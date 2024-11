Điểm tin Công nghệ 1/11: Apple xuất khẩu iPhone trị giá 6 tỷ đô la từ Ấn Độ

OpenAI lên kế hoạch ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo mới vào tháng 12; Apple ra mắt Macbook Pro M4 series với 2 chip ‘khủng’ - Apple xuất khẩu iPhone trị giá 6 tỷ đô la từ Ấn Độ Lượng điện thoại iPhone xuất khẩu của Apple Inc. từ Ấn Độ đã tăng mạnh trong 6 tháng qua, cho thấy nỗ lực mở rộng sản xuất tại quốc gia này và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc của nhà "Táo". Apple đã xuất khẩu gần 6 tỷ đô la (Mỹ) điện thoại iPhone do Ấn Độ sản xuất, tăng một phần ba về giá trị so với một năm trước đó. Kết quả này đưa kim ngạch xuất khẩu hàng năm của nhà "Táo" đang đi đúng hướng để có thể vượt qua mức khoảng doanh thu 10 tỷ đô la đề ra của năm tài chính 2024. Apple đang mở rộng mạng lưới sản xuất tại Ấn Độ với tốc độ nhanh chóng, tận dụng các khoản trợ cấp tại địa phương, lực lượng lao động lành nghề và những tiến bộ trong năng lực công nghệ của quốc gia này. Ấn Độ là một phần quan trọng trong nỗ lực của công ty nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nơi rủi ro ngày càng gia tăng cùng với căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh với Hoa Kỳ. Ba nhà cung cấp của Apple - Foxconn Technology Group và Pegatron Corp. của Đài Loan (Trung Quốc) và Tata Electronics - lắp ráp iPhone tại miền nam Ấn Độ. Đơn vị địa phương của Foxconn, có trụ sở tại ngoại ô Chennai, là nhà cung cấp hàng đầu tại Ấn Độ và chiếm một nửa lượng iPhone xuất khẩu của quốc gia này. Theo những người này, bộ phận sản xuất thiết bị điện tử của Tata Group, một tập đoàn chuyên sản xuất phần mềm, đã xuất khẩu khoảng 1,7 tỷ đô la iPhone từ nhà máy tại bang Karnataka giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9. Tata đã mua lại đơn vị này từ Wistron Corp. hồi năm ngoái, trở thành đơn vị lắp ráp đầu tiên tại Ấn Độ sản phẩm bán chạy nhất của Apple. Theo dữ liệu của Bộ Thương mại liên bang, iPhone chiếm phần lớn lượng điện thoại thông minh xuất khẩu của Ấn Độ, giúp danh mục sản phẩm này trở thành mặt hàng xuất khẩu hàng đầu sang Hoa Kỳ với giá trị 2,88 tỷ đô la trong 5 tháng đầu tiên của năm tài chính này. 5 năm trước, trước lúc Apple mở rộng hoạt động sản xuất tại Ấn Độ, kim ngạch xuất khẩu điện thoại thông minh hàng năm của quốc gia này sang Hoa Kỳ chỉ ở mức 5,2 triệu đô la. - Apple ra mắt Macbook Pro M4 series với 2 chip ‘khủng’ Gã khổng lồ công nghệ Mỹ hôm 30/10 đã trình làng một loạt sản phẩm mới bao gồm máy tính để bàn iMac mới, Macbook Pro, Mac mini và Macbook Air. Trong khi 3 mẫu thiết bị phía trên được trang bị con chip mới thuộc dòng M4 series, thì Macbook Air chỉ được nâng cấp RAM cơ bản từ 8GB lên 16GB. Mọi sự chú ý dường như dồn vào Macbook Pro mới khi nó được trang bị 2 mẫu chip lần đầu tiên trình làng trước công chúng của Apple là M4 Pro và M4 Max. Các mẫu Macbook Pro chạy chip M4 Pro và M4 Max được trang bị bộ nhớ RAM tối thiểu là 24GB, cao hơn mức 18GB của thế hệ tiền nhiệm. Hai mẫu máy mới được trang bị 3 cổng Thunderbolt 5 cung cấp tốc độ băng thông lên tới 120 Gbps, cao gấp 3 lần băng thông của Thunderbolt 4. Thunderbolt 5 cũng tương thích với USB 4 và hỗ trợ các giao thức tiên tiến như PCIe 4.0, cho phép máy có thể truy cập dữ liệu nhanh hơn với các thiết bị lưu trữ và thiết bị ngoại vi. Apple cho biết chip M4 Pro có CPU với 14 lõi (10 lõi hiệu năng, 4 lõi tiết kiệm năng lượng) và GPU 20 lõi - mạnh gấp đôi so với chip M4 ra mắt hồi tháng 5. Gã khổng lồ công nghệ cho biết M4 Pro chạy nhanh hơn 3 lần so với chip M1 Pro. Trong khi đó, chip M4 Max được Apple công bố là loại chip di động mạnh nhất hiện nay, với CPU lên đến 16 lõi và GPU 32 lõi, băng thông RAM hơn nửa terabyte mỗi giây và Neural Engine nhanh hơn 3 lần, hiệu năng nhanh hơn 3,5 lần so với M1 Max. Cả Macbook Pro M4 Pro và M4 Max đều được trang bị màn hình Liquid Retina XDR cải tiến với độ sáng lên đến 1.000 nit. Ngoài ra, các mẫu MacBook Pro mới đều được trang