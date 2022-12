Điểm tin công nghệ 1/1/2023: Giá bán iPhone 15 Plus sẽ rẻ hơn iPhone 14 Plus?

- Giá bán iPhone 15 Plus sẽ rẻ hơn iPhone 14 Plus?

Apple không hài lòng với doanh số bán hàng của iPhone 14 Plus. Vì vậy, "Táo khuyết" được cho là đang cân nhắc việc áp dụng một phương pháp tiếp thị khác vào năm 2023 cho dòng iPhone 15.

Theo nguồn tin từ TechUnwrapped, vài tháng sau khi phát hành iPhone 14 Plus, tình hình không khả quan cho Apple khi chiếc smartphone này không thuyết phục được người dùng với doanh số thấp hơn nhiều so với những gì mà Apple dự đoán. Vì vậy, Apple sẽ triển khai thực hiện chiến lược khác cho iPhone 15 song song với việc duy trì sự xuất hiện của bốn thành viên, nhưng có sự thay đổi được thực hiện xung quanh iPhone 15 Plus.

Đầu tiên là giảm giá thiết bị. iPhone 14 Plus được bán với giá khởi điểm 899 USD cho phiên bản tiêu chuẩn 128 GB, gần bằng với một chiếc iPhone 13 Pro Max tại thời điểm phát hành. iPhone 14 Plus cũng đắt hơn 100 USD so với iPhone 14, trong khi nó chỉ cung cấp màn hình và pin lớn hơn. Từ hiệu suất, chụp ảnh đến thiết kế, mọi thứ khác đều tương tự nhau.

Nếu lựa chọn này được ưu tiên, sẽ thú vị để xem liệu Apple có giảm giá iPhone 15 để mức chênh lệch giá không thay đổi hay chỉ iPhone 15 Plus bị ảnh hưởng. Trong trường hợp thứ hai, mức chênh lệch sẽ được thu hẹp giữa hai phiên bản.