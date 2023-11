Diễm My 9X và bạn trai cưới vào tháng 12

Ngoài ra, Diễm My cho biết bạn trai là người khá cầu kỳ trong việc ăn uống. Do đó, trước ngày cưới, nữ diễn viên dành nhiều thời gian tìm hiểu về ẩm thực.

"Bạn trai cũng sẵn sàng hỗ trợ nếu tôi cần. Nói chung, chúng tôi có sự tin tưởng. Lúc nào, tôi cần thì anh luôn hỗ trợ. Nhưng bản thân tôi ít đòi hỏi lắm. Tôi cảm thấy mình dư dả, không bị thiếu thốn khi làm nghề", Diễm My 9X bộc bạch.

Theo Diễm My, từ khi hẹn hò với bạn trai, cô đằm thắm, bớt nóng tính. Từ lâu, cô cũng được gia đình bạn trai yêu thương, chăm sóc như con gái trong nhà, nhất là giai đoạn dịch bệnh.

Tới cuối năm 2022, Diễm My 9X chia sẻ hình ảnh được bạn trai cầu hôn ở Australia. Nữ diễn viên chia sẻ: "Khi chúng ta ở độ cao 3000 ft, anh đã khiến em toả sáng như một chiếc nhẫn cầu hôn".

Diễm My 9X tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990. Cô tham gia diễn xuất trong nhiều phim điện ảnh, truyền hình như Gái Già Lắm Chiêu phần 1, Cô Ba Sài Gòn, Chạy Đi Rồi Tính, Tình Yêu Và Tham Vọng, web series Tứ Đại Mỹ Nhân... Nghệ danh 9X được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My.

Theo Tiền Phong