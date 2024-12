Điểm tin Công nghệ 12/12: iPhone SE 4: Cấu hình mạnh mẽ, liệu giá cả có rẻ?

Sản phẩm Apple tiếp theo được đại tu thiết kế; Google khởi động dự án năng lượng tái tạo cho các trung tâm dữ liệu AI - Sản phẩm Apple tiếp theo được đại tu thiết kế Apple đặt mục tiêu thay đổi MacBook Pro từ màn hình mini-LED sang tấm nền OLED. Bên cạnh đó, phần khuyết "tai thỏ" sẽ bị loại bỏ để thay thế bằng thiết kế đục lỗ. Công ty nghiên cứu Omdia mới đây đã tiết lộ Apple chuẩn bị "đại tu" lớn về thiết kế cho MacBook Pro, sớm nhất là vào năm 2026. Cụ thể, lộ trình cho thấy Táo khuyết có kế hoạch phát hành các mẫu MacBook Pro 14 và 16 inch với màn hình OLED vào năm 2026-2027. Đáng chú ý, nguồn tin này cũng tiết lộ MacBook Pro thế hệ mới sẽ chuyển từ thiết kế "góc bo tròn và cắt khuyết một phần" sang "góc bo tròn và đục lỗ" để chứa webcam thiết bị. Nếu thông tin này là đúng, Apple sẽ chuyển từ thiết kế "tai thỏ" sang dạng camera tron màn hình với MacBook Pro phiên bản 2026-2027. Điều này sẽ làm tăng phần diện tích có thể sử dụng của màn hình MacBook Pro. Theo MacRumors, nó cũng hạn chế phần khuyết "tai thỏ" cắt mất thanh menu trong macOS như hiện nay. Với thiết kế đục lỗ mới cùng công nghệ màn hình OLED, MacBook Pro phiên bản 2026-2027 nhiều khả năng sẽ áp dụng thiết kế Dynamic Island tương tự như iPhone. Táo khuyết sẽ sử dụng công nghệ màn hình OLED kép tương tự những gì đã được giới thiệu trên iPad Pro trong năm 2024. Giải pháp này giúp màn hình thiết bị sáng hơn, tăng tỷ lệ tương phản, cải thiện thời lượng pin. Trước đó, vào đầu tháng 9, nhà phân tích Ming-Chi Kuo và Ross Young đều dự đoán MacBook Pro sẽ chuyển sang màn hình OLED sớm nhất vào năm 2026, áp dụng cả 2 phiên bản 14 và 16 inch. Điều đó đồng nghĩa MacBook Pro 2025 vẫn dùng màn hình Mini LED như hiện nay. - Google khởi động dự án năng lượng tái tạo cho các trung tâm dữ liệu AI Google thông báo đã ký thỏa thuận với nhà phát triển năng lượng tái tạo Intersect Power và quỹ đầu tư TPG Rise Climate để đảm bảo nguồn năng lượng sạch cho việc vận hành một số trung tâm dữ liệu. Hiện Google đang hợp tác với các đối tác trong việc sản xuất năng lượng tái tạo với quy mô hàng GW, bộ lưu trữ pin và nâng cấp lưới điện để cấp điện cho các trung tâm dữ liệu của tập đoàn này. Tổng cộng, khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo sẽ tiêu tốn khoảng 20 tỷ USD. Theo thỏa thuận, Google cùng với TPG Rise Climate và các nhà đầu tư khác sẽ rót vốn cho Intersect Power trong đợt huy động vốn hơn 800 triệu USD của công ty này. Google đầu tư vào Intersect Power khi tập đoàn công nghệ này, cũng như các tập đoàn công nghệ lớn khác như Microsoft và Meta, chạy đua để tăng cường năng lực của các trung tâm dữ liệu nhằm đáp ứng sự gia tăng nhu cầu về dịch vụ đám mây dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Google sẽ hợp tác với Intersect và TPG Rise Climate để phát triển các khu công nghiệp với các trung tâm dữ liệu có công suất hàng GW được