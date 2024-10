Điểm tin Công nghệ 14/10: iPhone SE 4 sẽ hấp dẫn hơn iPhone 16?; Thay đổi lớn của YouTube Shorts - Microsoft ngừng hỗ trợ hai phiên bản Windows 11 21H2 và 22H2 Microsoft vừa chính thức thông báo việc ngừng hỗ trợ cho hai phiên bản Windows 11 21H2 và 22H2, người dùng cần nâng cấp lên bản mới nhất. Động thái “khai tử” hai phiên bản Windows 11 cũ này của Microsoft nhằm dành thị phần cho bản 24H2 mới ra mắt. Theo đó, việc ngừng hỗ trợ sẽ ảnh hưởng đến người dùng Windows 11 22H2 bản Home và Pro, cũng như Windows 11 21H2 bản Enterprise, Education và IoT Enterprise. Microsoft sẽ không còn cung cấp những bản cập nhật bảo mật hoặc bản vá cho những phiên bản đã ngừng hỗ trợ. Điều này có thể khiến cho máy tính của người dùng trở thành mục tiêu dễ dàng cho các mối đe dọa bảo mật và gặp sự cố về hiệu suất. Microsoft khuyến cáo người dùng nên nâng cấp lên phiên bản Windows 11 mới nhất để đảm bảo an toàn cũng như hiệu quả hoạt động của hệ thống. Đối với người dùng doanh nghiệp, Windows 11 22H2 vẫn sẽ được hỗ trợ thêm 1 năm, giúp doanh nghiệp có thời gian để chuẩn bị cho việc nâng cấp lên phiên bản mới hơn. Trong khi đó, người dùng cá nhân sẽ được tự động cập nhật lên phiên bản Windows 11 mới nhất thông qua Windows Update, vì vậy không cần phải lo lắng về việc bỏ lỡ các bản cập nhật quan trọng. - iPhone SE 4 sẽ hấp dẫn hơn iPhone 16? Theo các nhà phân tích, phiên bản iPhone SE 4 sẽ là một lựa chọn tốt cho nhiều fan hâm mộ Apple. iPhone SE 4 đang định hình để trở thành một sản phẩm thay đổi cuộc chơi theo cách không ai ngờ tới, đặc biệt là khi so sánh với các mẫu iPhone 16 và iPhone 16 Pro đắt hơn nhiều. Trong khi các sản phẩm chủ lực của Apple chiếm hết tâm điểm của sự chú ý với các tính năng "Pro" thì những thông tin rò rỉ mới cho thấy iPhone SE 4 có thể là một "đối thủ" đáng gờm hơn mong đợi. Đó là nhờ một số nâng cấp mạnh mẽ đáng ngạc nhiên. Từ modem 5G hoàn toàn mới và các nâng cấp camera cho đến chip A18 của iPhone 16, iPhone SE 4 thực sự như một "Phiên bản đặc biệt". Nếu tin đồn gần đây nhất từ ​​9to5Mac là sự thật, một trong những điều thú vị nhất về iPhone SE 4 là chúng có thể trở thành iPhone đầu tiên sở hữu modem 5G đầu tiên do Apple tự sản xuất. Ngoài việc giúp Apple tiết kiệm tiền, modem 5G của riêng công ty có thể là một bước tiến lớn về hiệu suất và hiệu quả. Tin đồn cho biết, modem 5G của công ty có trụ sở tại Cupertino sẽ giúp cho việc tích hợp phần cứng và phần mềm trên iPhone SE tốt hơn, giúp cải thiện thời lượng pin và về mặt lý thuyết, giúp kết nối mạnh mẽ và ổn định hơn. Điều hấp dẫn nhất là nếu thử nghiệm modem 5G của Apple diễn ra theo đúng kế hoạch, thời lượng pin và chất lượng tín hiệu được cải thiện có thể giúp iPhone SE rẻ hơn nổi bật so với iPhone 16 và iPhone 16 Pro, vốn đang sử dụng modem Qualcomm và có giá gấp đôi. Hiệu suất camera luôn là yếu tố quan trọng đối với mọi người khi mua điện thoại mới và đây là điểm yếu của iPhone SE. iPhone SE 4 sẽ có camera chính 48MP. Khả năng cao là Apple sẽ ​sử dụng cùng cảm biến camera chính 48MP giống như cảm biến trong iPhone 15, cung cấp khả năng chụp ảnh và quay video tuyệt vời. Thêm vào đó, với khả năng zoom 2x nhờ cắt ảnh, iPhone SE 4 sẽ giống như có "hai camera/ống kính". Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, iPhone SE 4 chắc chắn sẽ đi kèm chip A18 - cùng bộ xử lý của iPhone 16 Plus đắt đỏ. Điều này cũng có nghĩa là iPhone SE 4 sẽ có RAM 8GB để tương thích với các tính năng của Apple Intelligence. Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, chip A18 có khả năng gần như ngang bằng với A18 Pro trong dòng iPhone 16 Pro. Điều này có nghĩa là iPhone SE 4 giá phải chăng có thể cạnh tranh trực tiếp với iPhone 16 Pro Max đắt hơn nhiều. Dòng iPhone 16 được phát hành với khả năng AI rất hạn chế vì Apple chưa sẵn sàng triển khai toàn bộ tầm nhìn AI của mình. May mắn cho những ai có ngân sách eo hẹp, khi iPhone SE 4 ra mắt (vào mùa xuân năm 2025), Apple Intelligence đã được hoàn thiện. Trên thực tế, Apple Intelligence trên iPhone SE sẽ cung cấp cho người dùng các tính năng chỉnh sửa ảnh AI, các cách nhắn tin và iMessage thông minh, tích hợp liền mạch AI trên các ứng dụng của Apple và toàn bộ iOS. Nói cách khác, iPhone SE 4 sẽ cung cấp một số tính năng phần cứng và phần mềm quan trọng nhất từ ​​các mẫu iPhone Pro của Apple nhưng với giá bán hợp lý hơn nhiều. Mặc dù không có màn hình ProMotion 120Hz hay khu vực Dynamic Island nhưng với modem 5G mới, camera 48MP, chip A18 và Apple Intelligence, iFan hoàn toàn có thể bỏ qua iPhone 16 hoặc iPhone 16 Pro để mua iPhone SE 4 mới. - Một số thông tin về Redmi K80 Pro Xiaomi hiện đang phát triển dòng Redmi K80, dự kiến ​​sẽ chính thức ra mắt sau dòng Xiaomi 15. Mới đây, leaker Digital Chat Station vừa tiết lộ một vài thông số kỹ thuật chính của Redmi K80 Pro. Theo đó, model kế nhiệm của Redmi K70 Pro sẽ được cung cấp sức mạnh từ chipset Snapdragon 8 Elite. Máy sẽ được trang bị pin silicon 6,000 mAh với mật độ năng lượng cao, đảm bảo kiểu dáng mỏng mặc dù dung lượng pin tăng đáng kể so với thế hệ trước. Theo một rò rỉ trước đó, Redmi K80 Pro có màn hình OLED phẳng, độ phân giải 2K và tốc độ làm mới 120Hz. Nguồn tin cũng tiết lộ K80 Pro sẽ được trang bị camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 3x- đây là bản nâng cấp so với zoom 2x của model tiền nhiệm và hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sã không dây. Thiết bị cũng sử dụng cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình. Trước đó, năm ngoái Redmi K70 Pro chỉ độc quyền cho thị trường Trung Quốc. Do đó, K80 Pro rất có thể cũng không ra mắt bên ngoài thị trường này. Được biết Redmi K80 series bao gồm nhiều mẫu máy như Redmi K80e và Redmi K80. Báo cáo cũng tiết lộ, dự kiến K80e được trang bị chip Dimensity 8400 sắp ra mắt, trong khi K80 sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 3. Nguồn tin trước đó cho biết, có khả năng K80 và K80e có thể đổi tên thành POCO F7 và F7 Pro tại các thị trường bên ngoài Trung Quốc năm 2025. - Galaxy Z Fold2 dừng cập nhật phần mềm Sau 4 năm ra mắt, Samsung đã chính thức dừng cập nhật phần mềm cho Galaxy Z Fold2. Mới đây, Samsung vừa công bố danh sách các thiết bị Galaxy đủ điều kiện cập nhật bảo mật, trong đó không có sự xuất hiện của Galaxy Z Fold2. Như vậy có nghĩa là Z Fold2 sẽ không nhận được thêm bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào khác trong tương lai. Ngày 1/9/2020, Samsung đã công bố sự có mặt của Galaxy Z Fold2 được trang bị những cải tiến cấp cao, mang tới trải nghiệm màn hình gập mới cho người yêu thích sử dụng công nghệ tối tân. Với màn hình ngoài rộng hơn và màn hình chính siêu lớn, Z Fold2 là sự kết hợp giữa thiết kế hoàn mỹ, chế tác tinh xảo hoàn hảo cùng giao diện trực quan, manh tới những trải nghiệm di động độc đáo, linh hoạt cho cuộc sống hàng ngày. Tại thời điểm đó, thiết bị được cam kết hỗ trợ 3 bản cập nhật Android lớn và 4 năm bản vá bảo mật. Bản cập nhật Android cuối cùng của Z Fold2 là Android 13 (phát hành năm 2022). Còn bản giao diện cuối cùng cho thiết bị này là OneUI 5.1.1 (phát hành tháng 9/2023). Sau đó, máy chỉ nhận được các bản vá bảo mật nhưng giờ những bản cập nhật nhỏ này cũng sẽ dừng lại. Z Fold2 có thể sẽ nhận được thêm một số bản cập nhật cuối cùng tại một số quốc gia, nhưng Samsung dự kiến sẽ chính thức ngừng hỗ trợ dòng máy này trong năm 2024. - Thay đổi lớn của YouTube Shorts YouTube vừa cập nhật giao diện và tính năng mới cho YouTube Shorts, nâng cấp trải nghiệm cho người dùng, khuyến khích các nhà sáng tạo làm nội dung, nhanh chóng bắt kịp xu hướng. Todd Sherman, Giám đốc quản lý sản phẩm video ngắn của YouTube vừa đăng tải một loạt cập nhật mới của sản phẩm này lên trang web chính thức. Bắt đầu từ 15/10, người dùng sẽ có thể đăng tải video với thời lượng lên đến 3 phút. Todd cũng chia sẻ đây là yêu cầu nhận được đồng tình nhất từ người dùng. Ngoài ra, dựa trên nhiều ý kiến phản hồi khác, YouTube Shorts sẽ thay đổi giao diện trên điện thoại, ra mắt những template (mẫu có sẵn), trang xu hướng riêng cho Shorts. Những tính năng này sẽ giúp YouTube Shorts cạnh tranh tốt hơn với TikTok, nền tảng đã thử nghiệm video lên đến 60 phút, giúp người dùng dễ dàng bắt kịp xu hướng.