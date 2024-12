Điểm tin Công nghệ 17/12: Apple có thể sẽ ra mắt iPad gập vào năm 2028

Những đổi mới đột phá đáng mong chờ trên iPhone 17 Air; Google cảnh báo người dùng trình duyệt Chrome trên Android - Người dân mất 18.900 tỷ đồng do lừa đảo trực tuyến Thiệt hại ước tính do lừa đảo trực tuyến gây ra với người dân Việt Nam trong năm 2024 ước tính lên đến 18.900 tỷ đồng. Hình thức lừa đảo phổ biến nhất vẫn là mời gọi đầu tư , giả mạo danh tính cơ quan, tổ chức và lừa thông báo trúng thưởng, khuyến mãi lớn. Hiệp hội An ninh mạng quốc gia vừa công bố Báo cáo nghiên cứu, khảo sát An ninh mạng năm 2024. Kết quả, cứ 220 người dùng thì sẽ có một người là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến. Tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra trong năm 2024 ước tính lên tới 18.900 tỷ đồng. Thực tế cho thấy số nạn nhân bị lừa đảo lớn nhưng số có thể lấy lại được tiền rất nhỏ. Khi bị mắc bẫy lừa đảo, mặc dù 88,98% người dùng cho biết họ đã ngay lập tức cảnh báo, trao đổi với người thân bạn bè, nhưng chỉ có 45,69% người được hỏi trả lời có báo cáo với cơ quan chức năng, đây là tỷ lệ khá thấp. Theo chuyên gia của Hiệp hội, việc báo cáo với các cơ quan chức năng khi gặp lừa đảo là rất cần thiết để bảo vệ quyền lợi của bản thân nạn nhân và ngăn chặn các hành vi phạm pháp. - Apple có thể sẽ ra mắt iPad gập vào năm 2028 Apple được cho là đang phát triển một mẫu iPad gập cỡ lớn, dự kiến ra mắt vào năm 2028... Báo cáo đến từ nhà phân tích nổi tiếng Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ rằng, Apple đang phát triển một thiết bị iPad gập khổng lồ có kích thước tương đương hai chiếc iPad Pro đặt cạnh nhau. Theo ông Gurman, Apple đã dành nhiều năm để trau chuốt sản phẩm này. Mục tiêu của họ là loại bỏ hoàn toàn nếp gấp và có vẻ như công ty đã đạt được tiến bộ đáng kể, với nguyên mẫu của thiết bị được cho là có nếp gấp gần như “tàng hình”. “Apple hiểu rằng khách hàng - từ các game thủ, nhà phát triển phần mềm cho đến những người chỉ đơn giản muốn xem phim - đều mong muốn một màn hình lớn nhất có thể. Và cách duy nhất để ra mắt một sản phẩm di động có màn hình lớn (khoảng gần 20 inch) một cách hợp lý là thiết kế nó có thể gập lại. Nếu không, thiết bị sẽ quá cồng kềnh để bỏ vào túi xách hoặc ba lô”, nhà phân tích của Bloomberg chia sẻ. Hệ điều hành dành cho thiết bị này vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng nhiều khả năng sẽ chạy trên nền tảng iPadOS, tích hợp các tính năng của cả hệ thống Mac và iPad. Báo cáo lưu ý, đến thời điểm ra mắt vào năm 2028, iPadOS dự kiến sẽ phát triển đủ mạnh để hỗ trợ các ứng dụng của macOS, đồng thời vẫn đảm bảo tương thích với các phụ kiện đặc thù của iPad như Apple Pencil. Trước đó đã có nhiều đồn đoán về việc Apple sẽ phát triển thiết bị gập, nhưng đa phần là iPhone. Cụ thể, ngay từ tháng 5/2021, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng dự đoán Apple sẽ phát triển một chiếc iPhone gập với màn hình 8 inch để ra mắt vào năm 2023. Đến tháng 1/2023, lại có thông tin cho rằng Apple đang thiết kế một chiếc iPhone gập cho năm 2024. Rõ ràng, những tin tức này đều chưa trở thành hiện thực. Do đó, dự đoán mới nhất của ông Mark Gurman liệu có chính xác hay không thì chỉ thời gian mới có thể trả lời. - Google cảnh báo người dùng trình duyệt Chrome trên Android Nếu đang sử dụng trình duyệt Chrome trên Android, bạn hãy bật tính năng này ngay lập tức. Google vừa mang tính năng bảo mật Always Use Secure Connections (luôn sử dụng kết nối bảo mật) lên trình duyệt Chrome trên Android, giúp bảo vệ dữ liệu người dùng tốt hơn. Khi duyệt web, dữ liệu sẽ được truyền qua lại giữa thiết bị của bạn và các trang web. Giao thức HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) sẽ mã hóa những dữ liệu này, bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi tội phạm mạng. Ngược lại, nếu sử dụng giao thức HTTP (phiên bản không bảo mật), dữ liệu của bạn rất dễ bị rò rỉ. Tính năng Always Use Secure Connections (luôn sử dụng kết nối bảo mật) hoạt động