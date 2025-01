Điểm tin Công nghệ 17/1: Giá bán TikTok tại Mỹ có thể lên tới 50 tỷ USD

OnePlus Open 2 và Oppo Find N5: Cặp đôi siêu mỏng mới trên thị trường điện thoại gập; Microsoft đóng sập cánh cửa với Windows 10 - OnePlus Open 2 và Oppo Find N5: Cặp đôi siêu mỏng mới trên thị trường điện thoại gập OnePlus Open 2 và Oppo Find N5 hứa hẹn là điện thoại gập siêu mỏng với cấu hình mạnh mẽ, hỗ trợ kết nối vệ tinh và sạc không dây, ra mắt vào tháng tới. OnePlus Open 2, phiên bản kế nhiệm của chiếc điện thoại gập kiểu sách đầu tiên của OnePlus, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý. Dựa trên thiết kế của Oppo Find N5, Open 2 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điện thoại gập mỏng nhất thế giới, thậm chí vượt qua Honor Magic V3, chiếc điện thoại hiện giữ kỷ lục này với độ dày 9,2mm khi gập lại và 4,35mm khi mở ra. Oppo Find N5, nguyên mẫu cho OnePlus Open 2, đã xuất hiện trong ba bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Bức ảnh đầu tiên cho thấy thiết bị gập lại với độ mỏng ấn tượng, vượt trội hơn so với người tiền nhiệm Find N3. Bức ảnh thứ hai hé lộ mặt sau của Find N5 với lớp vỏ bảo vệ, che giấu thiết kế chi tiết nhưng vẫn để lộ hệ thống camera thương hiệu Hasselblad, bao gồm một ống kính tiềm vọng. Camera chính có thể là cảm biến 50MP, cùng với một camera siêu rộng 50MP và một camera tiềm vọng 50MP với khả năng zoom quang 3x. Hình ảnh minh họa Oppo Find N5 mở ra bên cạnh hai đồng xu, cho thấy độ mỏng đáng kinh ngạc khi thiết bị được mở. Oppo vẫn duy trì thiết kế khung phẳng cho mẫu điện thoại này. Theo thông tin từ CEO OnePlus Pete Lau, Oppo Find N5 sẽ ra mắt vào tháng tới, phục vụ cả thị trường Trung Quốc và toàn cầu. Thiết bị này có thể được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite của Qualcomm và một viên pin dung lượng lớn 5700mAh, cao hơn đáng kể so với pin 4805mAh trên Find N3 và OnePlus Open. Điều này hứa hẹn thời lượng pin dài hơn và hiệu suất mạnh mẽ hơn cho cả hai thiết bị. Ngoài ra, Oppo Find N5 còn được đồn đoán sẽ hỗ trợ kết nối vệ tinh và sạc không dây, các tính năng dự kiến cũng sẽ có mặt trên OnePlus Open 2. - OPPO ra mắt máy tính bảng OPPO Pad 3 tích hợp công nghệ AI OPPO chính thức mang đến thị trường Việt Nam dòng máy tính bảng OPPO Pad 3 phiên bản màn hình nhám - sự kết hợp giữa các tính năng AI cùng màn hình chống phản sáng với độ bền mạnh mẽ. Với thiết kế mỏng chỉ 6.29mm, OPPO Pad 3 phiên bản màn hình nhám chính là chiếc máy tính bảng mỏng nhất của OPPO cho đến nay. Màn hình nano chống phản sáng mang đến trải nghiệm viết, đọc và phác thảo tựa như trên giấy thật, giảm thiểu độ chói đến 97%, giúp tối ưu hóa khả năng hiển thị ngay cả khi xem trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. OPPO Pad 3 phiên bản màn hình nhám được trang bị công nghệ giảm ánh sáng xanh kết hợp cùng công nghệ làm mờ DC, đạt chứng nhận TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 3.0 và TÜV Rheinland Reflection Free, đảm bảo khả năng chăm sóc đôi mắt trong khi vẫn cung cấp những trải nghiệm đồ họa tối ưu. Tận dụng sức mạnh của vi xử lý MediaTek Dimensity 8350, OPPO Pad 3 phiên bản màn hình nhám mang đến những trải nghiệm liền mạch và mượt mà trong học tập, công việc và giải trí. Được đồng bộ hóa bởi MediaTek và OPPO, bộ vi xử lý tích hợp cùng bộ xử lý APU 780 với công nghệ AI tạo sinh, giúp đạt hiệu suất cao hơn 3.3 lần và tăng tốc độ xử lý nhanh gấp 8 