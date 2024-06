Điểm tin công nghệ 15/6: OpenAI và Microsoft bác bỏ đơn kiện bản quyền của báo chí

Phiên bản 40 mm duy nhất đi kèm với màn hình OLED 1,2 inch, 396 x 396 với viền lớn hơn so với các thiết bị đeo gần đây của Samsung, tương tự với Galaxy Watch 4. Tuy nhiên, có một nâng cấp đáng kể về vật liệu cần được nhắc đến ở đây: màn hình của Galaxy Watch FE được phủ một lớp kính sapphire, có khả năng chống trầy xước tốt hơn kính được sử dụng trên Watch 4.

- Người dân bị lừa qua mạng năm 2023 khoảng 10.000 tỷ đồng

Thông tin trên vừa được Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đưa ra tại hội thảo “Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt” do Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông (Ngân hàng Nhà nước), Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Napas, Sở Công thương TPHCM và các đơn vị tổ chức vào chiều 14-6 tại TPHCM.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an - A05) cho biết, tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp, có sự móc nối giữa các đối tượng trong nước và nước ngoài. Tổng số tiền người dân bị lừa đảo trên mạng trong năm 2023 khoảng 8.000 - 10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2022. Theo thống kê, 91% vụ lừa đảo liên quan lĩnh vực tài chính và có đến 73% người dùng thiết bị di động, mạng xã hội… thường xuyên nhận được tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo.

- Mạng xã hội X (Twitter) sắp bị đóng cửa tại Indonesia?

Indonesia chuẩn bị đóng cửa nền tảng truyền thông xã hội X (trước đây là Twitter) nếu nền tảng này không tuân thủ quy định cấm nội dung người lớn. Đây là một lời cảnh báo cứng rắn đưa ra hôm nay của Bộ trưởng Truyền thông Indonesia - quốc gia có đông người Hồi giáo với các quy định nghiêm ngặt cấm chia sẻ trực tuyến nội dung bị cho là tục tĩu.

Bộ trưởng Truyền thông Budi Arie Setiadi cho biết đã gửi thư cảnh báo tới mạng xã hội X liên quan đến vấn đề này.

Mạng xã hội X, thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, đã không trả lời thư cảnh báo của Indonesia. Theo ông Budi chính phủ sẽ gửi thêm thư trước khi quyết định đóng cửa. Theo Bộ trưởng, việc vi phạm luật giao dịch và thông tin điện tử (ITE) của Indonesia có thể dẫn đến án tù 6 năm nếu ai đó phát tán nội dung khiêu dâm.

Indonesia là quốc gia có số lượng lớn người sử dụng mạng xã hội X, với khoảng 24,85 triệu người dùng.