bằng cách tự động nâng cấp giao thức HTTP sang HTTPS bất cứ khi nào có thể. Quan trọng hơn, tính năng này sẽ hiển thị cảnh báo cho người dùng trước khi truy cập vào một trang web không an toàn, giúp họ chủ động phòng tránh các mối đe dọa. - YouTube trên TV triển khai tính năng mới giúp ngăn trẻ em xem YouTube đang bổ sung tính năng khóa mới mang tên “mã phụ huynh” (parent code) cho ứng dụng trên TV. Việc kích hoạt tính năng “mã phụ huynh” sẽ giúp ngăn chặn trẻ em xem YouTube mà không đăng nhập hoặc truy cập vào những tài khoản dành cho người lớn trong gia đình. Đây là một mã PIN gồm 4 chữ số, được ứng dụng yêu cầu nhập khi thực hiện một trong những thao tác sau: Tính năng mới của YouTube là một trong những yêu cầu lớn từ người dùng kể từ khi ứng dụng chia sẻ video này thay đổi cơ chế chuyển đổi hồ sơ trên TV thông minh. Google cho biết: “Chúng tôi hy vọng thay đổi này sẽ mang lại sự an tâm hơn cho phụ huynh, biết rằng trẻ em sẽ không thể sử dụng tài khoản hoặc những tính năng không phù hợp trên TV thông minh, đồng thời giúp những gợi ý trong hồ sơ của bạn liên quan chặt chẽ hơn tới sở thích cá nhân thay vì những gì bạn và gia đình cùng xem trước đó.” Tính năng mới này đang được YouTube triển khai dần trong vài ngày tới. - Những đổi mới đột phá đáng mong chờ trên iPhone 17 Air Apple tiếp tục dẫn đầu xu hướng công nghệ với dự đoán ra mắt iPhone 17 Air vào tháng 9/2025. Đây được xem là phiên bản thay thế cho dòng Plus với thiết kế siêu mỏng cùng hàng loạt nâng cấp đáng chú ý. Dưới đây là 7 điểm nổi bật hứa hẹn sẽ định hình tương lai dòng sản phẩm iPhone. 1. Thiết kế siêu mỏng đột phá Theo Mark Gurman từ Bloomberg, iPhone 17 Air có độ dày chỉ 6,25 mm, giảm tới 2 mm so với iPhone 16 Pro (8,25 mm). Nếu thông tin này chính xác, iPhone 17 Air sẽ trở thành chiếc iPhone mỏng nhất trong lịch sử, vượt qua cả kỷ lục 6,9 mm của iPhone 6. Thiết kế này đạt được nhờ việc tối ưu hóa các thành phần bên trong, bao gồm sử dụng chip và màn hình công nghệ mới. 2. Màn hình OLED ProMotion với công nghệ TDDI iPhone 17 Air sẽ sử dụng màn hình OLED tích hợp công nghệ Touch and Display Driver Integration (TDDI), hợp nhất lớp cảm ứng và hiển thị thành một. Điều này không chỉ giúp giảm độ dày mà còn cải thiện hiệu suất hiển thị. Bên cạnh đó, tần số quét 120Hz ProMotion sẽ được áp dụng cho cả bốn mẫu iPhone 17, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn cho người dùng, đặc biệt khi chơi game hoặc xem video. 3. Bộ vi xử lý A19 mạnh mẽ iPhone 17 Air dự kiến trang bị chip A19, sản xuất trên quy trình 3nm, nâng cấp hiệu suất xử lý đơn và đa lõi. Dù quy trình 2nm dự kiến áp dụng vào năm 2026, chip A19 vẫn sẽ là một trong những con chip mạnh nhất trên thị trường vào thời điểm ra mắt. 4. Chip Wi-Fi và modem 5G tự phát triển Apple đang từng bước giảm sự phụ thuộc vào các bên thứ ba như Qualcomm. Với iPhone 17 Air, hãng sẽ tích hợp chip Wi-Fi và modem 5G tự thiết kế. Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí sản xuất mà còn tối ưu không gian bên trong máy, giúp duy trì thiết kế siêu mỏng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. 5. Camera đơn 48MP, tập trung tối giản Thay vì sử dụng nhiều camera như các mẫu Pro, iPhone 17 Air sẽ chỉ có một camera 48MP góc rộng. Đây là sự đánh đổi cần thiết để đạt được thiết kế mỏng nhẹ. Tuy nhiên, với khả năng xử lý hình ảnh vượt trội của Apple, chất lượng chụp ảnh dự kiến vẫn sẽ đáp ứng tốt nhu cầu người dùng. 6. Giá đắt nhất trong lịch sử iPhone Dòng iPhone 17 sẽ có mức giá khởi điểm từ 799 USD, nhưng iPhone 17 Air được định vị cao cấp nhất với giá 1.299 USD, vượt qua cả 17 Pro Max (1.199 USD). Mức giá này không chỉ phản ánh sự đổi mới về công nghệ mà còn định vị sản phẩm như một biểu tượng đẳng cấp. 7. Mở đường cho iPhone gập Việc tích hợp các thành phần như modem, Wi-Fi và bộ xử lý vào một hệ thống duy nhất trên iPhone 17 Air được xem là bước chuẩn bị cho các sản phẩm đột phá như iPhone gập trong tương lai. Apple đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn modem Qualcomm trong vòng 3 năm tới, nâng cao khả năng kiểm soát toàn diện đối với phần cứng.