lần các tác vụ phức tạp lên đến 10 tỷ tham số, mang đến bộ công cụ AI ưu việt nhằm tối ưu hóa năng suất và khả năng sáng tạo của người dùng. Tính năng tài liệu thông minh AI tích hợp thao tác xử lý tài liệu truyền thống cùng sức mạnh của AI, giúp tối ưu khả năng quản lý tập tin trên các thiết bị di động. Phiên bản nâng cấp bộ công cụ AI 2.0 cung cấp tính năng hỗ trợ AI cho hệ thống, bao gồm tác vụ tóm tắt nội dung, dịch thuật và điều chỉnh phản hồi AI phù hợp với các tình huống cơ bản như tương tác trên mạng xã hội, đọc sách và công việc văn phòng. Đặc biệt, trợ lý ghi chú AI có thể biến các ý tưởng rời rạc được lưu trữ trong ứng dụng ghi chú thành một nội dung hoàn chỉnh với các tính năng định dạng văn bản, viết tiếp nội dung còn thiếu và điều chỉnh văn phong phù hợp. OPPO Pad 3 phiên bản màn hình nhám (8GB+256GB) sẽ được mở bán với mức giá 11.990.000 đồng. Phụ kiện bao gồm bút cảm ứng OPPO Pencil 2 có giá 1.290.000 đồng và bàn phím thông minh OPPO Pad 3 có giá 1.990.000 đồng. Sản phẩm và các phụ kiện sẽ chính thức được mở bán độc quyền trên toàn hệ thống Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh từ ngày 15/01/2025. - Microsoft đóng sập cánh cửa với Windows 10 Các ứng dụng Microsoft 365 vẫn hoạt động sau khi Windows 10 hết hạn hỗ trợ, nhưng có thể gặp vấn đề theo thời gian. Theo The Verge, Microsoft vừa thông báo sẽ ngừng hỗ trợ các ứng dụng Office, nay được gọi là Microsoft 365 trên hệ điều hành Windows 10 vào cuối năm 2025. Mốc thời gian này cũng trùng với ngày Windows 10 chính thức ngừng hỗ trợ vào 14/10/2025, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp và người dùng cá nhân đang dùng Microsoft 365 sẽ cần nâng cấp lên Windows 11 để được hỗ trợ đầy đủ. “Các ứng dụng Microsoft 365 sẽ không còn được hỗ trợ trên thiết bị chạy Windows 10 sau ngày 14/10/2025. Để tiếp tục sử dụng Microsoft 365 trên thiết bị, bạn cần nâng cấp lên Windows 11”, Microsoft cho biết trong một bài đăng trên blog. Mặc dù bị Microsoft ngừng hỗ trợ, điều này không có nghĩa các ứng dụng Office trên Windows 10 sẽ không thể hoạt động ngay lập tức. Trong một tài liệu hỗ trợ được cập nhật vào tháng 12, Microsoft lưu ý rằng “các ứng dụng vẫn sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường” sau khi Windows 10 hết hạn hỗ trợ, nhưng có thể gặp “các vấn đề về hiệu suất và độ ổn định theo thời gian”. Microsoft đang đẩy mạnh việc kêu gọi người dùng từ bỏ Windows 10 trong năm nay, đồng thời tuyên bố 2025 sẽ là “năm của việc nâng cấp máy tính lên Windows 11”. - Viettel AI lọt top 10 giải thưởng Make in Viet Nam 2024 Tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI vừa diễn ra, 2 sản phẩm tiêu biểu của Viettel AI đã lọt top 10 tại giải thưởng Make in Viet Nam 2024. Hai sản phẩm tiêu biểu của Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) được lọt Top 10 là Giải pháp Định danh Khách hàng điện tử Viettel eKYC và Hệ thống Báo cáo trực tuyến và điều hành ngành TT&TT. Viettel eKYC là giải pháp định danh khách hàng điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xác thực danh tính một cách chính xác và bảo mật. Với khả năng kết nối trực tiếp với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, giải pháp giúp ngăn chặn 100% các trường hợp gian lận giấy tờ tùy thân và giảm thiểu tới 83% giấy tờ thủ tục, tiết kiệm 70% thời gian giao dịch. Tính đến nay, Viettel eKYC đã hỗ trợ thành công hơn 500 triệu giao dịch, góp phần thúc đẩy kinh tế số tại Việt Nam cũng như quốc tế. Hệ thống Báo cáo trực tuyến và điều