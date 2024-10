Điểm tin Công nghệ 13/10: Apple đối mặt với cáo buộc hạn chế nhân viên dùng ứng dụng nhắn tin hoặc mạng xã hội

Indonesia yêu cầu Apple, Google chặn Temu; Google miễn phí trình tạo ảnh AI "xịn" cho mọi người dùng - Apple đối mặt với cáo buộc hạn chế nhân viên dùng ứng dụng nhắn tin hoặc mạng xã hội Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia Hoa Kỳ vừa cáo buộc Apple can thiệp vào quyền của nhân viên trong sử dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin tại nơi làm việc. Khiếu nại của Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia Hoa Kỳ (NLRB), được đưa ra vào hôm qua (11/10), cáo buộc nhà sản xuất iPhone duy trì các quy tắc làm việc bất hợp pháp. Cụ thể là hạn chế nhân viên sử dụng tin nhắn Slack, sa thải bất hợp pháp một nhân viên đã ủng hộ thay đổi nơi làm việc trên Slack, yêu cầu một nhân viên khác xóa một bài đăng trên mạng xã hội và tạo ra cảm giác nhân viên đang bị giám sát thông qua mạng xã hội. Đây là lần thứ hai NLRB đưa ra khiếu nại với Apple trong tháng 10. Tuần trước, cơ quan này cáo buộc công ty yêu cầu nhân viên trên toàn quốc ký thỏa thuận bảo mật, không tiết lộ và không cạnh tranh bất hợp pháp và áp đặt các chính sách về hành vi sai trái cũng như mạng xã hội quá rộng. Trong một tuyên bố do phát ngôn viên đưa ra vào hôm qua, Apple cam kết duy trì "một môi trường làm việc tích cực" và "coi trọng các khiếu nại của nhân viên". "Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với những cáo buộc này và sẽ tiếp tục chia sẻ sự thật tại phiên tòa", thông báo của Apple cho biết. - Indonesia yêu cầu Apple, Google chặn Temu Động thái mạnh mẽ của chính phủ Indonesia nhằm bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước trước sự cạnh tranh không lành mạnh từ hàng hóa giá rẻ của Temu tràn vào thị trường. Ngày 11/10, Indonesia đã yêu cầu Alphabet (công ty quản lý Google) và Apple chặn ứng dụng thương mại điện tử Temu của Trung Quốc trên các cửa hàng ứng dụng tại nước này, theo Reuters. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông của Indonesia, Budi Arie Setiadi, cho biết động thái này nhằm bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước, trước "làn sóng" sản phẩm giá siêu rẻ của Temu thuộc PDD Holdings. Song thực tế, đến hiện tại, Indonesia vẫn chưa ghi nhận bất kỳ giao dịch nào của người dân trên nền tảng này. Nhận định về mô hình kinh doanh của Temu, Bộ trưởng Budi cho rằng việc nền tảng này cho phép người tiêu dùng kết nối trực tiếp với các nhà máy ở Trung Quốc để giảm mạnh giá thành là một dạng "cạnh tranh không lành mạnh". - Apple chính thức chặn người dùng hạ cấp về iOS 18.0 Sau khi phát hành iOS 18.0.1 một tuần, Apple đã khóa sign bản cập nhật iOS 18.0. Apple lần đầu tiên phát hành iOS 18 vào ngày 16 tháng 9. Bản cập nhật này giới thiệu nhiều tính năng mới cho iPhone, như công cụ tùy chỉnh, thiết kế lại ứng dụng Photos và nâng cấp lớn cho Messages, Notes,... Bản cập nhật iOS 18 được phát hành lúc 0h ngày 17/9 (theo giờ Việt Nam), tương thích với iPhone SE 2, iPhone SE 3 và iPhone XR trở lên. Bốn mẫu thuộc iPhone 16 series sẽ được cài sẵn