Điểm tin Công nghệ 18/10: Mô hình trí tuệ nhân tạo mới của OpenAI sắp ‘lộ diện’

iOS 18.2 bổ sung tính năng mới giúp bảo vệ trẻ em tốt hơn; Danh sách các thiết bị hỗ trợ Huawei HarmonyOS Next - Danh sách các thiết bị hỗ trợ Huawei HarmonyOS Next Mới đây, Huawei vừa ra mắt hệ điều hành HarmonyOS Next được xây dựng hoàn toàn độc lập với Android. Theo đó, Huawei đã phát hành bản public beta cho một số smartphone vào đầu tuần này và bản chính thức sẽ sớm ra mắt. Đây là bản cập nhật lớn, đánh dấu sự rời xa hệ điều hành Android. Các thiết bị sẽ được hỗ trợ HarmonyOS Next gồm: dòng Huawei Mate 60, Mate X5 và MatePad Pro 13.2 inch. Bên cạnh đó 8 thiết bị mới cũng sẽ nhận được bản cập nhật này là: Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro Plus, Pura 70 Ultra, Pura 70 Satellite Messaging Edition, Pocket 2, Pocket 2 Art Custom Edition và MatePad Pro 11- inch. Ngoài ra, một số mẫu máy khác cũng dự kiến nhận được bản cập nhật: Mate XT Ultimate Design, Nova Flip, MatePad Air, Nova 13, Nova 13 Pro. Huawei hiện chỉ phát hành bản public beta và có thể bản cập nhật chính thức sẽ phát hành vào tháng 1 năm sau. Dòng Pura 70, Pocket 2 và MatePad Pro 11 inch đã nhận được bản cập nhật beta trong khi các thiết bị khác phải chờ tới đầu năm sau. - iOS 18.2 bổ sung tính năng mới giúp bảo vệ trẻ em tốt hơn Apple vừa giới thiệu một tính năng mới trong bản cập nhật iOS 18.2, giúp bảo vệ trẻ em khỏi các nội dung không phù hợp khi sử dụng iMessage. Chế độ Communication Safety (an toàn giao tiếp) hiện chỉ khả dụng tại Úc, tuy nhiên, Apple sẽ sớm triển khai tính năng này trên toàn cầu trong thời gian tới. Communication Safety sử dụng máy học trên thiết bị để phân tích tệp đính kèm ảnh và video, và xác định xem ảnh hoặc video có chứa nội dung khỏa thân hay không. Vì ảnh và video được phân tích trên thiết bị của trẻ nên dữ liệu sẽ không gửi về Apple. Theo Apple, nếu con bạn nhận được hoặc cố gắng gửi ảnh hoặc video có thể chứa nội dung khỏa thân, tính năng Communication Safety (an toàn giao tiếp) sẽ cảnh báo trẻ, cung cấp cho trẻ các lựa chọn để đảm bảo an toàn và cung cấp các nguồn thông tin hữu ích. Trong trường hợp phát hiện hình ảnh không phù hợp, trẻ có thể gửi báo cáo, kèm theo hình ảnh và các tin nhắn liên quan, cũng như thông tin liên lạc của người gửi, để Apple xem xét. Quá trình xử lý báo cáo của Apple bao gồm việc xem xét các bằng chứng và đưa ra các biện pháp xử lý. Các hành động có thể bao gồm tạm dừng quyền truy cập vào iMessage của người gửi hoặc trong trường hợp nghiêm trọng hơn, báo cáo vụ việc đến cơ quan pháp luật. Về mặt kỹ thuật, Apple nhấn mạnh rằng quy trình này được xây dựng nhằm giữ an toàn cho người dùng trẻ tuổi mà không làm mất đi tính bảo mật và quyền riêng tư trong iMessage. Tính năng này hiện đã được bật theo mặc định, tuy nhiên, người dùng nếu muốn điều chỉnh thêm có thể truy cập vào Settings (cài đặt) - Screen Time (thời gian sử dụng màn hình). Việc Apple ra mắt tính năng này đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng, khi công ty đi sâu vào việc bảo vệ người dùng nhỏ tuổi trước các nội dung không mong muốn. - SK hynix có khả năng vượt Samsung về lợi nhuận từ chip Theo Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, SK