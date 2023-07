Điểm tin công nghệ 1/7: Foxconn đầu tư 246 triệu USD vào 2 dự án tại Việt Nam

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), đến thời điểm này, Bộ Công an đã cấp trên 45 triệu tài khoản định danh điện tử. Quá trình vận hành, ứng dụng VNeID đã phát huy hiệu quả trong việc phục vụ người dân.

Tuy nhiên, ở giai đoạn này, số lượng tài khoản được kích hoạt đang rất nhiều, nên ảnh hưởng đến đến việc truy cập ứng dụng VNeID trong một số khung giờ, tập trung vào khoảng 19-21 giờ hàng ngày.

Ngoài ra, tốc độ truy cập, xử lý thông tin của ứng dụng còn tùy thuộc vào chất lượng đường truyền của nhà mạng, cấu hình, bộ nhớ của điện thoại mà người dân sử dụng để cài đặt VNeID.

"C06 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các nhà mạng, mở rộng đường truyền dẫn, nâng cao tốc độ xử lý, cố gắng đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dân, doanh nghiệp" - ông Hùng nói.

- Bộ Công an điều tra hoạt động liên quan giao dịch tiền ảo Pi

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đang phối hợp với công an các địa phương làm rõ những hoạt động liên quan đến giao dịch, cách thức chi trả hoạt động tiền ảo Pi.

Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ Công an vào sáng 30/6, thiếu tướng Lê Xuân Minh, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05) thông tin một số nội dung liên quan đến giao dịch tiền ảo Pi xuất hiện thời gian qua.

Cục phó A05 đánh giá đây là vấn đề lớn liên quan đến các hoạt động tín dụng tiền ảo xuyên biên giới trên không gian mạng mà cơ quan chức năng chưa quản lý được.