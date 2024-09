'Điểm mặt' 3 mẫu xe ô tô cỡ C nhưng có giá rẻ hơn cả xe cỡ B

Trong 3 tháng tới, với chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước, cộng thêm một số khuyến mại khác từ các đại lý của THACO-KIA, K3 đang có giá bán khá tốt hơn hẳn nếu so với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Corolla Altis (719-860 triệu), Honda Civic (730-870 triệu) hay Hyundai Elantra (579-769 triệu),...

KIA K3 thế hệ hiện tại ra mắt tại Việt Nam từ tháng 9/2021 tới nay và vẫn là một trong những mẫu xe sedan cỡ C ăn khách nhất thị trường.

Mazda CX-5: Từ 749 triệu

Mẫu crossover cỡ C của Mazda được làm mới vào tháng 7/2023, phân phối với 3 phiên bản: Deluxe, Luxury và Premium, có giá bán lần lượt 749 triệu, 789 triệu và 829 triệu. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 2.0L cùng hệ dẫn động cầu trước.

Mazda CX-5 thường xuyên nằm trong top xe bán chạy trong khoảng 1 năm nay. Ảnh: THACO-Mazda

So với thế hệ trước đó, Mazda CX-5 đã lược bỏ phiên bản cao cấp nhất Signature Premium AWD sử dụng động cơ 2.5L và hệ dẫn động 4 bánh. Chính vì vậy, mẫu crossover cỡ C này có giá bán được đánh giá là khá thấp so với các đối thủ như Hyundai Tucson (769-909 triệu); KIA Sportage (799-999 triệu); Peugeot 3008 (929 triệu - 1,019 tỷ); Honda CR-V (1,029-1,259 tỷ),...

Thậm chí với giá khởi điểm từ 749 triệu, Mazda CX-5 còn thấp hơn bản cao của các mẫu SUV/crossover cỡ B tại thị trường Việt Nam như Toyota Corolla Cross (820-905 triệu); Peugeot 2008 (từ 719-769 triệu); Honda HR-V (từ 699-871 triệu),...

Tổng hợp