Điểm tin công nghệ 1/5: Apple ‘hy sinh’ cho sự đổi mới: Tính năng phổ biến sẽ biến mất trên iPhone 15 Pro và Pro Max

Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Thanh Oai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tường Nga (31 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.