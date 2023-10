Điểm tin công nghệ 15/10: Gần 90% giới trẻ Mỹ sử dụng iPhone

Được trang bị hệ điều hành Wear OS by Google, Xiaomi Watch 2 Pro cho phép người dùng điều chỉnh trải nghiệm đồng hồ thông minh theo sở thích riêng và nhu cầu vận động của người dùng.

Nội dung bức thư nêu rõ lượng thông tin sai lệch và nội dung bất hợp pháp phát tán tại EU qua một số nền tảng đã tăng vọt kể từ khi xung đột giữa Israel - Hamas bùng phát ngày 7-10 vừa qua.

- Cảnh giác: Không nhấp chuột vào 4 từ này khi truy cập web lạ để tránh mã độc

Khi truy cập các trang web lạ, người dùng phải chú ý, không bấm vào 4 từ Ok, Agree (đồng ý), No (không) hoặc Yes (có) để tránh nguy cơ bị mã độc tấn công.

Các chuyên gia an ninh mạng tại Công ty McAfee (Mỹ) vừa đưa ra cảnh báo người dùng không nên tương tác trên cửa sổ bật lên (pop-up).

Công ty cho biết thông báo dạng pop-up rất phổ biến khi truy cập web, đặc với với những trang không đáng tin cậy như website tải phần mềm bẻ khóa hoặc nội dung lậu.

"Pop-up thường chứa quảng cáo hoặc thông báo nhưng cũng có thể đính kèm liên kết tải xuống mã độc" – chuyên gia của McAfee cho biết và nhấn mạnh – "Đừng bao giờ nhấp vào khung pop-up hoặc thông báo bất kỳ chứa 4 từ: OK, Agree, No hoặc Yes trên các trang web lạ. Thao tác này có thể âm thầm kích hoạt tiến trình tải xuống phần mềm gián điệp".

Theo chuyên gia của McAfee, khi gặp phải tình huống này, người dùng nên đóng cửa sổ bật lên (pop-up) bằng cách nhấn dấu X ở góc hoặc tắt hoàn toàn trình duyệt.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu việc tắt trình duyệt không đơn thuần là bấm vào dấu X. Thay vào đó, người dùng nên tắt hoàn toàn bằng cách kích hoạt trình quản lý tác vụ Task Manager > Kết thúc tác vụ để đóng các tab trên Windows. Còn trên máy Macbook hãy click chuột phải vào icon trên thanh menu bar và chọn "Bắt buộc thoát".