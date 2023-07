Điểm danh dàn vũ công toàn trai xinh, gái đẹp của nhóm BlackPink

Để tạo nên thành công hiện tại của nhóm nhạc BlackPink, chắc chắn không thể thiếu sự hỗ trợ của các ê-kíp hỗ trợ đằng sau. Một trong số đó phải kể đến dàn vũ công cá tính.

Nhiều gương mặt thậm chí còn được người hâm mộ "săn đón" cuồng nhiệt không kém thần tượng. Họ sở hữu vẻ ngoài thu hút và phong cách thời trang cá tính, ấn tượng.

Tại hai đêm diễn đầu tiên của chuyến lưu diễn thế giới "Born Pink" vào tháng 10/2022, một trong những tiết mục được yêu thích nhất là bản solo "You and Me" của Jennie. Cô đã trình diễn cùng nam vũ công Lee Young Sang (Ảnh: IGNV).

Lee Young Sang nhận được sự chú ý lớn trên sân khấu nhờ sở hữu thân hình quyến rũ, cơ bắp và gương mặt nam tính. Hiện tại, anh còn là thành viên nhóm nhảy YGX kiêm giám đốc biểu diễn và biên đạo múa trực thuộc YG Entertainment (Ảnh: IGNV).