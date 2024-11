Điểm tin Công nghệ 14/11: Phone vừa update 1 tính năng bí mật

Apple phát hành iOS 18.2 public beta 2; Meta cung cấp ít quảng cáo hơn ở Châu Âu để "xoa dịu" cơ quan quản lý - Meta cung cấp ít quảng cáo hơn ở Châu Âu để "xoa dịu" cơ quan quản lý Đây là động thái của Meta nhằm đáp ứng yêu cầu từ các cơ quan quản lý EU và giải quyết các lo ngại về quyền riêng tư của người dùng. Meta Platforms, tập đoàn công nghệ sở hữu Facebook và Instagram, vừa thông báo kế hoạch cung cấp tùy chọn cho người dùng ở châu Âu về việc nhận quảng cáo "ít cá nhân hóa hơn." Đây là động thái nhằm đáp ứng yêu cầu từ các cơ quan quản lý EU và giải quyết các lo ngại về quyền riêng tư của người dùng. Theo đó, trong vài tuần tới, người dùng tại EU sẽ có thể chọn xem quảng cáo dựa trên nội dung mà họ nhìn thấy khi sử dụng nền tảng thay vì dựa trên hồ sơ chi tiết về hoạt động và sở thích của người dùng. Loại quảng cáo mới này cũng sẽ dựa trên các yếu tố như độ tuổi, giới tính và vị trí địa lý của người dùng. Quyết định này là một phần trong nỗ lực của Meta nhằm tuân thủ các quy định của châu Âu về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, đặc biệt trong bối cảnh Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của EU vừa có hiệu lực trong năm nay. - Apple phát hành iOS 18.2 public beta 2 Apple vừa phát hành iOS 18.2 public beta gồm tất cả các khả năng mới của Apple Intelligence trong iOS 18.2 cùng với một số thay đổi và cải tiến hiệu suất. Sau 1 ngày phát hành bản beta thứ 3 cho các nhà phát triển, Apple đã tung ra bản public beta 2 của iOS 18.2. Để sử dụng bản beta, người dùng có thể đăng ký tại beta.apple.com sau đó tải xuống và cài đặt cập nhật phần mềm mới trên iPhone của mình. iOS 18.2 public beta 2 chứa các bản sửa lỗi và cải thiện hiệu suất giúp mang tới trải nghiệm mượt mà cho người dùng. Bên cạnh đó, bản cập nhật cũng mang tới một số thay đổi về tính năng như: Video trong ứng dụng Photo hiện có thể phát toàn màn hình mà không cần chạm vào màn hình trước để phóng to và thu nhỏ. Camera Control hiện có thể mở ứng dụng Camera ngay cả khi màn hình iPhone 16 đang tắt. Các biểu tượng mới được thêm vào cho CarPlay thế hệ tiếp theo. Biểu tượng AirPlay được thiết kế lại. Biểu tượng ChatGPT trong Writing Tools mất đi ánh sáng AI. Apple trước đó đã xác nhận chính thức phát hành iOS 18.2 vào tháng 12 tới nên việc iOS 18.2 public beta 2 không mang tới nhiều tính năng mới là điều dễ hiểu. Người dùng chỉ cần chờ một khoảng thời gian ngắn để có thể có những trải nghiệm tốt nhất. - Việt Nam sẽ có 7 tuyến cáp quang biển vào 2025 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Quý I năm 2025, Việt Nam sẽ có thêm 2 tuyến cáp quang biển đi vào vận hành, đồng thời trong năm 2025, các doanh nghiệp tiếp tục phát triển thêm các tuyến ALC, đảm bảo cơ bản đáp ứng nhu cầu truyền dẫn viễn thông Việt Nam đi quốc tế. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, hiện nay Việt Nam có 5 tuyến cáp quang biển và có 2 tuyến cáp quang quốc tế trên đất liền. Năm 2022, có lúc cả 5 tuyến cáp quang biển bị ảnh hưởng, chỉ còn lại 40% dung lượng, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Internet khá đáng kể. Nguyên nhân của tình trạng này, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, là do cả 5 tuyến cáp quang biển của nước ta đều đi một hướng qua Biển Đông. Đối với Việt Nam, 5 tuyến như vậy là ít, Thái Lan hiện có 8 tuyến, Philippines có 17 tuyến. Quý 1 năm 2025, chúng ta sẽ có thêm 2 tuyến nữa được đưa vào vận hành khai thác, tức là tổng 7 tuyến. Bộ trưởng cho biết thêm, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành chiến lược về cáp quang biển đến năm 2030, sẽ tăng lên thành 15 tuyến cáp quang biển và dung lượng tăng 10 lần, đa dạng hóa hóa hướng tuyến đi xuống phía Nam và đi vào Singapore và Malaysia, có tuyến nối với Nhật và Mỹ. Bên cạnh đó, đa dạng hóa các nhà cung cấp, các nhà lắp đặt để sửa chữa đồng thời đầu tư cho 2 tuyến cáp quang trên đất liền, đảm bảo ít nhất được 20% dung lượng. - iPhone vừa update 1 tính năng bí mật Nhiều người dùng iPhone thậm chí còn không hề biết đến sự có mặt của tính năng này. Theo WCCFTech, những ngày gần đây, nhiều người dùng iPhone chạy iOS 18.1 đã báo cáo hiện tượng thiết bị tự khởi động lại mà không rõ nguyên nhân. Ban đầu, nhiều người cho rằng đây là lỗi phần mềm. Tuy nhiên, các chuyên gia bảo mật đã phát hiện đây là một tính năng mới được Apple thêm vào, có tên gọi là 'Inactivity reboot', theo The Verge. Tiến sĩ – Kỹ sư Jiska Classen từ Viện Hasso Plattner đã xác nhận sự tồn tại của tính năng “khởi động lại khi không hoạt động” trong iOS 18.1 thông qua phân tích mã nguồn hệ điều hành. Tính năng này hoạt động theo nguyên tắc: nếu iPhone không được mở khóa trong một khoảng thời gian nhất định, thiết bị sẽ tự động khởi động lại, nhằm tăng cường bảo mật dữ liệu người dùng, đặc biệt trong trường hợp iPhone bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, tính năng mới hoạt động dựa trên hai trạng thái của iPhone là AFU (đã mở khóa ít nhất một lần) và BFU (chưa mở khóa). Sau 4 ngày ở trạng thái AFU (đã mở khóa ít nhất một lần), iPhone sẽ tự khởi động lại và trở về trạng thái BFU, khiến việc truy cập dữ liệu trở nên khó khăn hơn. Tính năng này được cho là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. - Mô hình AI mới của OpenAI khó tạo đột phá OpenAI được cho là chỉ thực hiện những cải tiến nhỏ cho mô hình AI sắp ra mắt có tên là Orion, thay vì tạo bước tiến đột phá như mô hình GPT-3 và GPT-4. Orion dự kiến ra mắt tháng 12 năm nay và các nguồn tin nội bộ đã dùng thử mô hình này chia sẻ với The Information rằng, nó không thực sự đột phá và chỉ cải thiện vừa phải so với GPT-4. Theo The Information, mô hình Orion sẽ không được nâng cấp nhiều về các tác vụ mã hóa - vốn là điểm yếu trên các mô hình GPT của OpenAI. Mặc dù quá trình đào tạo chưa hoàn tất và OpenAI vẫn đang bổ sung tính năng để tăng hiệu suất, nhưng những chuyên gia đã trải nghiệm mô hình này đều đánh giá rằng, Orion sẽ không tạo ra sự phấn khích như những gì mà GPT-4 và GTP-3 tạo đột phá. Hiện OpenAI chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.