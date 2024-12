Điểm tin Công nghệ 15/12: Apple lắp ráp sản phẩm quan trọng ở Ấn Độ

YouTube lại tăng giá dịch vụ, thêm 10 USD/tháng; BBC khiếu nại tính năng AI của Apple lan truyền những tiêu đề gây hiểu lầm - Người dân sắp có thể dùng VNeID để mua thuốc trực tuyến từ FPT Long Châu FPT Long Châu và Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an đã triển khai dịch vụ xác thực điện tử của nhà thuốc FPT Long Châu qua VNeID. Với sự hợp tác này, người dân sẽ có thể dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID. Để triển khai việc mua thuốc trực tuyến trên VNeID, FPT Long Châu đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm RAR - trực thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an, thực hiện tích hợp hệ thống, nâng cấp về hạ tầng công nghệ và ứng dụng nhiều giải pháp hiện đại để có thể kích hoạt tiện ích mua thuốc trực tuyến phục vụ người dân trên khắp 63 tỉnh thành. Quy trình mua thuốc qua VNeID được tối ưu hóa với các bước đăng nhập nhanh chóng, giúp hoàn tất giao dịch chỉ trong vài thao tác. Giải pháp này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo tính minh bạch, an toàn và bảo mật thông tin nhờ hệ thống công nghệ đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại, tạo ra sự tiện lợi và an tâm cho người dân. - Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo muốn cùng Keppel làm cáp quang dưới biển Tập đoàn Sovico muốn làm tuyến cáp quang dưới biển để đáp ứng nhu cầu bùng nổ về các dịch vụ AI và trung tâm dữ liệu. Theo Reuters, tập đoàn Keppel của Singapore và Sovico Group của Việt Nam đang có những cuộc thảo luận về kế hoạch xây dựng tuyến cáp quang dưới biển mới, nhằm thúc đẩy ngành trung tâm dữ liệu của khu vực. Các quốc gia Đông Nam Á - ngã ba chính của các tuyến cáp kết nối châu Á với châu Âu - đều đang tìm cách mở rộng mạng lưới để đáp ứng nhu cầu bùng nổ về các dịch vụ AI và trung tâm dữ liệu. Riêng Việt Nam có kế hoạch lắp đặt 10 tuyến cáp ngầm mới vào năm 2030. Nguồn tin của Reuters cho hay một tuyến cáp sẽ được lắp đặt để kết nối trực tiếp Việt Nam với Singapore. Tổng vốn đầu tư có thể rơi vào khoảng 150 triệu USD. Sovico Group muốn triển khai phương án này, nhưng doanh nghiệp vẫn đang đàm phán với Keppel và chưa đạt được thỏa thuận nào. Cũng theo nguồn tin, phía Keppel đang đề xuất một phương án tham vọng hơn. Đó là một tuyến cáp ngầm chạy từ Singapore đến Nhật Bản, kết nối với các quốc gia dọc tuyến cáp, trong đó có Việt Nam với nhánh cáp do Sovico phát triển. Hồi tháng 11, Keppel đã đồng ý mua lại một trung tâm dữ liệu ở Nhật Bản. - Apple lắp ráp sản phẩm quan trọng ở Ấn Độ Việc AirPods được lắp ráp ở Ấn Độ là động thái mới nhất cho thấy Apple muốn giảm sự phụ thuộc vào các nhà máy ở Trung Quốc và đa dạng hóa hệ sinh thái sản xuất. Theo Bloomberg, Apple sẽ bắt đầu sản xuất tai nghe không dây AirPods tại Ấn Độ vào đầu năm 2025, đánh dấu cột mốc mới trong nỗ lực không ngừng của nhà sản xuất iPhone, nhằm đa dạng hóa nguồn cung bên ngoài Trung Quốc. Theo những người trong cuộc, một đối tác của nhà cung cấp Foxconn sẽ bắt đầu lắp ráp AirPods tại nhà máy mới gần Hyderabad (Ấn Độ) trong quý I/2025. Hiện tại, cơ sở này đang thử nghiệm quy trình sản xuất và sẽ mở rộng quy mô khi đạt kết quả khả quan. Thiết bị tai nghe trở thành dòng sản phẩm lớn thứ hai của Apple được lắp ráp tại Ấn Độ, sau iPhone. Gã khổng lồ công nghệ đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới sản xuất của mình tại quốc gia