Điểm tin công nghệ 17/5: Giá iPhone 14 Pro Max giảm liên tục

- Giá iPhone 14 Pro Max giảm liên tục

Các đại lý đang cạnh tranh sát ván về giá iPhone 14 Pro Max. Điều đó khiến cho mức giá của dòng sản phẩm này liên tục sụt giảm trong vài tháng qua.

Theo khảo sát giá bán của các thiết bị iPhone 14 nói chung và dòng sản phẩm iPhone 14 Pro Max nói riêng đã liên tục giảm mạnh trong vài tháng trở lại đây. Thậm chí, có những giai đoạn mức giá của mẫu máy này còn biến động theo tuần.

Hiện tại, iPhone 14 Pro Max đang được các đại lý chào bán với mức giá khoảng 26,3 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với tháng trước. Mức giá trên thấp hơn 8,7 triệu đồng so với giá bán niêm yết của thiết bị. Ngoài ra, các phiên bản có bộ nhớ trong lớn như 512 GB hay 1 TB còn có mức giảm tới hơn chục triệu đồng so với giá niêm yết.

Những năm trước, giá bán của iPhone thường chỉ giảm sâu từ cuối quý II. Đây là thời điểm mà Apple chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Vì thế, các đại lý sẽ kết hợp với hãng để nhanh chóng "dọn kho" và lên kế hoạch cho thế hệ iPhone mới chuẩn bị ra mắt.

Tuy vậy, thị trường iPhone tại Việt Nam trong năm nay đã hoàn toàn thay đổi. Giá bán của dòng sản phẩm iPhone 14 liên tục giảm mạnh từ sau Tết và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đại diện một số hệ thống bán lẻ lớn cho biết với mức giá hiện tại của iPhone 14 Pro Max, hầu hết các đại lý đều đang phải chịu lỗ. Chưa dừng lại ở đó, những năm trước, giá bán của cùng một phiên bản iPhone giữa các đại lý khác nhau có thể chênh lệch từ một cho đến vài triệu đồng, tùy theo từng phiên bản bộ nhớ hoặc màu sắc.