Điểm tin công nghệ 11/6: Giá iPhone 11 lần đầu xuống dưới 10 triệu đồng

DoJ cũng cáo buộc rằng Bilyuchenko, Verner và những đồng phạm giấu tên khác đã sử dụng một dịch vụ môi giới Bitcoin, chưa được nêu tên cụ thể, có trụ sở tại New York để rửa tiền. Nhóm tội phạm đã chuyển hơn 6,6 triệu USD vào "tài khoản ngân hàng ở nước ngoài". Công ty môi giới nói trên đã giúp rửa hơn 300.000 BTC, phần còn lại được gửi cho cả BTC-e và TradeHill, một sàn giao dịch khác không còn hoạt động.

"Trong nhiều năm, sàn giao dịch tiền điện tử do Bilyuchenko và đồng phạm điều hành đã giúp tội phạm trên khắp thế giới, bao gồm tin tặc, kẻ tống tiền, đường dây ma túy và quan chức nhà nước tham nhũng, rửa hàng tỷ USD”, Ismail J. Ramsey, công tố viên Mỹ tại Quận phía Bắc California, cho biết.

Chỉ 26% nhân viên Meta Platforms tin tưởng vào khả năng của ban lãnh đạo công ty, trang The Washington Post đưa tin.

Trong một cuộc khảo sát nội bộ được thực hiện từ ngày 26.4 đến 10.5, chỉ 26% nhân viên Meta Platforms trả lời tin tưởng vào khả năng của ban lãnh đạo công ty, theo báo cáo từ The Washington Post. The Washington Post trích dẫn thông tin này từ cá nhân quen thuộc với các vấn đề nội bộ của Meta Platforms, đánh dấu mức giảm 5 điểm % so với tháng 10.2022.

Chỉ 43% nhân viên Meta Platforms trả lời cho biết họ cảm thấy bản thân có giá trị, giảm từ 58% trong tháng 10.2022.

Tinh thần làm việc của nhân viên Meta Platforms xuống thấp sau nhiều tháng hỗn loạn, bao gồm cả nhiều đợt sa thải lực lượng lao động, cắt giảm chi tiêu và thay đổi chiến lược như một phần trong kế hoạch của Mark Zuckerberg cho một "năm hiệu quả".

"Họ liên tục tự hỏi: Liệu có một vòng sa thải khác sắp diễn ra không? Tôi có phải là người tiếp theo không?", Kerry Sulkowicz, cố vấn doanh nghiệp và người quản lý chính của hãng Boswell Group, nói với Insider về nhân viên của Meta Platforms vào tháng 4.

Hồi tháng 11.2022, Meta Platforms cho biết sẽ cắt giảm 11.000 việc làm, tương đương khoảng 13% lực lượng lao động. Việc đóng băng tuyển dụng và cắt giảm chi tiêu cũng được công ty mẹ Facebook công bố.

Hồi tháng 3, đợt sa thải thứ hai đã ảnh hưởng đến 10.000 nhân viên của công ty mạng xã hội này. Đợt sa thải của Meta Platforms gần nhất diễn ra vào cuối tháng 5, ảnh hưởng đến khoảng 490 nhân viên tại trụ sở quốc tế ở Dublin (thủ đô Ireland).