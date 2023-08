Điểm tin công nghệ 10/8: iPhone14 giảm giá mạnh, đặc biệt iPhone 14 Pro Max hạ tới mức kỷ lục

- iPhone14 giảm giá mạnh, đặc biệt iPhone 14 Pro Max hạ tới mức kỷ lục

iPhone 14 và 14 Pro hiện đang tiếp tục đại hạ giá trước khi iPhone 15 sắp ra mắt.

Đầu tiên, iPhone 14 Pro hiện còn được bán với giá chỉ từ 23,79 triệu đồng cho mẫu cơ sở có bộ nhớ trong 128 GB. Con số này giảm mạnh so với mức 28,99 triệu đồng khi sản phẩm lần đầu tiên được mở bán. Đây là một trong những smartphone tốt nhất trên thị trường, với iOS 16 và camera mạnh mẽ, bên cạnh màn hình đáng kinh ngạc.

Trong những ngày đầu tháng 8 này, một số hệ thống phân phối chính hãng của Apple (AAR) tại Việt Nam hạ giá iPhone 14 Pro Max về dưới 26 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất kể từ khi chiếc điện thoại này lên kệ hồi tháng 10/2022.

Cụ thể, hệ thống Di Động Việt bán bản tiêu chuẩn 128GB với giá từ 25,7 triệu đồng. Trong khi đó, Hoàng Hà Mobile niêm yết ở mức 25,9 triệu đồng.

Một số hệ thống khác như CellphoneS, FPT Shop, Thế Giới Di Động có mức giá đang cao hơn so với các cửa hàng trên. Tại CellphoneS và FPT Shop, giá máy vẫn là 26,4 triệu đồng. Còn ở Thế giới Di động, iPhone 14 Pro Max hiện là 26,7 triệu đồng, chênh một triệu đồng so với AAR có giá thấp nhất.

So với hồi tháng trước, chiếc điện thoại này giảm khoảng 500.000 đồng so với tháng trước. Còn nếu so với thời điểm đầu mở bán, iPhone 14 Pro Max đã giảm đến 8,2 triệu đồng chỉ sau 10 tháng. So với trên Apple Store Online Việt Nam, iPhone 14 Pro Max tại các AAR đang thấp hơn 5 triệu đồng. "Nếu không có biến động bất ngờ, đây có thể là giá đáy của iPhone 14 Pro Max và cuộc đua giá cũng đang có dấu hiệu kết thúc", đại diện Hoàng Hà Mobile nhận định.

Phiên bản cơ sở của iPhone 14 dung lượng 128GB hiện đang được chào bán với giá khoảng 18,79 triệu đồng, còn bản Plus đắt hơn 2,5 triệu.