phần mềm khi đến tay khách hàng. Bản cập nhật này giới thiệu nhiều tính năng mới cho iPhone như: công cụ tùy chỉnh, thiết kế lại ứng dụng Photos và nâng cấp lớn cho Messages, Notes,.... Và sau đó Apple đã bất ngờ phát hành iOS 18.0.1. Theo ghi chú từ Apple thì bản cập nhật iOS 18.0.1 giải quyết các vấn đề liên quan đến màn hình cảm ứng, camera và ứng dụng Messages. Sau đó 1 tuần, Apple đã khóa sign iOS 18. Đây là động thái không gây nhiều bất ngờ với người dùng hệ iOS khi Apple vẫn thường xuyên khóa sign các phiên bản iOS cũ để ngăn người dùng hạ cấp. Khi một bản cập nhật bị khóa sign thì nó không thể cài đặt trên iPhone do kiểm tra xác minh phần mềm phía máy chủ. Như vậy, sau khi người dùng cập nhật lên iOS 18.0.1 mới nhất sẽ không thể hạ cấp về các phiên bản iOS trước đó nữa. - Google miễn phí trình tạo ảnh AI "xịn" cho mọi người dùng Trình tạo ảnh AI đỉnh cao Google Imagen 3 đã miễn phí cho mọi người dùng. Google vừa chính thức ra mắt Imagen 3, trình tạo ảnh AI mới nhất và chất lượng cao nhất của hãng, thông qua ứng dụng Gemini. Điều đáng chú ý là Imagen 3 được cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng, kể cả những người không đăng ký gói Gemini trả phí. Imagen 3 được Google giới thiệu là một bước tiến vượt bậc so với các mô hình trước đây, với khả năng tạo ra những hình ảnh chân thực, chi tiết sắc nét, màu sắc rực rỡ và ít khuyết điểm. Trình tạo ảnh này cũng hỗ trợ nhiều phong cách nghệ thuật đa dạng, từ cổ điển đến hiện đại, đáp ứng nhu cầu sáng tạo của người dùng. Để tạo ảnh bằng Imagen 3, người dùng chỉ cần nhập yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên vào ứng dụng Gemini. Mô hình AI sẽ tự động xử lý và tạo ra một hình ảnh duy nhất với độ phân giải 2048 x 2048 pixel. Imagen 3 được kỳ vọng sẽ là một công cụ hữu ích cho các nhà thiết kế, nghệ sĩ và bất kỳ ai yêu thích sáng tạo hình ảnh. Việc Google cung cấp miễn phí Imagen 3 cũng cho thấy nỗ lực của hãng trong việc phổ cập hóa công nghệ AI đến với mọi người dùng. - iPhone của Apple bị vượt mặt về camera Theo DxOMark, một tổ chức thử nghiệm camera của Pháp, mẫu điện thoại Pura 70 Ultra của Huawei và Pixel 9 Pro XL của Google đã vượt iPhone của Apple và Galaxy của Samsung trong bảng xếp hạng hiệu suất camera điện thoại thông minh mới nhất. Pura 70 Ultra của Huawei đạt 163 điểm, khi mang đến hiệu suất camera ấn tượng. DxOMark nhấn mạnh khả năng vượt trội của Pura 70 Ultra trong mọi điều kiện ánh sáng, nhờ khả năng xử lý hình ảnh hỗ trợ AI và khẩu độ thay đổi. Chiếc điện thoại này cũng có khả năng làm mờ hậu cảnh tự nhiên và lấy nét chân dung chính xác. Pixel 9 Pro XL của Google, mẫu điện thoại được ra mắt vào tháng 8/2024, giành vị trí thứ hai với 158 điểm. Công nghệ xử lý ảnh do AI và máy học điều khiển mang lại hiệu suất chụp thiếu sáng mạnh mẽ, trong khi độ trễ màn trập bằng không đảm bảo người dùng có thể dễ dàng bắt trọn các khoảnh khắc. DxOMark cho rằng tính năng lấy nét tự động và ổn định video của Pixel 9 Pro XL là những tính năng nổi bật. Điện thoại iPhone 16 Pro Max của Apple được ra mắt vào tháng trước đạt 157 điểm, đồng hạng tư. Trong khi đó, Galaxy S24 Ultra của Samsung, ra mắt đầu năm nay, xếp thứ 26 với số điểm là 144.