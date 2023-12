Điểm đen game show Việt

Mệt mỏi vì chân dài đấu khẩu, làm đủ trò thị phi

Nhộn nhịp chương trình người mẫu trở lại nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trong năm là The Face, The New Mentor. Không nằm ngoài dự đoán, những show truyền hình thực tế này vẫn đánh mạnh vào việc tạo drama để tăng hiệu ứng truyền thông.

The Face Vietnam 2023 chào sân bằng màn cãi cọ của bốn huấn luyện viên Kỳ Duyên, Minh Triệu, Vũ Thu Phương và Anh Thư chỉ vì không vừa lòng với vị trí đứng chụp hình. Những màn đấu khẩu, chỉ thẳng mặt nhau để thể hiện quan điểm xuyên suốt chương trình khiến người xem ngán ngẩm. Xem The Face, người ta quên mất sự hiện diện của dàn thí sinh mà đọng lại là những màn cãi tay đôi của các huấn luyện viên nổi tiếng.

Từ trái sang, bốn huấn luyện viên Vũ Thu Phương, Minh Triệu, Kỳ Duyên và Anh Thư khiến khán giả ngao ngán vì những màn đấu khẩu.

Được mong chờ là phiên bản nâng cấp hơn The Face nhưng The New Mentor cũng để lại nhiều ồn ào. Những màn tranh cãi nảy lửa và thái độ của thí sinh là điểm tạo bàn luận trong show này.