hành ngành TT&TT là một nền tảng số hóa toàn diện, được triển khai thử nghiệm tại Bộ TT&TT cùng 63 Sở TT&TT trên cả nước. Hệ thống giúp giảm hơn 85% lượt báo cáo thủ công hàng năm, tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực. Nhờ tích hợp quy trình báo cáo trên nguyên tắc “nhập liệu một lần, sử dụng nhiều lần,” hệ thống không chỉ tối ưu hóa hoạt động nội bộ mà còn tăng cường tính minh bạch và hiệu quả điều hành. Cả hai sản phẩm đều đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe về bảo mật, độ chính xác, và khả năng mở rộng. Bên cạnh đó, với việc được nghiên cứu và phát triển hoàn toàn tại Việt Nam, các giải pháp này mang lại giá trị thiết thực cho cả doanh nghiệp lẫn người dùng cuối, đồng thời khẳng định năng lực công nghệ của người Việt trên trường quốc tế. - Giá bán TikTok tại Mỹ có thể lên tới 50 tỷ USD Những người mua tiềm năng có thể phải chi tới hàng chục tỷ đô la cho hoạt động của TikTok tại Mỹ nếu như công ty mẹ của Tiktok là ByteDance quyết định bán. Đầu tuần này, Bloomberg News đưa tin, ByteDance chưa cho biết sẽ bán hoạt động của TikTok tại Mỹ, nhưng chính phủ Trung Quốc đã cân nhắc một kế hoạch mà tỷ phú Elon Musk sẽ mua lại như một phần của một số kịch bản đang được xem xét. Công ty nghiên cứu thị trường Sensor Tower ước tính, TikTok có khoảng 115 triệu người dùng hàng tháng tại Mỹ, thấp hơn một chút so với 131 triệu người dùng của Instagram, nhiều hơn so với một số nền tảng phổ biến khác tại Mỹ như Snapchat, Pinterest và Reddit đang có lượng người dùng lần lượt là 96 triệu, 74 triệu và 32 triệu người. Nếu ByteDance quyết định bán, những người mua tiềm năng có thể phải chi từ 40 - 50 tỷ USD cho hoạt động của TikTok tại Mỹ. Đó là mức định giá mà Angelo Zino, Phó chủ tịch cấp cao của CFRA Research tính toán dựa trên ước tính về cơ sở người dùng và doanh thu của TikTok tại Mỹ so với các ứng dụng cạnh tranh khác. Tuy nhiên, ước tính trên là thấp hơn so với con số hơn 60 tỷ USD mà ông Angelo Zino ước tính cho đơn vị này vào tháng 3/2024, khi Hạ viện thông qua dự luật an ninh quốc gia ban đầu mà Tổng thống Joe Biden đã ký thành luật vào tháng sau đó. Việc đưa ra con số ước tính thấp hơn theo ông Angelo Zino là do tình hình địa chính trị hiện tại của TikTok và vì "định giá ngành đã tăng lên một chút" kể từ tháng 3. Ước tính không bao gồm các thuật toán đề xuất có giá trị của TikTok mà một bên mua lại của Mỹ sẽ không có được như một phần của thỏa thuận, với các thuật toán và mối quan hệ bị cáo buộc của chúng với Trung Quốc là trọng tâm trong vụ kiện của chính phủ Mỹ rằng TikTok gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia. Theo ước tính mà Bloomberg Intelligence công bố vào tháng 7, các nhà phân tích cho rằng hoạt động của TikTok tại Mỹ trong khoảng từ 30 - 35 tỷ USD, với quan điểm giá trị của đơn vị này sẽ được giảm giá do đây là một đợt bán mang tính ép buộc. Các nhà phân tích của Bloomberg Intelligence lưu ý, việc tìm được người mua hoạt động của TikTok tại Mỹ có thể đủ khả năng chi trả cho giao dịch và giải quyết được sự giám sát theo quy định đi kèm về quyền riêng tư dữ liệu khiến việc bán trở nên khó khăn. Điều này cũng có thể khiến người mua khó mở rộng hoạt động kinh doanh quảng cáo của TikTok. Một nhóm doanh nhân bao gồm tỷ phú Frank McCourt và Chủ tịch O'Leary Ventures, Kevin O'Leary đã đưa ra giá chào mua TikTok từ ByteDance. Ông O’Leary trước đây đã nói rằng nhóm của ông sẽ sẵn sàng trả tới 20 tỷ USD để mua lại hoạt động của TikTok tại Mỹ mà không cần thuật toán.