Điểm tin Công nghệ 13/11: iPhone SE 4 rẻ nhất của Apple lộ diện mô-đun camera 48MP đầy hứa hẹn

iPhone 17 có thể không được như mong đợi; Samsung Galaxy S25 Slim sẽ ra mắt vào cuối năm 2025? - iPhone 17 có thể không được như mong đợi Theo một số tin đồn từ Hàn Quốc, dòng iPhone 17 Air ra mắt vào năm 2025 có thể không sở hữu thiết kế mỏng dính như nhiều người dùng kỳ vọng. Trích dẫn nguồn tin công nghệ tổng hợp từ tài khoản yeux1122 trên nền tảng Naver, Apple đang gặp khó khăn trong việc tối ưu thiết kế cho ‌iPhone 17‌, đặc biệt là phần độ dày của máy. Trong đó, dộ dày của thiết bị phần lớn phụ thuộc vào viên pin. Để sản phẩm có độ mỏng tối đa, các nhà sản xuất thường sử dụng một viên pin có chất nền mỏng để tối ưu độ mỏng cho linh kiện. Tuy nhiên, Táo khuyết dường như phải đối mặt với những thỏa hiệp về mặt kỹ thuật. Một trong những vấn đề chính là chi phí của công nghệ pin mới và Apple đang lên kế hoạch giữ nguyên linh kiện như ở thời điểm hiện tại. Do đó, pin của ‌iPhone 17‌ Air sẽ không thể mỏng như Apple dự định ban đầu. Theo nguồn tin rò rỉ, pin của ‌iPhone 17‌ Air sẽ có độ dày vào khoảng 6 mm, dẫn đến việc thiết bị khó đạt được kỷ lục mới về độ mỏng. Chiếc iPhone mỏng nhất từ ​​trước đến nay của Táo khuyết là ‌iPhone‌ 6 với độ dày 6,9 mm. - Samsung mở rộng nhà máy đóng gói chip HBM Tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc, Samsung Electronics vừa thông báo mở rộng các cơ sở đóng gói chất bán dẫn tại tỉnh Chungcheong Nam để tăng cường sản xuất chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) và chuyển giao 128 bằng sáng chế cho các công ty nhỏ. Theo một bản ghi nhớ hợp tác với chính quyền tỉnh Chungcheong Nam hôm nay (12/11), Samsung Electronics sẽ chuyển đổi một nhà máy màn hình tinh thể lỏng (LCD) chưa được sử dụng của Samsung Display tại Cheonan, cách Seoul khoảng 85 km về phía Nam, thành nhà máy sản xuất chất bán dẫn. Các cơ sở mới, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027, sẽ có các dây chuyền đóng gói tiên tiến cho chip HBM, đang có nhu cầu cao do vai trò thiết yếu của chúng trong điện toán trí tuệ nhân tạo (AI). Đóng gói là một giai đoạn quan trọng trong quá trình sản xuất chất bán dẫn, bảo vệ chip khỏi hư hỏng cơ học và hóa học. Samsung Electronics hy vọng các cơ sở nâng cấp tại Cheonan sẽ giúp doanh nghiệp này khôi phục lợi thế cạnh tranh trên thị trường chất bán dẫn toàn cầu. Gần đây, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới có xu hướng tụt hậu so với đối thủ trong nước là SK hynix trong phân khúc chip băng thông cao. Kế hoạch cung cấp sản phẩm HBM3E thế hệ thứ 5 mới nhất của Samsung Electronics cho Nvidia đã bị trì hoãn do người khổng lồ công nghệ của Mỹ lo ngại về chất lượng. - iPhone SE 4 rẻ nhất của Apple lộ diện mô-đun camera 48MP đầy hứa hẹn Những rò rỉ mới nhất từ chuỗi cung ứng của Apple đã hé lộ về linh kiện camera của chiếc iPhone SE 4 - mẫu iPhone có thể là rẻ nhất của Apple sắp ra mắt trong vòng 3 tháng tới. Theo đó, LG Innotek được cho sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt mô-đun máy ảnh iPhone SE 4 vào tháng 12. LG Innotek hiện đang tiến hành thử nghiệm quy mô lớn trước khi sản xuất. Được biết, LG Innotek thường sản xuất hàng loạt mô-đun máy ảnh ba tháng trước khi phát hành điện thoại mới. Dựa vào thời điểm này, iPhone SE 4 sẽ chính thức trình làng vào tháng 3 năm sau. