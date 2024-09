Điểm tin Công nghệ 16/9: Phone 16 gây thất vọng vì màn hình ‘lạc hậu’

iPhone đời cũ giảm giá cả chục triệu đồng trước ngày iPhone 16 mở bán; 1,3 triệu Android TV Box trên toàn cầu bị mã độc xâm nhập - 1,3 triệu Android TV Box trên toàn cầu bị mã độc xâm nhập Theo báo cáo từ Doctor Web, hơn 1,3 triệu thiết bị Android TV Box tại 197 quốc gia, bao gồm Việt Nam, đã bị lây nhiễm mã độc Android.Vo1d. Mã độc này không chỉ cài cửa hậu (backdoor) mà còn cho phép tin tặc kiểm soát hoàn toàn thiết bị, tải về và cài đặt các ứng dụng độc hại mà không cần sự cho phép của người dùng. Android.Vo1d đặc biệt tấn công vào các thiết bị chạy phiên bản Android lỗi thời, không được vá lỗi bảo mật, khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng. Đáng chú ý, mã độc này không nhắm vào các thiết bị chính thức chạy Android TV (được cấp phép từ Google) mà là các TV Box chạy phiên bản cũ của Android dựa trên mã nguồn mở Android Open Source Project. Những thiết bị này thường không được chứng nhận Play Protect, tức là không trải qua các bài kiểm tra bảo mật nghiêm ngặt của Google. Hacker đã lợi dụng những lỗ hổng trong hệ điều hành Android cũ hoặc firmware không chính thức để chiếm quyền điều khiển thiết bị. Các thiết bị này sau đó được kết nối với máy chủ chỉ huy và điều khiển (C&C), nơi chúng có thể nhận lệnh cài đặt thêm phần mềm độc hại khi cần. - iPhone 16 gây thất vọng vì màn hình ‘lạc hậu’ Mặc dù được kỳ vọng cao với những đổi mới công nghệ, nhưng vừa ra mắt được ít hôm, iPhone 16 và iPhone 16 Plus nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích vì một vấn đề đáng thất vọng: màn hình "lỗi thời". Trong khi thị trường smartphone đang chứng kiến sự bùng nổ của các công nghệ màn hình mới như Dynamic Refresh Rates (DRR), Apple lại chọn cách giữ nguyên công nghệ màn hình 60Hz cho iPhone 16 và 16 Plus. Đây là một bước đi khiến nhiều người dùng và chuyên gia công nghệ cảm thấy hụt hẫng. Màn hình 60Hz đã trở thành tiêu chuẩn cơ bản từ nhiều năm trước, và hiện nay hầu hết các thiết bị cao cấp đều được trang bị công nghệ màn hình có tần số làm mới cao hơn. Đặc biệt, các mẫu điện thoại hàng đầu như Google Pixel 9 Pro và Samsung Galaxy S24 Ultra đã áp dụng DRR, cho phép màn hình thay đổi tần số quét linh hoạt tùy thuộc vào nội dung hiển thị và nhu cầu của người dùng. Điều này không chỉ tạo ra trải nghiệm mượt mà hơn mà còn giúp tiết kiệm năng lượng. Thậm chí, ngay cả các mẫu điện thoại giá rẻ như Samsung Galaxy A15 5G và Motorola Moto G 5G cũng đã có màn hình với tần số làm mới lên đến 90Hz và 120Hz. Trong khi đó, iPhone 16 vẫn giữ nguyên màn hình 60Hz, một lựa chọn không còn phù hợp với xu hướng hiện tại của thị trường. Người dùng và chuyên gia công nghệ đã bày tỏ sự thất vọng về quyết định này của Apple. Theo PCMag, việc không cập nhật công nghệ hiển thị đã khiến Apple rơi vào tình trạng tụt lại phía sau so với các đối thủ, đồng thời bỏ lỡ cơ hội cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. - iPhone 11 tiếp tục là vua iPhone giá rẻ, xả kho thấp như cho Sau khi có iPhone 16, iPhone 11 vẫn là chiếc iPhone có giá rẻ nhất của Apple tại Việt Nam nhưng điều thú vị là ngoại chình của