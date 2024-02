'Điểm danh' hội bạn toàn sao của Taylor Swift

Taylor Swift và Selena Gomez hiện được xem là một trong những cặp bạn thân quyền lực nhất Hollywood. Cả hai quen nhau khi cùng hẹn hò với các thành viên ban nhạc Jonas Brothers vào năm 2008. Taylor Swift từng mời Selena Gomez xuất hiện trong MV đình đám “Bad Blood”, còn Selena cũng đưa hình ảnh bạn thân vào chương trình "Selena + Chef". Trải qua nhiều sóng gió, tình bạn của Swift và Gomez không phai mờ. Dù không gặp gỡ thường xuyên do bận rộn công việc, cả hai vẫn luôn ủng hộ nhau hết mình.





Nữ diễn viên Blake Lively được bắt gặp đi chơi cùng Taylor Swift tại một công viên giải trí ở Úc vào năm 2015. Kể từ đó, mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết. Thậm chí giọng của James, con gái của Blake Lively còn được nghe thấy trong bài hát "Gorgeous" năm 2017 của Swift. Trong lễ trao giải Grammy 2021, Swift cũng đã gửi lời cảm ơn Blake Lively và gia đình nữ diễn viên, sau khi cô giành giải Album của năm cho "Folklore".





Sau khi Lorde bùng nổ với đĩa đơn đột phá "Royals", Swift đã gửi hoa chúc mừng. Cuối cùng, hai ca sĩ đã gặp nhau và hình thành một tình bạn. Trên thực tế, Swift đã nói với PopCrush rằng Lorde là một trong những người đầu tiên nghe "1989" trước khi nó được phát hành vì Swift cho biết ca sĩ trẻ này sẽ đưa ra những lời khuyên tuyệt vời cho cô Lorde cũng biểu diễn với tư cách là một trong những ngôi sao khách mời của Swift trong chuyến lưu diễn ở Washington, DC của cô.





Camila Cabello từng chia sẻ, lần đầu tiên cô gặp Taylor Swift là tại Giải thưởng Video âm nhạc MTV 2014, nơi cô đã lấy hết can đảm để chào "công chúa nhạc đồng quê" và nói rằng cô ấy là một người hâm mộ lớn của nữ ca sĩ. Hai người nhanh chóng trở thành bạn bè và vào tháng 3/2015. Swift thậm chí còn tổ chức cho Cabello một bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 hoành tráng với sự tham dự của những người bạn thân toàn sao.





Emma Stone và Swift được cho là đã gặp nhau tại Lễ trao giải Young Hollywood năm 2008 và nhanh chóng trở thành bạn bè. Vào thời điểm đó, Stone đã tham gia bộ phim hài ăn khách Superbad (2007) và nhanh chóng lọt vào danh sách hạng A.





Abigail Anderson Berard là bạn cùng quê của Taylor Swift. Hai người gặp nhau ở trường trung học và bài hát "Fifteen" của Swift thậm chí còn được lấy cảm hứng từ Berard.





Jaime King đang tham gia bộ phim "Hart of Dixie" của The CW khi cô gặp Swift tại bữa tiệc Quả cầu vàng 2014 . Năm 2015, chồng của King, Kyle Newman, đã đạo diễn video âm nhạc năm 2015 của Swift cho "Style". Họ nhanh chóng trở thành bạn bè, thân thiết đến mức Swift được phong làm mẹ đỡ đầu cho con trai của King, Leo Thames vào năm 2016.





Ed Sheeran và Swift biểu diễn cùng nhau tại Z100 Jingle Ball vào năm 2012, sau khi Sheeran góp giọng trong một bài hát trong album "Red" phát hành cùng năm đó của nữ ca sĩ. Swift cũng đã mời Sheeran tham gia chuyến lưu diễn Red Tour của cô ấy, củng cố vị trí của Ed Sheeran trong danh sách hội bạn toàn sao.





Gigi Hadid được cho là đã gặp Swift vào năm 2014 tại một bữa tiệc trước giải Oscar với người bạn chung Karlie Kloss. Một năm sau, Hadid xuất hiện trong video âm nhạc "Bad Blood" của Swift và vào tháng 5/2015. Hadid cũng cùng Swift lên sân khấu với tư cách khách mời đặc biệt cho một trong những điểm dừng lưu diễn năm 1989 của cô. Hadid thường xuyên đánh giá cao Swift và tình bạn của họ với báo chí.