Diễm My 9X bật khóc nhắn nhủ chồng: 'Anh là tình yêu duy nhất và cuối cùng của em'

Sau đó, Diễm My và Vinh Nguyễn trao nhẫn cưới cho nhau và cùng cắt bánh kem dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Tại đám cưới, Diễm My 9X và dàn phù dâu cùng hát ca khúc I Will Follow Him. Tiếp theo đó, chú rể Vinh Nguyễn cùng dàn phù rể cũng đã thể hiện tiết mục Marry You. Đây cũng chính là tiết mục đặc biệt mà cặp đôi muốn dành tặng khách mời.

Diễm My 9X và thiếu gia Vinh Nguyễn đã có hơn 7 năm yêu nhau. Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều lần thăm trầm, yêu xa và cãi vã. Sau những khó khăn, Diễm My và Vinh Nguyễn lại càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Cuối năm 2022, nữ diễn viên được bạn trai cầu hôn ngay trên khinh khí cầu.

Chia sẻ về hôn nhân, Diễm My nói: “Trước đây, tôi hay suy nghĩ tiêu cực, không nhiều niềm tin vào hôn nhân do gia đình vốn không hạnh phúc, tuổi thơ nhiều nỗi buồn. Bạn bè, người thân xung quanh tôi cũng thường đổ vỡ trong tình yêu. Tôi từng dự đám cưới nhiều lần nhưng không dám nghĩ sẽ đến lượt bản thân mặc váy cưới. Khi trở thành cô dâu thật sự, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc".