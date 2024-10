Điểm tin Công nghệ 12/10: AMD ra mắt chip AI mới, đối đầu với ‘át chủ bài’ Blackwell của Nvidia

Tính năng kết nối vệ tinh trên iPhone hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Milton như thế nào?; Amazon ra mắt xe tải giao hàng sử dụng trí tuệ nhân tạo - AMD ra mắt chip AI mới, đối đầu với ‘át chủ bài’ Blackwell của Nvidia AMD vừa cho ra mắt chip trí tuệ nhân tạo (AI) mới để cạnh tranh trực tiếp với bộ xử lý đồ họa trung tâm dữ liệu (GPU) của Nvidia. Instinct MI325X, tên gọi của con chip mới, sẽ bắt đầu được sản xuất trước cuối năm 2024, AMD thông báo tại sự kiện công bố sản phẩm mới vào ngày 10/10. Nếu các nhà phát triển và các công ty điện toán đám mây coi chip Instinct MI325X của AMD là sự thay thế gần gũi cho các sản phẩm của Nvidia, điều này có thể gây áp lực giá lên Nvidia - tập đoàn đã hưởng biên lợi nhuận gộp khoảng 75% trong khi nhu cầu về GPU tăng cao trong năm qua. Các ứng dụng AI tạo sinh tiên tiến như ChatGPT của OpenAI đòi hỏi phải sử dụng các trung tâm dữ liệu lớn chứa đầy các GPU để thực hiện quá trình xử lý cần thiết, điều này đã khiến nhu cầu chip AI tăng cao hơn. Trong vài năm qua, Nvidia đã thống trị phần lớn thị trường GPU dùng cho trung tâm dữ liệu, theo sau là AMD. Cho nên, AMD đang nhắm đến mục tiêu giành thị phần từ chính đối thủ Nvidia hoặc ít nhất là kiếm được một miếng bánh lớn của thị trường mà họ kỳ vọng đạt giá trị 500 tỷ USD vào năm 2028. - Amazon ra mắt xe tải giao hàng sử dụng trí tuệ nhân tạo Hãng Amazon của Mỹ đã ra mắt xe giao hàng mới nhất sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể xác định ngay lập tức những gói hàng nào cần giao, nhằm giảm gánh nặng cho nhân viên trong bối cảnh nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng. Amazon đã giới thiệu công nghệ tiên tiến này tại cơ sở phân phối của mình gần thành phố Nashville thuộc bang Tennessee của Mỹ vào ngày 9-10. Xe được trang bị giải pháp AI mới có tên Vision-Assisted Package Retrieval (VAPR). Amazon cho biết khi xe đến địa điểm giao hàng, VAPR sẽ tự động chiếu hình dấu khoanh tròn O màu xanh lá cây lên những gói hàng cần giao tại đó và dấu gạch chéo X màu đỏ lên những gói hàng còn lại. Theo Amazon, kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy người lái xe giao hàng có thể tiết kiệm hơn 30 phút mỗi ngày. Công ty dự kiến đến đầu năm 2025, sẽ bắt đầu triển khai xe tải này tại Mỹ trước tiên. - Thư viện online lớn nhất thế giới bị hack, 31 triệu người lộ thông tin 6,4 GB thông tin bị đánh cắp bao gồm email, tên người dùng, mật khẩu đã được mã hóa và các dữ liệu hệ thống khác. Kho lưu trữ Internet Archive, nơi lưu giữ lịch sử toàn bộ Internet, vừa xác nhận họ đã bị tấn công, làm lộ dữ liệu của 31 triệu người dùng. Ngay cả những tổ chức uy tín nhất cũng không miễn nhiễm với các cuộc tấn công mạng tinh vi. Cụ thể, chiều ngày 9/10, nhiều người dùng đã nhận được thông báo lạ khi truy cập trang chủ của Internet Archive. Thông báo này gây sốc vì nội dung mỉa mai: “Bạn đã bao giờ cảm thấy Internet Archive đang vận hành trên những trụ cột mỏng manh và liên tục đối diện với nguy cơ bị tấn công an ninh chưa? Chuyện đó vừa xảy ra. 31 triệu người trong số các bạn đã xuất hiện trên HIBP!”. Cụm từ HIBP là viết tắt của "Have I Been Pwned" - một dịch vụ giúp người dùng kiểm tra xem liệu thông tin cá nhân của họ có nằm trong các vụ rò rỉ dữ liệu hay không. - Triết lý “lấy người dân làm trung tâm" và hành trình chuyển đổi số của Phường Hòa Thuận Tây Sau thời gian hơn 3 tháng triển khai trực tiếp, Zalo Mini App “HOA THUAN TAY SMART" đã mang đến những chuyển biến tích cực trên địa bàn phường. Ông Võ Lê Anh khẳng định HOA THUAN TAY SMART được xây dựng trên nền tảng Zalo hướng đến việc lấy người dân làm trung tâm. Zalo Mini App của phường cũng giúp người dân nắm bắt kịp thời các thông tin quan trọng, các thông báo và chính sách mới từ chính quyền. Thuận tiện trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. "Sau một thời gian triển khai ứng dụng, người dân dễ dàng tiếp cận, trao đổi và phản ánh những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày với chính quyền địa phương", ông Võ Lê Anh - Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận Tây chia sẻ. Ngoài ra người dân có thể tra cứu thông tin, nộp hồ sơ và theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính ngay trên ứng dụng, khảo sát đánh giá trực tuyến mức độ hài lòng trong dịch vụ hành chính, giảm thiểu thời gian và chi phí đi lại. Không chỉ mang đến những lợi ích thiết thực cho người dân, việc triển khai Zalo Mini App còn hỗ trợ đội ngũ cán bộ phường Hoà Thuận Tây xử lý công việc, làm việc với người dân một cách hiệu quả nhanh chóng. Các tính năng như nộp hồ sơ trực tuyến, nộp hồ sơ đăng ký dịch vụ công liên thông khai sinh - khai tử, đăng ký cư trú đã tiết kiệm được nhiều nguồn tài nguyên và nhân lực, hỗ trợ đội ngũ Cán bộ công chức phường trong việc hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, giúp địa phương nhanh chóng nắm bắt được những thông tin, nhu cầu, phản ánh từ phía người dân về dịch vụ công mà mình cung cấp, từ đó có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. - Samsung Electronics có giá trị thương hiệu đạt 100.8 tỷ USD Samsung trở thành thương hiệu châu Á duy nhất lọt vào top 5 với giá trị thương hiệu đạt 100,8 tỷ USD. Ngày 10/10 (theo giờ Seoul), báo cáo "Thương hiệu toàn cầu tốt nhất" do tổ chức uy tín Interbrand công bố thì Samsung Electronics đạt giá trị thương hiệu 100,8 tỷ USD (tăng 10% so với năm 2023). Điều này giúp Samsung vươn lên vị trí thứ 5 toàn cầu trong 5 năm liên tiếp và cũng là thương hiệu châu Á duy nhất lọt top 5. Kể từ lần đầu tiên lọt top 5 (năm 2020), giá trị thương hiệu của Samsung đã tăng tổng 62% trong bốn năm. - Tính năng kết nối vệ tinh trên iPhone hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Milton như thế nào? Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook đã thông báo vào thứ Năm rằng Apple sẽ quyên góp để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa do bão Milton gây ra. Bên cạnh việc quyên góp, Apple cũng đang gián tiếp giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão theo một cách khác. Nhiều người dùng iPhone đã báo cáo rằng họ có thể liên lạc với bạn bè và gia đình nhờ tính năng nhắn tin qua vệ tinh mới trong iOS 18, hoạt động với iPhone 14 trở lên. Tính năng này cho phép người dùng gửi tin nhắn văn bản bằng cách sử dụng kết nối vệ tinh khi không có tín hiệu di động. Kể từ khi cơn bão ảnh hưởng đến mạng lưới của các nhà mạng, người dùng đang dựa vào tính năng vệ tinh trên iPhone để liên lạc. Ngoài ra, còn có một tính năng liên quan trong các phiên bản iOS trước đó được gọi là SOS khẩn cấp qua vệ tinh. Tính năng này cho phép bạn kết nối với các nhân viên phản ứng khẩn cấp để được hỗ trợ. Tính năng tin nhắn qua vệ tinh trong iOS 18 cho phép bạn liên lạc với bất kỳ bạn bè hoặc thành viên gia đình nào để cập nhật tình hình.