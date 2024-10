Điểm tin Công nghệ 16/10: iPhone gập có thể lộ diện sớm hơn dự kiến

Ông Donald Trump sắp ra mắt tiền mã hóa mới, dự kiến bán 300 triệu USD; iPhone 14 Plus đại hạ giá, màn lớn pin trâu, rẻ như bèo, gây áp lực Galaxy S24 Plus, Xiaomi 14 - iPhone gập có thể lộ diện sớm hơn dự kiến Một nguồn tin từ Đài Loan tiết lộ Apple đang tăng tốc để kịp ra mắt chiếc iPhone gập trong năm 2025. Những báo cáo về iPhone gập đã xuất hiện trong nhiều năm qua. Phần lớn chúng cho thấy sản phẩm được mong chờ này sẽ không ra mắt cho đến cuối năm 2026 hoặc 2027. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết Apple đang thực sự tăng tốc và hoàn toàn có thể ra mắt sớm nhất là vào năm 2025. Cụ thể, United Daily News của Đài Loan khẳng định Apple đã đẩy nhanh quá trình phát triển iPhone gập. Táo khuyết thường xuyên liên hệ với các nhà sản xuất thuộc khu vực này, để cố gắng chuẩn bị các thành phần cho khâu sản xuất hàng loạt vào cuối 2024. Tuy nguồn tin này không nói rõ thời điểm, nhưng TechRadar dự đoán nếu chính xác, chiếc iPhone gập có thể ra mắt vào tháng 9/2025 cùng với dòng iPhone 17. Theo United Daily News, lý do Apple tỏ ra sốt sắng có thể đến từ việc Samsung , Huawei và các thương hiệu khác đang tung ra dòng điện thoại gập với tần suất thường xuyên hơn và khiến danh mục sản phẩm này ngày càng trở nên phổ biến. Với việc nhu cầu về dòng sản phẩm cao cấp này đang có dấu hiệu tăng trưởng, đây là thời điểm không thể tốt hơn để Apple tung ra sản phẩm chủ lực. - Viettel chính thức khai trương dịch vụ 5G Ngày 15/10/2024 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội (Viettel) tuyên bố chính thức khai trương mạng 5G. Như vậy, Viettel là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ 5G chính thức tại Việt Nam. Chính thức ra mắt chỉ sau 6 tháng nhận giấy phép sử dụng tần số 2.600 MHz, mạng 5G Viettel tại thời điểm khai trương có hơn 6.500 trạm BTS, phủ sóng 100% thủ phủ của 63/63 tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, khu du lịch, cảng biển, sân bay, bệnh viện, đại học. Mạng 5G Viettel có tốc độ có thể đạt từ 700Mbps-1Gb, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0. Mạng 5G Viettel triển khai đồng thời 5G trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone). Viettel cũng công bố 11 gói cước trả trước và 8 gói cước trả sau dành cho khách hàng cá nhân. Khách hàng sở hữu điện thoại hỗ trợ 5G có thể sử dụng ngay dịch vụ mà không phải đổi SIM. Đối với khách hàng doanh nghiệp, Viettel công bố hơn 130 user cases là các ứng dụng và giải pháp dành cho các tổ chức thuộc các lĩnh vực Sản xuất công nghiệp, Smart city, Giao thông vận tải và Logistics, Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục, Năng lượng. Các giải pháp này được may đo theo từng nhu cầu riêng, tích hợp các công nghệ Cloud, AI, IoT trên nền 5G với khả năng kết nối với mật độ cực lớn. - Ông Donald Trump sắp ra mắt tiền mã hóa mới, dự kiến bán 300 triệu USD Theo CNBC, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ra mắt đồng tiền mã hóa WLFI với định giá 1,5 tỷ USD, dự kiến sẽ thu về 300 triệu USD cho ông Trump. Theo trong CNBC, trong một bài đăng mới nhất trên mạng xã hội X (Twitter), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp ra mắt đồng tiền mã hóa WLFI. Đây là tên viết tắt của dự án World Liberty Financial, được