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm Apple cập nhật dòng sản phẩm dòng SE của mình. Không giống như các model hàng đầu của hãng, iPhone SE 4 chỉ được trang bị một camera 48 megapixel và dự kiến ​​sẽ hỗ trợ tính năng ổn định hình ảnh quang học OIS. Sẽ không có camera siêu rộng và camera zoom quang học. Tuy nhiên cảm biến 48MP của iPhone SE 4 có thể sẽ làm được tính năng zoom 2x dựa trên việc crop khung hình từ kích thước ảnh lớn. Dù sao, đây cũng sẽ là một điểm khá hấp dẫn bởi xét cho cùng, camera chính vẫn là thứ được người dùng sử dụng nhiều nhất. - iPhone 15 tiếp tục dẫn đầu doanh số smartphone toàn cầu Theo báo cáo mới nhất từ hãng nghiên cứu Counterpoint Research, iPhone 15 của Apple tiếp tục trở thành mẫu smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong quý 3/2024. Đáng chú ý, không chỉ có iPhone 15 mà bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max cũng nằm trong danh sách những sản phẩm bán chạy nhất. Tổng cộng, 10 mẫu smartphone hàng đầu chiếm tới 19% tổng doanh số toàn cầu trong quý này. Trong đó, Apple chiếm giữ 4 trong số 10 vị trí hàng đầu, còn Samsung có tới 5 vị trí và Xiaomi chỉ có 1 cái tên góp mặt. Bảng xếp hạng này không có sự thay đổi nhiều kể từ năm ngoái, cho thấy sở thích của người tiêu dùng khá ổn định. Đặc biệt, lần đầu tiên trong quý 3/2024, một nửa doanh số iPhone đến từ những mẫu Pro, điều này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ của người tiêu dùng sang những sản phẩm cao cấp. Counterpoint Research cũng chỉ ra rằng sự ưa chuộng đối với smartphone cao cấp đang làm giảm thị phần của những mẫu máy thông thường. - Samsung Galaxy S25 Slim sẽ ra mắt vào cuối năm 2025? Theo thông tin mới nhất, Samsung được cho là sẽ ra mắt thêm biến thể Galaxy S25 Slim mới vào cuối năm 2025, sau khi các phiên bản Galaxy S25, S25 Plus và S25 Ultra được trình làng. Báo cáo mới từ Hàn Quốc vừa tiết lộ thời điểm Samsung sẽ ra mắt mẫu smartphone Galaxy S25 Slim. Cụ thể, biến thể “Slim” sẽ không ra mắt cùng những thành viên khác của dòng Galaxy S25 vào tháng 1 năm sau. Thay vào đó, mẫu smartphone này sẽ trình làng muộn hơn, vào nửa cuối năm 2025, có thể là cùng loạt Galaxy Z thế hệ tiếp theo. Một số nguồn tin rò rỉ trước đó cho biết, Galaxy S25 Slim dự kiến sẽ có màn hình phẳng 6.7 inch và thân máy mỏng hơn so với những sản phẩm còn lại. Ngoài ra, còn có camera chính 200MP với cảm biến ISOCELL HP2. Chúng ta cũng có thể mong đợi mẫu smartphone này dùng chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, đi kèm RAM 16GB cho hiệu năng mạnh mẽ. Cũng có thông tin rò rỉ tuyên bố Samsung Galaxy S25 Slim sẽ ra mắt vào khoảng tháng 4/2025. Sau đó, Samsung sẽ ra mắt Galaxy Z Flip SE cùng hai thiết bị Galaxy Z Fold7 vào mùa hè, nhưng ngày phát hành vẫn chưa được xác nhận. Galaxy S25 Slim sẽ cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Air, dự kiến là mẫu iPhone mỏng nhất trong dòng sản phẩm của Apple và đang nhận được nhiều sự quan tâm của những người yêu công nghệ. Điều này buộc Samsung phải đưa ra những sản phẩm mới nhằm giữ thị phần. Dẫu vậy, mọi thông tin ở trên chỉ là dự đoán mà thôi và chưa được Samsung xác nhận. Do đó, người dùng cần phải chờ thêm một thời gian nữa để có thêm những thông tin xác thực hơn về dòng sản phẩm mới của hãng công nghệ Hàn Quốc.