Nam Á nhờ vào các khoản trợ cấp của chính quyền địa phương và lực lượng lao động giá rẻ. Ngoài ra, Ấn Độ là một phần quan trọng trong nỗ lực của Táo khuyết nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc giữa thời điểm căng thẳng thương mại. Việc ông Donald Trump tái đắc cử có thể đẩy nhanh hơn nữa sự dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc của các công ty lớn như Apple. - BBC khiếu nại tính năng AI của Apple lan truyền những tiêu đề gây hiểu lầm Thông báo từ tính năng Apple Intelligence đã đưa ra thông tin sai lệch rằng BBC tuyên bố tay súng Luigi Mangione đã tự bắn mình sau một vụ giết người, trong khi thực tế không phải vậy. Ngày 13/12, hãng tin BBC của Anh cho biết đã khiếu nại lên "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ Apple về tin tức giả mạo do tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới của iPhone hiển thị các tiêu đề gây hiểu lầm được cho là tin của BBC. Theo BBC, một thông báo từ tính năng mới do AI hỗ trợ của Apple cho biết Luigi Mangione, người đàn ông bị bắt sau vụ sát hại giám đốc điều hành công ty bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Brian Thompson ở New York, đã tự bắn mình. Tin tức được lan truyền vào đầu tuần này trên iPhone. Thông báo này là một phần của Apple Intelligence, tính năng mới sử dụng AI để tóm tắt tin tức cho người dùng. BBC đã liên hệ với Apple để nêu vấn đề và yêu cầu họ khắc phục. - YouTube lại tăng giá dịch vụ, thêm 10 USD/tháng Google đang bắt đầu lên kế hoạch cho một đợt tăng giá mới cho một phần trong dịch vụ YouTube của hãng. Theo đó, người dùng YouTube TV tiếp tục đối diện với một đợt tăng giá dịch vụ mới, dự kiến có hiệu lực kể từ ngay sau kỳ nghỉ lễ sắp tới. Với những người dùng mới, đợt tăng giá này được áp dụng ngay lập tức. Đáng chú ý, đây sẽ là lần tăng giá thứ hai trong vòng chưa đầy hai năm của YouTube TV, sau khi mức phí hàng tháng đã tăng từ 64,99 USD (1,65 triệu đồng) lên 72,99 USD (1,86 triệu đồng) vào tháng 3/2023. Theo thông báo từ Google, bắt đầu từ ngày 12/12/2024, gói cơ bản của YouTube TV sẽ tăng lên 82,99 USD (2,11 triệu đồng) cho người dùng mới, và từ ngày 13/1/2025 cho người dùng dịch vụ hiện tại. Mức tăng này tương đương 10 USD (254.000 đồng) mỗi tháng, hay 13,7%. Nguyên nhân được đưa ra cho đợt tăng giá này là do chi phí nội dung ngày càng cao. YouTube TV cung cấp hơn 100 kênh, tương đương với các gói truyền hình cáp hoặc vệ tinh tiêu chuẩn, cùng với dịch vụ DVR dựa trên đám mây với dung lượng lưu trữ không giới hạn. Người dùng có thể tạo tối đa 6 tài khoản trong mỗi hộ gia đình và phát trực tuyến 3 chương trình cùng lúc mà không phải lo lắng về phí hủy, hợp đồng hay phần cứng DVR vật lý. Ngoài ra, YouTube TV cũng cung cấp các kênh bổ sung và tính năng khác với mức phí thêm, chẳng hạn như xem nội dung ở độ phân giải 4K với giá 9,99 USD/tháng (254.000 đồng). Quyết định tăng giá này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú ý hơn đến việc chi tiêu cho các dịch vụ đăng ký. Việc dịch vụ YouTube TV với mức giá 82,99 USD/tháng có phù hợp với ngân sách của người dùng hay không là tùy thuộc vào từng cá nhân. Tuy nhiên, người dùng cũng có thể xem xét các lựa chọn thay thế khác. Các nhà cung cấp truyền hình cáp và vệ tinh truyền thống vẫn hoạt động và thường có các mức giá khuyến mại, đặc biệt khi kết hợp với dịch vụ Internet hoặc điện thoại di động. Được biết, kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017, YouTube TV đã tăng giá gấp đôi, điều này cho thấy sự thay đổi trong chiến lược giá của dịch vụ này.