ông Trump nhấn mạnh là cơ hội giúp định hình tương lai của ngành tài chính. World Liberty Financial được vị cựu Tổng Thống mô tả như một ngân hàng tiền mã hóa nơi khách hàng có thể vay, cho vay và đầu tư. Hiện tại dự án vẫn chưa được công bố sách trắng nhưng tính năng nổi bật được tiết lộ sẽ cho phép người dùng tham gia biểu quyết, đưa ra các quyết định của dự án. Ban đầu, World Liberty Financial sẽ huy động 300 triệu USD, tương ứng mới mức định giá 1,5 tỷ USD trong đợt chào bán ra công chúng lần đầu tiên (ICO). Việc ông Donald Trump công bố thông tin về dự án tiền mã hóa mới khiến giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Bởi trong quá khứ, ông Trump từng thừa nhận nhiều lần về việc không có cảm tình với Bitcoin hay các loại tiền mã hóa. - Hiểu thói quen sử dụng Internet của con như VNPT Family Safe Với tốc độ lan truyền thông tin độc hại chóng mặt trên Internet, để bảo vệ con trước những mối nguy hại, nhiều phụ huynh trăn trở giữa việc nên hay không nên cấm con sử dụng mạng. Thay vì cấm đoán, việc sử dụng dịch vụ VNPT Family Safe như một phương pháp hướng dẫn, định hình cho con cách dùng mạng an toàn đã giúp ba mẹ đồng hành cùng con trưởng thành trên không gian mạng. Để giải quyết được nỗi lo của ba mẹ, đồng thời giúp ba mẹ có thể bảo vệ con yêu trên không gian mạng đúng cách, dịch vụ VNPT Family Safe như một phương pháp hướng dẫn, định hình cho con cách dùng mạng an toàn đã giúp ba mẹ đồng hành cùng con trưởng thành trên không gian mạng. VNPT Family Safe được biết đến là giải pháp bảo vệ và giám sát truy cập mạng tận dụng được lợi thế vốn có của một trong những nhà mạng Viễn thông - Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, VNPT. Bước tiến thành công nhất của VNPT Family Safe là thay đổi được góc nhìn của phần đông các bậc phụ huynh Việt Nam, chuyển từ cấm cản, giám sát con chặt chẽ trong việc sử dụng Internet sang đồng hành, thấu hiểu hành vi của con. Có thể thấy, để định hướng đúng cho con trẻ, ba mẹ cần tự trang bị trước những kiến thức, kỹ năng thiết yếu cho bản thân. Ngoài ra, việc có hiểu biết nhất định về các công cụ, giải pháp bảo vệ và giám sát truy cập mạng sẽ là nền móng vững chắc hỗ trợ ba mẹ trên hành trình đồng hành cùng con tạo lập thói quen sử dụng Internet an toàn, lành mạnh. VNPT Family Safe được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ đắc lực cho các bậc cha mẹ trong việc đồng hành trưởng thành cùng con trên không gian số, bảo vệ hàng triệu gia đình Việt. - iPhone 14 Plus đại hạ giá, màn lớn pin trâu, rẻ như bèo, gây áp lực Galaxy S24 Plus, Xiaomi 14 iPhone 14 Plus trong tháng 10 được giảm giá rất mạnh khi đã có tới hai bản thay thế là iPhone 15 Plus và mới đây là iPhone 16 Plus xuất sắc hơn. Đáng chú ý, việc giảm giá này biến iPhone 14 Plus trở thành đối thủ cứng hơn cho cả Galaxy S24 Plus và Xiaomi 14. iPhone 14 Plus hiện vẫn còn trong dàn sản phẩm chính thức của Apple sau khi iPhone 16 Plus ra mắt. Hiện tại nó đang là mẫu iPhone màn lớn với giá rẻ nhất của Apple tại Việt Nam nhờ được giảm giá mạnh tay như xả kho, nhường sân chơi cho iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus. Theo đó giá iPhone 14 Plus đã tiến sâu dưới 20 triệu đồng. Khách Việt có thể đập hộp iPhone 14 Plus với giá chỉ từ 19.49 triệu đồng. Ở mức giá này, iPhone 14 Plus rẻ hơn iPhone 16 Plus mới nhất tới 11.5 triệu đồng nhưng về mặt kỹ thuật, các khác biệt thực sự không quá lớn.