nó lại giống với iPhone 16 hơn cả iPhone 15. iPhone 11 đù đã nhiều lần được cho là ngừng bán nhưng vẫn có hàng đến tận tháng 9/2024 sau khi iPhone 16 ra mắt. Điều này biến nó trở thành chiếc iPhone được bán lâu nhất và cũng có giá rẻ nhất của Apple. Sau khi iPhone 16 ra mắt, iPhone 11 mới có giá thấp nhất từ 8.1 triệu đồng cho bản 64GB, bản 128GB cũng chỉ từ 9.49 triệu đồng. Máy cũng hiện chỉ có hai màu đen và trắng. Với mức giá này, tuy có nhiều lựa chọn tốt hơn iPhone 11 về mặt công nghệ nhưng độ mượt, camera chụp ảnh đẹp cũng như hoạt động ổn định của iPhone 11 vẫn là điều mà nhiều khách Việt sẵn sàng lựa chọn. - iPhone đời cũ giảm giá cả chục triệu đồng trước ngày iPhone 16 mở bán Hàng loạt mẫu iPhone đời cũ giá giảm từ vài triệu đồng đến cả chục triệu đồng trước thời điểm iPhone 16 mở bán tại Việt Nam. Ở Việt Nam, iPhone 16 dự kiến sẽ được mở bán chính thức vào ngày 27/9 tới. Vì thế, hàng loạt dòng iPhone đời cũ đã được các cửa hàng, siêu thị điện thoại giảm giá sâu, từ vài triệu đồng đến cả chục triệu đồng, nhằm thu hút khách hàng. Các mẫu iPhone đời càng cũ giá càng giảm sâu. Cụ thể, iPhone 14 bản 128GB giảm tới 34% so với giá niêm yết, chỉ còn 16,49 triệu đồng; iPhone 13 bản 128GB giảm tới 44%, từ 23,99 triệu đồng xuống còn 13,49 triệu đồng; iPhone 12 bản 64GB giảm 36%, còn 11,59 triệu đồng; iPhone 11 cũng giảm 44%, bản 64GB chỉ còn 8,39 triệu đồng và bản 128GB chỉ còn 9,59 triệu đồng. Giá giảm sâu còn phải kể đến iPhone 12 bản 64GB, khi giảm tới 39%, chỉ còn 10,99 triệu đồng; iPhone 13 128GB giảm 27%, còn 13,79 triệu đồng; iPhone 14 Plus giảm 5,2 triệu đồng xuống còn 19,79 triệu đồng; iPhone 15 Pro Max 256GB giảm tới 5,6 triệu đồng so với giá niêm yết, chỉ còn 29,39 triệu đồng... - Vi phạm luật cạnh tranh, hàng loạt 'đại gia' nước ngoài bị Ấn Độ đưa vào tầm ngắm Trích dẫn một Báo cáo, hãng Reuters đưa tin Samsung, Xiaomi và các công ty sản xuất điện thoại thông minh khác đã vi phạm luật cạnh tranh khi bắt tay với Amazon và Flipkart để tung ra mắt các sản phẩm độc quyền trên các sàn thương mại điện tử tại Ấn Độ. Hãng Reuters đưa tin Samsung, Xiaomi và các công ty sản xuất điện thoại thông minh khác đã "bắt tay" với Amazon và Flipkart để tung ra mắt các sản phẩm độc quyền trên các sàn thương mại điện tử tại Ấn Độ, vi phạm luật cạnh tranh. (Nguồn: Getty) Cuộc điều tra chống độc quyền do Ủy ban Cạnh tranh Ấn Độ (CCI) thực hiện cho thấy Amazon và Flipkart đã vi phạm luật cạnh tranh khi ưu tiên một số nhà bán lẻ và gây thiệt hại cho các công ty khác. Báo cáo dài 1.027 trang của CCI về Amazon cũng cho biết, các chi nhánh tại Ấn Độ của năm doanh nghiệp gồm Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme và OnePlus đã tham gia vào việc ra mắt điện thoại độc quyền và vi phạm luật cạnh tranh khi móc nối với Amazon và các công ty liên kết của sàn thương mại điện tử này. Trong trường hợp của Flipkart, báo cáo CCI dài 1.696 trang cho biết các chi nhánh tại Ấn Độ của Samsung, Xiaomi, Motorola, Vivo, Lenovo và Realme đã thực hiện các hành vi tương tự. Ông G.V. Siva Prasad, Giám đốc phụ trách của CCI, nhấn mạnh độc quyền trong kinh doanh là điều không thể chấp nhận. Hành vi này không đi ngược với cạnh tranh tự do và công bằng mà còn đi ngược lại lợi ích của người tiêu dùng.