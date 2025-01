Điểm tin Công nghệ 16/1: Meta lên kế hoạch sa thải gần 4.000 nhân viên hiệu suất làm việc kém

Indonesia xem xét giới hạn độ tuổi người dùng mạng xã hội; Galaxy S25 bất ngờ bị lộ giá trước giờ G - Meta lên kế hoạch sa thải gần 4.000 nhân viên hiệu suất làm việc kém Ngày 14/1, trang tin tức Bloomberg đưa tin công ty công nghệ Meta đang lên kế hoạch sa thải khoảng 3.600 nhân viên được xác định là có hiệu suất làm việc kém và thay thế họ bằng những nhân viên mới. Theo Meta, công ty mẹ của các nền tảng xã hội Facebook, Instagram và WhatsApp, quyết định này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 5% lực lượng lao động của công ty. Tính đến tháng 9/2024, Meta có khoảng 72.400 nhân viên. Giám đốc điều hành của Meta, Mark Zuckerberg nêu rõ: "Tôi đã quyết định nâng cao chuẩn mực về quản lý hiệu suất làm việc và loại bỏ nhanh hơn những nhân viên có hiệu suất làm việc kém. Việc sa thải nhân viên được thực hiện dựa trên hiệu suất làm việc để đảm bảo rằng công ty có những nhân viên tài năng nhất và có thể tuyển chọn nhân viên mới". Việc sa thải nhân viên dựa vào hiệu suất làm việc đã trở nên phổ biến trong các tập đoàn tại Mỹ. Ngoài Meta, hãng Microsoft tuần trước đã thông báo việc cắt giảm nhân viên ảnh hưởng theo hình thức tương tự với chưa đến 1% lực lượng lao động của hãng này chịu ảnh hưởng. Việc sa thải nhân viên nêu trên diễn ra trong bối cảnh Meta đang thực hiện những thay đổi lớn trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1 tới. Tuần trước, ông Zuckerberg đã thông báo việc chấm dứt chương trình kiểm chứng thông tin trên các nền tảng của Meta giữa lúc chương trình này phải đối mặt với những chỉ trích của những người có quan điểm bảo thủ. Theo chương trình mới của Meta, người dùng có thể thêm bối cảnh vào các bài đăng, tương tự như trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Bên cạnh đó, công ty này cũng đã thu hẹp các sáng kiến và nới lỏng các quy định về hạn chế nội dung thông tin trên Facebook và Instagram, đặc biệt là đối với một số dạng phát ngôn thù địch. - Indonesia xem xét giới hạn độ tuổi người dùng mạng xã hội Chính phủ Indonesia đang chuẩn bị ban hành quy định về độ tuổi tối thiểu để truy cập mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng. Phát biểu trong video đăng tải trên kênh YouTube của Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Truyền thông Meutya Hafid cho biết: "Chúng tôi đã thảo luận về cách bảo vệ trẻ em trong không gian kỹ thuật số. Tổng thống đã nói hãy tiếp tục kế hoạch này. Ông ấy rất ủng hộ cách thức bảo vệ này". Bà Hafid thông báo về kế hoạch sau cuộc thảo luận với Tổng thống Prabowo Subianto. Tuy chưa công bố cụ thể giới hạn độ tuổi, bà Hafid nhấn mạnh Tổng thống ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp bảo vệ trẻ em trong môi trường kỹ thuật số. Theo khảo sát của Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ Internet Indonesia với 8.700 người tham gia, tỷ lệ thâm nhập internet tại quốc gia với dân số 280 triệu người đạt 79,5% vào năm 2023. Đáng chú ý, 48% trẻ em dưới 12 tuổi có quyền truy cập internet, trong đó nhiều em sử dụng các nền tảng phổ biến như Facebook, Instagram và TikTok. Đối với nhóm genZ từ 12 đến 27 tuổi, tỷ lệ sử dụng internet lên tới 87%. Indonesia không phải là quốc gia duy nhất tìm cách bảo vệ trẻ em trước tác động tiêu cực của mạng xã hội. Năm ngoái, Úc đã thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi tạo tài khoản mạng xã hội và yêu cầu các công ty công nghệ như Meta và TikTok thực hiện biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt. - Redmi Turbo 4 Pro sẽ sớm ra mắt với thiết kế sang trọng, pin lớn nhất từ trước đến nay Ngoài thiết kế sang trọng và hiệu năng cao, mẫu điện thoại Redmi Turbo 4 Pro được tiết lộ sẽ có pin dung lượng rất cao. Redmi Turbo 4 Pro hứa hẹn sẽ là một bổ sung chất lượng cho dòng sản phẩm Redmi, với phiên bản nâng cấp từ mẫu Turbo 4 vừa mới ra mắt. Trong bài đăng mới nhất, blogger @DigitalChatStation (DCS) tiết lộ Redmi Turbo 4 Pro sẽ được trang bị chipset Snapdragon 8s Elite, model S8735, với tốc độ xung nhịp tối đa lên đến 3.21 GHz và GPU Adreno 825 cho khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ. Một trong những điểm nổi bật của Redmi Turbo 4 Pro chính là dung lượng pin. Mặc dù DCS chưa công bố con số cụ thể, nhưng tiết lộ dung lượng pin của smartphone này sẽ bắt đầu từ con số 7. Một thông tin rò rỉ trước đó cho biết pin của Turbo 4 Pro có thể lên tới 7.500 mAh, một con số ấn tượng cho một chiếc điện thoại tầm trung, so với pin 6.550 mAh của mẫu Turbo 4. Ngoài ra, sản phẩm cũng sẽ hỗ trợ sạc nhanh 90W như phiên bản tiêu chuẩn. Về thiết kế, Redmi Turbo 4 Pro sẽ sở hữu màn hình AMOLED phẳng với độ phân giải 1.5K sắc nét, khung viền kim loại chắc chắn và mặt lưng bằng kính cao cấp. Dự kiến, điện thoại này sẽ được ra mắt vào tháng 4 năm nay. Trên thị trường toàn cầu, Redmi Turbo 4 Pro sẽ được phát hành với tên gọi POCO F7, kế nhiệm của POCO F6, vốn là phiên bản đổi tên từ Redmi Turbo 3. Trong khi đó, phiên bản Turbo 4 thông thường đã được giới thiệu toàn cầu với tên gọi POCO X7 Pro. - Samsung ra mắt chương trình thu mua điện thoại cũ Samsung vừa công bố chương trình thu mua điện thoại cũ của khách hàng mà không yêu cầu phải mua thiết bị mới hay bất kỳ điều kiện nào kèm theo.Theo dõi Baoquocte.vn trên Chương trình thua mua điện thoại cũ của Samsung mang tên “Galaxy Easy Reward” và được diễn ra tại Hàn Quốc, cho phép khách hàng bán điện thoại Galaxy cũ của mình bất kỳ lúc nào mà không yêu cầu phải mua thiết bị mới. Chương trình được áp dụng cho một loạt dòng điện thoại Samsung Galaxy, từ Galaxy S20 cho đến Galaxy Z Fold 5 và Z Flip 5. Tuy nhiên, những mẫu mới nhất như Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 hiện vẫn chưa được hỗ trợ. Người dùng chỉ cần truy cập “Galaxy Easy Compensation” trên Samsung.com để kiểm tra giá trị ước tính của thiết bị dựa trên model và tình trạng của máy, đăng ký tham gia chương trình và làm theo các hướng dẫn để gửi thiết bị qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Sau khi nhận được thiết bị, Samsung sẽ kiểm tra kỹ lưỡng và xác định mức giá cuối cùng. Điện thoại sẽ được phân loại theo 3 mức độ gồm “Excellent”, “Good” (có thể bán lại) và “Recycle” (tháo rời để lấy linh kiện). - Galaxy S25 bất ngờ bị lộ giá trước giờ G Vào phút chót sự kiện của Samsung, báo cáo mới nhất đã tiết lộ mức giá bộ ba Galaxy S25. Sự kiện ra mắt bộ ba Galaxy S25, Galaxy S25 Plus và Galaxy S25 Ultra đã đến cận kề. Trong khi đó, báo cáo mới nhất cho hay, giá của chúng sẽ tăng "một chút" so với Galaxy S24, Galaxy S24 Plus và Galaxy S24 Ultra của năm ngoái. Theo nguồn tin, công ty đã xác nhận giá cuối cùng của Galaxy S25, Galaxy S25 Plus và Galaxy S25 Ultra sẽ "cao hơn một chút" so với Galaxy S24, Galaxy S24 Plus và Galaxy S24 Ultra. Giá dự kiến của dòng Galaxy S25 tại Mỹ như sau: - 850 USD (khoảng 21,5 triệu đồng) cho Galaxy S25 với bộ nhớ trong 128GB và RAM 12GB - 1.050 USD (khoảng 26,6 triệu đồng) cho Galaxy S25 Plus với bộ nhớ trong 256GB và RAM 12GB - 1.350 USD (khoảng 34,2 triệu đồng) cho chiếc Galaxy S25 Ultra với bộ nhớ trong 256GB và RAM 12GB.