theo nguồn tin từ chuỗi cung ứng, sản phẩm dự kiến được công bố vào tháng 3/2025, tiếp nối truyền thống giới thiệu iPhone SE vào mùa xuân, như các thế hệ trước đã làm vào năm 2016, 2020 và 2022. iPhone SE 4 sẽ mang dáng dấp của iPhone 14, với khung viền vuông và mặt kính phẳng ở cả mặt trước lẫn mặt sau. Đây là lần đầu tiên dòng SE được trang bị màn hình OLED, kích thước 6,1 inch, mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét và sống động hơn so với màn hình LCD truyền thống. Để giảm chi phí, Apple đã hợp tác với BOE - đối tác cung ứng màn hình giá rẻ nhất của hãng, sử dụng công nghệ OLED thế hệ cũ. Điểm đáng chú ý khác là thiết bị sẽ không còn nút Home vật lý, thay thế bằng Face ID, bắt kịp xu hướng hiện đại. Một bổ sung thú vị khác là nút Action, tương tự trên iPhone 16, giúp tùy chỉnh các thao tác nhanh. - Apple ra mắt màn hình treo tường thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo AI Apple chuẩn bị công bố một sản phẩm đột phá trong phân khúc nhà thông minh: màn hình treo tường thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và các tính năng điều khiển thiết bị gia dụng. Được biết đến với tên mã J490, sản phẩm này hứa hẹn không chỉ là một trung tâm điều khiển mà còn thay đổi cách người dùng tương tác với công nghệ trong gia đình. Sản phẩm có màn hình 6 inch, thiết kế vuông vắn như một chiếc iPad nhỏ với viền dày, camera tích hợp, loa và pin sạc. Với màu đen và bạc, thiết bị mang đến cảm giác tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Apple dự kiến người dùng sẽ chủ yếu sử dụng giọng nói để điều khiển thông qua trợ lý ảo Siri và nền tảng AI mới - Apple Intelligence. Thiết bị có thể: Điều khiển các thiết bị gia dụng; thực hiện cuộc gọi video qua FaceTime; phát nhạc, xem lịch trình, duyệt web, và trình chiếu hình ảnh. Một điểm nổi bật là các cảm biến tích hợp, cho phép thiết bị tự động điều chỉnh giao diện dựa trên khoảng cách của người dùng. Ví dụ, khi ở xa, màn hình hiển thị thông tin nhiệt độ; khi đến gần, nó chuyển sang bảng điều khiển chi tiết.