xây dựng cùng địa điểm với các nhà máy năng lượng sạch mới. - iPhone SE 4: Cấu hình mạnh mẽ, liệu giá cả có rẻ? iPhone SE 4 tiếp tục gây chú ý khi rò rỉ thông tin về camera ấn tượng, Face ID, cổng USB-C... Nhưng với hàng loạt nâng cấp, liệu danh hiệu iPhone giá rẻ có còn phù hợp?. Theo Digital Trends, iPhone SE 4 – mẫu smartphone được xem là giá rẻ của Apple – đã bắt đầu lộ diện với những thông số kỹ thuật vượt trội, mang đến kỳ vọng về một bước tiến lớn so với thế hệ trước. Nguồn tin từ ET News tiết lộ rằng iPhone SE 4 sẽ sở hữu camera chính 48 MP, cao gấp 4 lần so với cảm biến 12 MP trên iPhone SE 3. Camera selfie cũng được nâng cấp lên 12 MP, hứa hẹn cải thiện chất lượng hình ảnh rõ rệt. Một thay đổi lớn được đồn đoán là iPhone SE 4 sẽ có màn hình 6,1 inch, tương đồng với iPhone 16, thay vì thiết kế nhỏ gọn truyền thống. Face ID sẽ thay thế hoàn toàn Touch ID, mang lại trải nghiệm hiện đại hơn. Ngoài ra, máy được trang bị cổng USB-C và nút Action như dòng iPhone 16, cùng khả năng là chiếc iPhone đầu tiên sử dụng chip 5G do Apple tự phát triển. Tuy nhiên, để duy trì mức giá hợp lý, iPhone SE 4 có thể không được trang bị các tính năng cao cấp như Dynamic Island, nút Camera Control hay Apple Intelligence. Theo dự kiến, iPhone SE 4 sẽ ra mắt trong nửa đầu năm 2025. Những nâng cấp đáng chú ý này có thể làm tăng giá sản phẩm, khiến người dùng đặt câu hỏi: iPhone SE 4 liệu có còn giữ được vị thế là iPhone giá rẻ? Câu trả lời sẽ sớm được hé lộ trong tương lai gần. - MacBook có thể truy cập mạng mà không cần Wi-Fi Có nguồn tin tiết lộ, Apple đang nghiên cứu để đưa kết nối di động vào dòng máy MacBook lần đầu tiên. Cụ thể, theo báo cáo đến từ Mark Gurman thì Apple đang xem xét khả năng thêm chip modem vào máy Mac vào thời gian tới. Tuy nhiên, Gurman tiết lộ: máy Mac có mạng di động sẽ không ra mắt trước năm 2026. Vào năm 2025, theo kế hoạch, Apple sẽ giới thiệu chip 5G tùy chỉnh mà công ty đã phát triển trong nhiều năm nay. Chip modem sẽ được thêm vào iPhone SE, iPad giá rẻ và iPhone 17 Air- đây là cơ hội để Apple thử nghiệm công nghệ trước khi tích hợp vào các thiết bị hàng đầu. Sau khi thử nghiệm đạt kết quả tốt, chip modem 5G tùy chỉnh của Apple sẽ mở rộng sang iPhone và iPad khác trong khoảng thời gian 3 năm và cũng có thể xuất hiện trên máy Mac. Theo báo cáo, một máy Mac trang bị chip 5G sẽ có thể kết nối với mạng di động như iPhone hoặc iPad hỗ trợ 5G mà không cần Wifi hay điểm phát sóng di động. - Gỡ bỏ hơn 15.000 liên kết chứa nội dung lừa đảo tại Việt Nam Trong năm 2024, Meta đã gỡ bỏ hơn 15.000 liên kết (URL) chứa nội dung lừa đảo tại Việt Nam và hơn 9.000 URL giả mạo WhatsApp, Facebook, Meta, Instagram, Threads và Reality Labs tại Singapore. Đại diện Meta cho biết thêm, năm 2024, nền tảng Meta cũng đã gỡ bỏ hơn 2 triệu tài khoản trên các ứng dụng của Meta liên quan đến các tổ chức lừa đảo tại Campuchia, Myanmar, Lào, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Philippines. Trong thông tin phát đi ngày 11-12, Meta cảnh báo lừa đảo trực tuyến mùa lễ hội cuối năm.