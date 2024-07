Điểm tin Công nghệ 17/7: Giá iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 giảm mạnh trong tháng 7

- Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin an ninh

Giải pháp do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia xây dựng sẽ đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống an ninh mạng, giúp các tổ chức bảo vệ tài sản số và duy trì an toàn, an ninh dữ liệu.

Trong khuôn khổ Hội thảo An ninh dữ liệu trên không gian mạng được tổ chức tại Hà Nội chiều 16/5, Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế (Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia) đã đề xuất xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin an ninh mạng.

Mục tiêu của nền tảng là kết nối, chia sẻ thông tin, giúp chủ động ứng phó sự cố, theo dõi các công cụ, kỹ thuật tấn công mới của tội phạm mạng, cảnh báo sớm về các hiểm họa, hỗ trợ ra quyết định chiến lược, tăng cường các biện pháp bảo vệ. Giải pháp sẽ đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống an ninh mạng, giúp các tổ chức bảo vệ tài sản số và duy trì an toàn, an ninh dữ liệu.

Trên thực tế, kể từ đầu năm 2024 đến nay đã xảy ra hàng loạt vụ việc tấn công mạng có tính phức tạp, tinh vi nhắm vào các hệ thống trọng yếu của Việt Nam (như tấn công vào hệ thống của VNDirect, PVOil...). Nghiêm trọng nhất là các sự cố lộ lọt dữ liệu và mã hoá dữ liệu, gây thiệt hại lớn cho các tổ chức, người dân.

- Thị trường smartphone toàn cầu khởi sắc trong quý 2/2024

Thị trường smartphone toàn cầu đã tăng 6% trong quý 2/2024, mức tăng trưởng so với cùng kỳ (YoY) cao nhất trong 3 năm qua, tờ South China Morning Post dẫn báo cáo của Counterpoint Research.

Trong đó, Samsung dẫn đầu, chiếm 20% thị phần smartphone toàn cầu. Apple đứng thứ hai với 16% thị phần. Theo sau đó là các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Vivo và Oppo, lần lượt chiếm 22%, 16% và 9%.