hynix hiện đang thống trị thị trường bán dẫn bộ nhớ băng thông cao (HBM) được sử dụng trong chipset trí tuệ nhân tạo (AI). Giới phân tích thị trường điện tử Hàn Quốc hôm 27/10 cho biết, SK hynix - nhà sản xuất chip lớn thứ 2 của Hàn Quốc có khả năng lần đầu tiên sẽ vượt đối thủ đứng thứ nhất là Samsung Electronics trong năm nay về lợi nhuận hoạt động hàng năm của mảng kinh doanh chip. SK hynix cũng là nhà cung cấp HBM duy nhất cho gã khổng lồ chip AI của Mỹ Nvidia Corp. Trong khi đó, Samsung Electronics vẫn tụt hậu so với đối thủ nhỏ hơn vì đang phải chờ phê duyệt kiểm tra chất lượng đối với nguồn cung cấp HBM cho Nvidia. Với kết quả thu nhập của 2 nhà sản xuất chip trong 9 tháng đầu năm nay, lợi nhuận hoạt động 15.400 tỷ won (tương đương 11,09 tỷ USD) của SK hynix đã vượt qua mức 12.000 tỷ won của bộ phận chip Samsung Electronics. Theo đó, SK hynix dự kiến sẽ báo cáo lợi nhuận hoạt động là 23.480 tỷ won (tương đương 17 tỷ USD) trong năm nay, cao hơn mức 18.000 tỷ won của bộ phận chip Samsung Electronics. SK hynix và Samsung dự kiến công bố lợi nhuận hoạt động lần lượt khoảng 8.000 tỷ won và 6.000 tỷ won trong quý IV/2024. - Mô hình trí tuệ nhân tạo mới của OpenAI sắp ‘lộ diện’ Doanh nghiệp công nghệ OpenAI đang nghiên cứu mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới có tên gọi là Orion. Giới chuyên gia dự đoán mô hình AI này sẽ mang lại nhiều ứng dụng tiềm năng mới cho lĩnh vực AI như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tạo nội dung tổng hợp. Open AI dự kiến trình làng mô hình AI Orion vào tháng 12/2024. Theo dự kiến, mô hình AI này có khả năng mạnh mẽ hơn GPT-4 hiện tại gấp 100 lần và được coi là một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) của OpenAI. Tuy vậy, OpenAI sẽ không trình làng Orion rộng rãi qua ChatGPT ngay từ đầu. OpenAI sẽ cấp quyền truy cập ban đầu cho một số đối tác chiến lược, trong đó có "ông lớn" công nghệ Microsoft, để hỗ trợ những đối tác này tích hợp Orion vào các sản phẩm và dịch vụ của mình. Những kỹ sư của Microsoft đang chuẩn bị triển khai Orion trên nền tảng đám mây Azure vào tháng 11/2024. Dù Orion được xem là phiên bản tiếp theo của GPT-4, song tên gọi của mô hình AI này có phải là GPT-5 hay không vẫn chưa rõ. Hiện tại, OpenAI và Microsoft chưa phản hồi về thông tin trên. Orion đã được huấn luyện dựa trên mô hình o1 (Strawberry) và hoàn tất quá trình này vào tháng 9/2024. Giám đốc điều hành (CEO) của OpenAI, Sam Altman, đã "bóng gió" về Orion trong một bài đăng trên mạng xã hội X. - Mẫu iPhone đời cũ "chip khỏe, pin khủng" không thua iPhone 16 Plus: Đang giảm đậm 5 triệu trong tháng 10 Ngay khi Apple ra mắt thiết bị mới, các hệ thống bán lẻ đã nhanh chóng giảm giá iPhone thế hệ cũ để thu hút người tiêu dùng. Giá iPhone 15 series tiếp tục ghi nhận mức giảm hấp dẫn, rẻ kỷ lục kể từ khi ra mắt, thấp hơn mức đề xuất ban đầu khá nhiều. Phiên bản iPhone 15 Plus cũng có mức giảm sập sàn. Theo đó, iPhone 15 Plus 128GB có mức giá thấp nhất chỉ hơn 21 triệu đồng (đã trừ khuyến mại) trên một số sàn thương mại điện tử và đại lý, giảm gần 5 triệu so với mức giá niêm yết khi vừa ra mắt. Mức giá này chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo chính sách của từng nơi bán.