bị cổng HDMI hỗ trợ độ phân giải 8K, khe cắm thẻ SDXC, cổng MagSafe 3, giắc cắm tai nghe, hỗ trợ Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.3. Giá của sản phẩm này giao động từ 49,9 triệu đồng (cho bản màn hình 14 inch, chip M4 Pro) đến 89,9 triệu đồng (cho bản màn hình 16 inch, chip M4 Max). - Tòa án Nga phạt Google số tiền không tưởng, cả thế giới góp vào cũng không đủ Tranh chấp pháp lý giữa Google và Nga về tài khoản YouTube bị đình chỉ đã dẫn đến khoản tiền phạt lớn đến mức vượt quá mọi số tiền mà người ta có thể tưởng tượng. Ivan Morozov, một luật sư ở Moscow, nói với hãng thông tấn nhà nước TASS rằng một tòa án Nga đã ra lệnh cho gã khổng lồ công nghệ Mỹ khôi phục các tài khoản truyền thông Nga trên YouTube, một công ty thuộc sở hữu của Google. Ông nói rằng việc Google không tuân thủ yêu cầu này đã dẫn đến mức phạt liên tục tăng gấp đôi trong nhiều năm. Vị Luật sư cho biết không có giới hạn về tổng số tiền phạt này. Ông nói rằng số tiền tích lũy hiện đã lên tới khoảng 20,6 triệu tỷ tỷ tỷ USD, theo tỷ giá hiện tại giữa đồng rúp và đồng USD. Nếu theo cách viết theo chữ số, khoản tiền phạt này có tổng cộng 33 số 0, cụ thể là: 20.604.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000 USD. Nếu đặt vào bối cảnh thực tế, GDP của toàn thế giới hiện tương đương với khoảng 105 nghìn tỷ USD, nếu đem so với khoản tiền phạt trên cũng không là gì. - OpenAI lên kế hoạch ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo mới vào tháng 12 Bước tiến lớn tiếp theo của OpenAI trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Orion, dự kiến ​​ra mắt vào tháng 12/2024, hứa hẹn sức mạnh gấp 100 lần GPT-4… Theo The Verge, OpenAI đang chuẩn bị phát hành mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo, có tên là Orion, dự kiến thời gian ra mắt sớm nhất vào tháng 12/2024. Không giống như phần lớn lần triển khai mô hình trước đây, thường được tích hợp sẵn ngay trên ChatGPT, lần này công ty quyết định thực hiện cách tiếp cận thận trọng hơn thông qua việc cung cấp quyền truy cập cho một số đối tác tin cậy trong thời gian đầu. Khách hàng doanh nghiệp có thể xây dựng sản phẩm và tính năng tùy chỉnh dựa trên công nghệ tiên tiến, đánh dấu sự thay đổi chiến lược trong cách thức gã khổng lồ AI triển khai mô hình trí tuệ nhân tạo. Nguồn tin thân cận cho biết Orion, với sức mạnh dự kiến gấp 100 lần GPT-4, sẽ được lưu trữ trên nền tảng Azure của Microsoft sớm nhất vào tháng 11 tới. Microsoft, đối tác đồng thời là nhà đầu tư quan trọng của OpenAI, đang chuẩn bị cho quá trình tích hợp, thể hiện mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai đại gia công nghệ. Tuy nhiên, bất chấp sự mong đợi ngày càng tăng từ công chúng, cả OpenAI và Microsoft đều chưa chính thức xác nhận thời điểm ra mắt mô hình mới. Người dùng card đồ họa NVIDIA được khuyến cáo cập nhật khẩn cấp - NVIDIA khẩn trương phát hành bản vá lỗi bảo mật cho GPU. Hãng chip NVIDIA vừa phát hành bản vá mới cho trình điều khiển GPU trên Windows và Linux, nhằm khắc phục 8 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có thể bị khai thác để tấn công từ xa. Trong tổng số 8 lỗ hổng, có đến 5 lỗ hổng ảnh hưởng đến hệ sinh thái Windows. Trong đó có một lỗ hổng ảnh hưởng đến cả Windows và Linux. Các lỗ hổng này, nếu bị lợi dụng, có thể dẫn đến nhiều hậu quả nguy hiểm như thực thi mã từ xa, từ chối dịch vụ, leo thang đặc quyền, đánh cắp thông tin và giả mạo dữ liệu. Trong đó, lỗ hổng CVE‑2024‑0126 được đánh giá ở mức độ nghiêm trọng cao với điểm số 8.2. Ngày nay, GPU đang trở thành mục tiêu tấn công phổ biến của tội phạm mạng. Trước đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện nhiều lỗ hổng bảo mật trên GPU của các nhà sản xuất lớn, trong đó có cả NVIDIA, cho phép tin tặc đánh cắp dữ liệu nhạy cảm hoặc chiếm quyền điều khiển hệ thống. NVIDIA khuyến cáo người dùng cập nhật trình điều khiển GPU càng sớm càng tốt để vá các lỗ hổng bảo mật này. Người dùng có thể tải bản cập nhật mới nhất thông qua trang web chính thức của NVIDIA hoặc các trang web uy tín được cấp phép.