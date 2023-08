Điểm tin công nghệ 13/8: Bộ trưởng Nga cấm nhân viên sử dụng iPhone trong công việc

Dòng sản phẩm Reno10 Series hiện đang được mở bán trên toàn quốc, bao gồm Reno10 5G (8GB + 256GB) có mặt tại tất cả các hệ thống bán lẻ, Reno10 5G (8GB + 128GB) và Reno10 Pro 5G mở bán đặc biệt tại hệ thống Thế Giới Di Động, với mức giá chính thức chỉ từ 9.990.000 VNĐ.

- Định danh tài khoản Facebook, TikTok nhằm hạn chế lừa đảo

Theo đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, việc xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại di động sẽ tiện dụng hơn cho người dùng.

Báo cáo từ Cục An toàn thông tin cho biết trong 6 tháng đầu năm, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam đã tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng tăng 37,82% so với giai đoạn 6 tháng cuối năm 2022.

Hiện nay có 3 nhóm lừa đảo chính, bao gồm giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác. Tổng cộng, 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam.

Các vụ lừa đảo trực tuyến diễn ra ngày càng phức tạp trên môi trường số. Trong đó, các trang mạng xã hội được xem là nơi mà nhiều đối tượng tìm kiếm nạn nhân và thực hiện hành vi lừa đảo.

Việc Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra yêu cầu xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại là do các lý do sau: Một là tình trạng tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang gia tăng. Quy định này được đề xuất từ nhu cầu về quản lý nhà nước cũng như nhu cầu của người dân muốn quản lý chặt chẽ hơn các tài khoản mạng xã hội để hạn chế lừa đảo trực tuyến.

Hai là mạng xã hội rất rộng, việc xác thực bằng số điện thoại cá nhân sẽ góp phần để người dùng nâng cao trách nhiệm và ý thức khi cung cấp thông tin lên mạng xã hội.