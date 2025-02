Điểm tin Công nghệ 11/2: 8 nâng cấp ‘đáng đồng tiền bát gạo’ trên iPhone 17 Series

Việc khai thác thành công lỗ hổng này có thể dẫn đến leo thang đặc quyền vật lý. Google cũng lưu ý rằng họ nhận thức được rằng lỗ hổng này có thể bị "khai thác có mục tiêu và hạn chế".

- Các "ông lớn" công nghệ tiếp tục chi đậm cho AI

Bất chấp áp lực từ DeepSeek của Trung Quốc, các doanh nghiệp công nghệ khổng lồ vẫn mạnh tay đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ sở hạ tầng dữ liệu, dự kiến chi tổng cộng 320 tỷ USD năm 2025.

Con số 320 tỷ USD cho thấy sự tăng trưởng đáng kể so với 230 tỷ USD mà các "ông lớn" như Meta, Amazon, Alphabet và Microsoft chi tiêu trong năm 2024, điều cho thấy các doanh nghiệp lớn cam kết tiếp tục chi đậm cho lĩnh vực AI đang phát triển mạnh mẽ.

Kế hoạch chi tiêu đầy tham vọng của các "ông lớn" đã được công bố trong các báo cáo gần đây, bất chấp đợt bán tháo cổ phiếu gây chấn động trên thị trường chứng khoán. Giới đầu tư từng đặt dấu hỏi về tính cấp thiết và hiệu quả của các khoản chi khổng lồ này, đặc biệt sau sự xuất hiện của mô hình AI giá rẻ DeepSeek. Tuy nhiên, các giám đốc điều hành vẫn kiên định, nhấn mạnh tiềm năng dài hạn của AI trong việc thúc đẩy tăng trưởng và duy trì vị thế dẫn đầu công nghệ Mỹ.

Dẫn đầu trong cuộc đua chi tiêu cho AI là Amazon, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 100 tỷ USD, tăng đáng kể so với 83 tỷ USD năm 2024. Tin tức này xuất hiện khi gã khổng lồ thương mại điện tử và điện toán đám mây công bố kết quả tài chính quý IV. Doanh thu của Amazon trong 3 tháng cuối năm 2024 tăng 10% so với cùng kỳ năm trước lên 187,8 tỷ USD, thúc đẩy doanh thu cả năm lên 638,0 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2023.

Tương tự như vậy, Microsoft cũng có kế hoạch phân bổ 80 tỷ USD trong năm tài chính 2025, với Chủ tịch Brad Smith cho biết một nửa số tiền đầu tư này sẽ được chuyển vào các trung tâm dữ liệu xử lý khối lượng công việc AI ở Mỹ.

Alphabet - công ty mẹ của Google, cũng lên kế hoạch đầu tư 75 tỷ USD cho AI. Giám đốc Tài chính Anat Ashkenazi thông báo phần lớn khoản tiền trên sẽ được dành cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chủ yếu là máy chủ và trung tâm dữ liệu. Con số này gấp đôi số tiền Google đã chi vào năm 2023 và ngang bằng với GDP dự kiến của toàn bộ các quốc gia như Panama, Uruguay hoặc quốc gia Ghana của Châu Phi. Theo ông Ashkenazi, "khoảng 16 tỷ đến 18 tỷ đô la" trong tổng số tiền đầu tư vốn của công ty sẽ diễn ra "trong quý đầu tiên" năm 2025.

Tiếp theo, Meta của CEO Mark Zuckerberg dự kiến rót 60-65 tỷ USD cho AI trong năm 2025. Công ty mẹ của mạng xã hội Facebook coi đây là một "năm định hình AI", với mục tiêu khai phá sự đổi mới mang tính lịch sử nhằm củng cố vị thế dẫn đầu công nghệ của nước Mỹ.

Trong khi đó, đầu tư cho AI là chiến lược buộc Apple phải thực hiện sau khi các phiên bản iPhone 16 gặp khó kể từ khi ra mắt trên toàn cầu vì chậm cập nhật AI so với các đối thủ. Theo CEO Tim Cook, Apple sẽ đầu tư toàn diện, tận dụng cả phát triển nội bộ và quan hệ đối tác bên ngoài.

Theo báo cáo, hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk đã chi 5 tỷ USD cho AI trong năm 2024 và dự kiến duy trì ổn định mức này. Công ty tập trung vào việc xây dựng "cụm đào tạo" tên là Cortex tại cơ sở ở Texas để phát triển các mô hình cho công nghệ tự lái và robot.

Về phần mình, Nvidia - nhà cung cấp chip AI hàng đầu thế giới, dự kiến sẽ công bố kế hoạch trong báo cáo tài chính vào cuối tháng này.

- 8 nâng cấp ‘đáng đồng tiền bát gạo’ trên iPhone 17 Series

Theo Apple Insider, iPhone 17 Series - dự kiến ra mắt trong năm 2025 sẽ có 8 tính năng đáng tiền này.

Tháng 9 là mùa của iPhone. Năm nay, có tin đồn cho biết, chúng ta sẽ chứng kiến sự xuất hiện của iPhone 17, iPhone 17 "Air", iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.